Altra novità sul grande schermo è costituita da “Ramayana: La nascita di una leggenda”, il primo capitolo di un dittico basato sull’antico poema epico indiano e testo sacro dell’induismo. Racconta la storia del principe Rama, votato al dovere e al sacrificio, impegnato in una titanica battaglia contro il sovrano immortale Ravana, accecato dall’orgoglio e dalla sete di vendetta, per salvare il futuro del cosmo e liberare Sita.