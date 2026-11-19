Il terzo ciclo della prima parte di stagione nerazzurra prende ufficialmente il via oggi, giovedì 19 novembre. A Zingonia si completeranno i rientri dei dodici giocatori che sono stati impegnati con le nazionali e il gruppo tornerà al completo a disposizione di Maurizio Sarri, chiaramente al netto degli infortunati. L’auspicio generale è che per l’inizio di dicembre anche chi è attualmente ancora ai box possa rientrare, così da poter sfruttare gli ultimi venti giorni di lavoro e soprattutto la ‘settimana-tipo’ senza impegni infrasettimanali che andrà da martedì primo dicembre alla domenica successiva. A partire dalla sfida contro l’Inter in programma alla New Balance Arena domenica 22 novembre alle 20:45, si aprirà un mese che porterà i nerazzurri a giocare otto partite in ventinove giorni, una in meno rispetto ai ritmi ancora più serrati che hanno contraddistinto il periodo tra la pausa nazionali di settembre-ottobre e quella di novembre, quando le partite erano state nove in un giorno in meno. La differenza sta nella distribuzione degli impegni tra casa e trasferta.