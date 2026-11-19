Addio a Corrado Augias. Il giornalista, scrittore, conduttore e autore televisivo aveva 91 anni. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias aveva iniziato la sua carriera giornalistica in Rai nel 1960, diventando corrispondente da New York tra il 1966 e il 1968 per poi trasferirsi a Parigi, dove aveva seguito la cronaca internazionale per L’Espresso e Panorama. La sua passione per la letteratura, la musica, la storia e la società lo hanno portato a lavorare fino all’ultimo, in particolare nel programma la Torre di Babele condotto dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni su La7.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, Augias trascorse l’infanzia in Libia al seguito del padre ufficiale della Regia Aeronautica. Fin da giovane coltivò il giornalismo culturale e il teatro: negli anni Sessanta fu vicino all’avanguardia romana e al Teatro dei 101, e scrisse testi portati in scena anche da Gigi Proietti. La sua vita è ripercorsa nel libro La vita s’impara (2024).

Ateo, favorevole all’eutanasia e vicino alle battaglie dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni, si dedicò con passione alla storia delle religioni, con opere come Inchiesta su Gesù e I segreti del Vaticano. Dal 2001 al 2021 curò la rubrica delle lettere su La Repubblica; lavorò anche per L’Espresso e Panorama e a lungo in Rai, con corrispondenze da Parigi e New York.