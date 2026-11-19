Bergamo. “Il loro lavoro per crescere è giocare”, ricorda Milena Lazzaroni, presidente di Amici della Pediatria, sottolineando l’importanza di garantire ai bambini un ambiente accogliente anche nei momenti più delicati. L’associazione, che oggi conta 120 volontari, festeggia proprio il 19 novembre il suo 36° anniversario. Un traguardo celebrato con un nuovo progetto dedicato ai piccoli pazienti e alle famiglie.

Un ambiente a misura di bambino, dove il gioco diventa uno strumento per alleggerire paure, tensioni e preoccupazioni legate al percorso ospedaliero. Per i bambini e i ragazzi sono stati allestiti tavoli creativi per disegno, pittura e attività manuali, angoli di gioco simbolico con cucina e giochi di ruolo e di società. Attività pensate per stimolare la socializzazione e lasciare spazio alla fantasia. Le famiglie possono trovare sedute confortevoli per aspettare, leggere e condividere momenti insieme, oltre a un’area dedicata ai bambini più piccoli. Lo spazio è gestito da un’équipe messa a disposizione da Amici della Pediatria, composta da educatrici, pedagogiste, psicomotriciste e volontari. Le attività vengono calibrate in base all’età e allo stato emotivo dei bambini, rispettando i tempi e le esigenze di ciascuno.

“Questo spazio è un esempio concreto di quanto si possa realizzare quando istituzioni, associazioni, mondo imprenditoriale, sport e cittadini scelgono di lavorare insieme per un obiettivo comune”, spiega Francesco Locati, direttore generale dell’Asst Papa Giovanni XXIII, ringraziando l’associazione e tutti i sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

“Questo progetto nasce per trasformare il tempo dell’attesa in un momento di serenità e sollievo per tutta la famiglia, creando un ponte tra l’ambiente ospedaliero e la dimensione familiare – afferma Lorenzo D’Antiga, direttore della Pediatria e del Dipartimento materno-infantile e pediatrico -. Il nostro ospedale in questi ultimi decenni ha sviluppato delle competenze specialistiche importanti per la cura del bambino ed è un unicum nell’Italia per certe specialità. Però non basta la cura diretta, c’è bisogno di assicurare benessere”.

Fondamentale il contributo di Atalanta, che, in collaborazione con Bergamo TV e Fondazione della Comunità Bergamasca, ha consentito di contribuire in modo significativo attraverso il Christmas Match e l’asta delle maglie. “La professionalità, la dedizione e la cura con cui accompagnano ogni giorno i piccoli pazienti e le loro famiglie sono un esempio prezioso, che merita tutta la nostra riconoscenza e il nostro sostegno”, sottolinea il presidente di Atalanta Bergamasca Calcio, Antonio Percassi.

Tra i partner del progetto c’è anche Iperal, che attraverso “Iperal per il sociale: La spesa che fa bene” contribuisce a sostenere iniziative solidali sul territorio. “Crediamo nel valore della vicinanza al territorio e nel supporto alle famiglie nei momenti più delicati: contribuire a creare un ambiente accogliente, sereno e a misura di bambino significa donare un sorriso e un po’ di spensieratezza ai piccoli pazienti e ai loro genitori” ha dichiarato Alessandro Pizzen, responsabile comunicazione Iperal.