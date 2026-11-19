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“L’incidenza dei casi sta cominciando ad aumentare ma siamo ancora lontani dal picco, che è atteso verosimilmente prima delle vacanze di Natale”. Così il dottor Luigi Greco, noto pediatra e consigliere dell’Ordine dei Medici di Bergamo, commenta l’andamento della stagione influenzale nei bambini e nei ragazzi.

In base alle ultime informazioni disponibili, in Lombardia stanno crescendo le adesioni alla campagna antinfluenzale per i più piccoli. Alla prima metà di novembre, la copertura vaccinale tra i 2 e i 6 anni ha raggiunto il 30%, con circa 110.000 dosi somministrate. Un dato in netta crescita rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, quando la copertura si attestava al 26% (circa 15.000 dosi in meno rispetto a oggi).

Per tutta la fascia d’età compresa tra i 2 e i 17 anni, in Lombardia il vaccino antinfluenzale viene somministrato tramite un semplice spray nasale: una modalità indolore, ben tollerata ed estremamente efficace nel ridurre il rischio di forme gravi della malattia, ricoveri e assenze prolungate da scuola.

Nel frattempo nei pazienti in età pediatrica si annota un significativo calo dei ricoveri dovuto al virus respiratorio sinciziale (RSV): “I vaccini e gli anticorpi monoclonali, le armi che negli ultimi anni abbiamo messo in campo contro questo patogeno – evidenzia il pediatra – stanno facendo ottenere risultati importanti”.

Abbiamo intervistato il dottor Greco per saperne di più.

Come stanno procedendo le somministrazioni dell’antinfluenzale a bambini e ragazzi?

Stanno andando bene. In Lombardia la copertura ha raggiunto il 30%: i dati sono abbastanza positivi e sono curioso di conoscere quelli relativi alla provincia di Bergamo, che di solito è tra le percentuali superiori in tutta la regione. Lo scorso anno eravamo già arrivati attorno al 30%, mi aspetto che anche stavolta saremo vicini a quella soglia e speriamo di aver fatto ancora di più. Tutto sta procedendo bene, quindi penso che i risultati saranno buoni a fine campagna.

L’influenza è già arrivata nella popolazione in età pediatrica?

L’incidenza dei casi sta cominciando ad aumentare ma siamo ancora lontani dal picco, ossia dall’apice dei contagi, che è atteso verosimilmente prima delle vacanze di Natale. L’influenza sta iniziando a circolare ma al momento non abbiamo ancora la pressione che caratterizza il periodo clou della stagione.

Quali sono i sintomi più frequenti?

Sono quelli soliti, ossia febbre, mal di gola, tosse, dolori diffusi, sensazione di spossatezza e rinorrea. Quest’ultima, comunemente nota come “naso che cola”, consiste nell’eccessiva emissione di liquido o muco dalle cavità nasali.

Che cosa si può fare per prevenire l’influenza?

La vaccinazione è l’unico reale strumento di prevenzione che abbiamo. Possiamo, poi, mettere in atto accorgimenti che possono aiutare a ridurre i rischi di contagio come l’attenzione all’igiene delle mani, cercare di starnutire nell’incavo del gomito e indossare la mascherina quando ci sono sintomi influenzali, come abbiamo imparato durante l’emergenza Covid. Sono adiuvanti e non fattori di prevenzione, perché quest’ultima si fa effettuando il vaccino.

Gli integratori possono essere utili?

Abbiamo una popolazione che mangia mediamente bene, quindi non ha bisogno di particolari integratori. La vitamina C è utile e si trova naturalmente anche nelle arance, ma aiuta prima, non dopo l’infezione.

Voltando pagina, in Lombardia si è registrato un calo dei ricoveri per il virus respiratorio sinciziale. A che cosa è dovuto?

È dovuto all’immunizzazione, quindi alla somministrazione di vaccini e anticorpi monoclonali. I risultati sono importanti: c’è stata una diminuzione dei ricoveri e le bronchioliti che si sono verificate nella maggioranza dei casi non hanno avuto bisogno di ricorrere all’ossigeno come accadeva prima dell’introduzione dell’immunizzazione di massa.

Per concludere, considerando l’aumento dei casi d’influenza e di virosi del periodo, vanno prestate accortezze particolari nei contatti tra i bambini e gli anziani?