Il cartellone|
Il week-end al cinema: da “Hunger Games – L’alba sulla mietitura” a “Ramayana”
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end
Arriva al cinema “Hunger Games: L’alba sulla mietitura”. Il film, che approda nelle sale giovedì 19 novembre, è ambientato 24 anni prima degli eventi al centro della famosissima saga.
Altra novità sul grande schermo è costituita da “Ramayana: La nascita di una leggenda”, il primo capitolo di un dittico basato sull’antico poema epico indiano e testo sacro dell’induismo. Racconta la storia del principe Rama, votato al dovere e al sacrificio, impegnato in una titanica battaglia contro il sovrano immortale Ravana, accecato dall’orgoglio e dalla sete di vendetta, per salvare il futuro del cosmo e liberare Sita.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Il rumore delle cose nuove”, “Godzilla Minus Zero”, “Un weekend artificiale”, “Il gatto col cappello”, “Scrooge: Gli spiriti del Natale”, “Se domani non torno”, “Wild Horse Nine”, “Come rapinare una banca”, “Dio ride”, “Hope”, “Il canto della foresta”, “In Un Battito”, “La Storia Infinita”, “Look Back”, “Un tranquillo funerale di famiglia” e “Wildwood: I Segreti del Bosco Proibito”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.
GIOVEDI’ 19 NOVEMBRE
VENERDI’ 20 NOVEMBRE
CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo
SABATO 21 NOVEMBRE
DOMENICA 22 NOVEMBRE
CINETEATRO BOCCALEONE a Bergamo
I film al Cineteatro Boccaleone a Bergamo
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate
Hunger Games: L’alba sulla mietitura – Foto film Uci