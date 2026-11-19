Crescere, a livello formativo per i ragazzi e dimensionale e di innovazione per le aziende: il tema al centro del Pmi Day 2026, coinvolge ancora più trasversalmente i principali attori protagonisti dell’iniziativa, lanciata nel 2010 da Confindustria a livello nazionale per creare un ponte concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro.

Giunto alla 17esima edizione, il progetto vede Bergamo ancora ai vertici nazionali per partecipazione e coinvolgimento: 4.400 studenti di seconda e terza media, 53 istituti scolastici e 112 aziende che apriranno le proprie porte per far conoscere le rispettive realtà produttive e le opportunità che offrono ai giovani.

Un momento che negli anni ha assunto sempre maggiore importanza e ha raggiunto un alto livello di consapevolezza da parte degli imprenditori, decisi a fare la propria parte nell’orientamento dei lavoratori del futuro.

“È un progetto che ci è molto caro – sottolinea Fabrizio Zambetti, Responsabile della Direzione Territoriale Bergamo Brescia Lario di Banco BPM, sponsor dell’iniziativa – Lo riteniamo davvero una connessione tra industria e scuola e crediamo molto nei suoi obiettivi e nell’opportunità che apre tanto per i ragazzi quanto per le imprese”.

Il via ufficiale è previsto per venerdì 20 novembre, ma gli incontri nelle aziende in provincia di Bergamo proseguiranno fino a gennaio inoltrato, per accompagnare gli studenti verso la scelta della scuola superiore, da effettuare entro il 31 del mese.

Tra le realtà coinvolte, oltre agli associati di Confindustria Bergamo, hanno confermato la propria partecipazione Confartigianato (con due aziende) e Confagricoltura (con 3 imprese): i ragazzi avranno la possibilità di assistere anche alle attività di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Accademia della Guardia di Finanza e, da quest’anno, Protezione Civile.

“Complessivamente abbiamo superato quota 600.000 partecipanti – evidenzia Matteo Assolari, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Bergamo – In questo preciso momento storico dobbiamo fare i conti con un sensibile calo demografico, che ci porterà a perdere il 7% della popolazione entro il 2050, con il 31% in meno di giovani tra 20 e 29 anni: sono dati che devono far pensare anche per il futuro delle aziende e iniziative come il Pmi Day possono aiutarci. Tra il 2023 e il 2025 sono stati 61mila i giovani andati all’estero e solo 18mila dopo quell’esperienza hanno fatto rientro in Italia: dobbiamo essere bravi a presentarci in modo più attrattivo come territorio, che significa anche affiancare all’ambiente di lavoro servizi, la possibilità di avere una casa e una logistica efficace. Mi auguro, come abbiamo chiesto come associazione al Governo, che si possa arrivare a un patto per i giovani, mentre le aziende devono maturare una nuova consapevolezza che vada oltre il concetto, ormai superato, del “piccolo è bello”. Le Pmi devono crescere, innovare, acquisire competenze e formarsi”.

I complimenti a Bergamo li ha recapitati anche Gianni Tardini, coordinatore nazionale del Pmi Day: “Se ogni anno ritocchiamo il record di partecipazione il merito va ai territori che sul campo fanno un lavoro incredibile tra scuole e aziende. E i numeri ci danno la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta: l’iniziativa è un tassello importante del legame che dobbiamo rinforzare tra scuola e impresa. Le aziende devono ascoltare di più il mondo dei ragazzi, per capire in che direzione stanno andando e le necessità dei protagonisti del mondo del lavoro del domani”.