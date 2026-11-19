La misura, contenuta nella Legge di Bilancio, penalizza in particolar modo le imprese che hanno praticato lo sconto in fattura e ricevuto i crediti d’imposta come pagamento dei lavori che sono stati già eseguiti e per cui sono stati pagati fornitori e dipendenti. Vengono così colpiti i comportamenti più virtuosi degli operatori che non hanno messo in circolazione crediti d’imposta e che, nel 2027, rischiano uno squilibrio finanziario non preventivato per il pagamento delle imposte e dei contributi non più compensabili.