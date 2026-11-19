L’Inter, quattro trasferte in fila e il finale in casa: l’Atalanta si rituffa in full immersion fino a Natale
Otto impegni in ventinove giorni, con l’eccezione della ‘settimana-tipo’ a inizio dicembre. Oggi la rosa al completo di nuovo a Zingonia, tra rientri, recuperi e infortunati che si faranno ancora attendere
Il terzo ciclo della prima parte di stagione nerazzurra prende ufficialmente il via oggi, giovedì 19 novembre. A Zingonia si completeranno i rientri dei dodici giocatori che sono stati impegnati con le nazionali e il gruppo tornerà al completo a disposizione di Maurizio Sarri, chiaramente al netto degli infortunati. L’auspicio generale è che per l’inizio di dicembre anche chi è attualmente ancora ai box possa rientrare, così da poter sfruttare gli ultimi venti giorni di lavoro e soprattutto la ‘settimana-tipo’ senza impegni infrasettimanali che andrà da martedì primo dicembre alla domenica successiva. A partire dalla sfida contro l’Inter in programma alla New Balance Arena domenica 22 novembre alle 20:45, si aprirà un mese che porterà i nerazzurri a giocare otto partite in ventinove giorni, una in meno rispetto ai ritmi ancora più serrati che hanno contraddistinto il periodo tra la pausa nazionali di settembre-ottobre e quella di novembre, quando le partite erano state nove in un giorno in meno. La differenza sta nella distribuzione degli impegni tra casa e trasferta.
Dopo la gara interna contro i campioni d’Italia in carica, infatti, Ederson e compagni sono attesi da quattro trasferte consecutive tra Conference League e campionato, tutte quante da affrontare con viaggi in aereo. Si comincia con il viaggio in Bosnia a Banja Luka per sfidare il Borac giovedì 26 novembre, poi lunedì 30 sfida sul campo del Lecce, a cui segue domenica 6 dicembre il match all’Olimpico contro la Lazio in campionato per poi arrivare giovedì 10 alla trasferta di Riga, capitale della Lettonia. Dopodiché a far da contraltare ci saranno tre partite casalinghe nel giro di sette giorni: contro il Genoa lunedì 14 dicembre, contro il Mjallby giovedì 17 per poi chiudere contro il Napoli sempre alla New Balance Arena il 20 dicembre.
Una ‘full immersion’ che alterna due competizioni, alleviata dallo spostamento a gennaio della gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese che permette di non avere impegni infrasettimanali nella prima settimana di dicembre, nella quale l’obiettivo lato Atalanta è avere tutti quanti i giocatori a disposizione. Martedì 17 novembre sono rientrati in gruppo a lavorare sia Raoul Bellanova che Giacomo Raspadori, mentre prima della partita con l’Inter potrebbe rivedersi anche Thomas Kristensen. Tempi più lunghi invece per Gianluca Gaetano, Isak Hien e Odilon Kossounou, oltre a Thomas Pompei, per i quali l’obiettivo è potersi rimettere a disposizione entro la fine del mese di novembre e poter entrare nelle rotazioni di Sarri a pieno regime per la fine dell’anno.
Fonte: Arena Rete