In manette il 63enne Mario Carniglia per la morte della moglie: rilevati segni delle dita sul collo e abrasioni. In caserma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi l’interrogatorio davanti al gip, venerdì l’autopsia

Bossico. “Me l’ha chiesto lei, non ce la faceva più”. Ma allo stato attuale non emergono prove tangibili che confermino la versione fornita a caldo da Mario Carniglia, il 63enne arrestato per aver soffocato la moglie Emma Rosa Rey, 61 anni, nel tardo pomeriggio di martedì nella loro abitazione di via Provinciale. Dagli accertamenti svolti finora dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Clusone e del nucleo investigativo di Bergamo non sono stati infatti trovati biglietti, lettere, video né alcun altro elemento che attesti una richiesta o la volontà della donna di morire, nemmeno una testimonianza del medico di base o di qualche parente e conoscente.

I militari hanno sequestrato un bastone in legno della lunghezza di 55 centimetri. Sul corpo della donna sono stati rilevati segni delle dita sul collo e abrasioni. Per accertare le cause esatte della morte, la salma è stata trasferita a Pavia, dove venerdì verrà eseguita l’autopsia. In caserma a Clusone, davanti al pubblico ministero Antonio Mele, l’ex camionista — accusato di omicidio volontario aggravato dal rapporto coniugale e assistito d’ufficio dall’avvocato Davide Turani — si è intanto avvalso della facoltà di non rispondere. Contattato, anche il legale preferisce non rilasciare dichiarazioni. In giornata è invece previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Roberto Palermo.

A emergere dai primi racconti di chi conosceva la coppia è un’esistenza segnata dal dolore fisico e da continue montagne russe emotive, sospesa tra lo sconforto per una malattia debilitante e il desiderio di resistere per gli affetti più cari, in particolare la nipotina. “Diceva: se vado avanti, lo faccio per lei – racconta Alfonso Filisetti, testimone di nozze della coppia -. Era una combattente, ma sì: credo alla versione del marito. L’ultima volta l’ho vista un mese fa e mi aveva detto che non ce la faceva più. Io cercavo di tirarle su il morale, le raccontavo un po’ di stupidate del tipo “ci facciamo da badante a vicenda”. I rapporti con Mario erano buoni, lui era rimasto a casa dal lavoro per assisterla”.

Di diverso avviso un’amica che frequentava la donna e che preferisce restare anonima: “Emma la conoscevo bene, anche se nell’ultimo mese ammetto di non averla vista granché. Era una donna dal carattere forte, per quanto stesse male non posso credere che abbia chiesto al marito di farle una cosa del genere. Lei vedevi che era sofferente, lui che era stanco”.

La sequenza dei fatti del pomeriggio di martedì parte dalle condizioni della 61enne, che poche ore prima del decesso aveva accusato nuovi problemi di salute, tanto da rendere necessario un contatto con il medico curante. Alle 17.40 lo stesso Carniglia ha composto il 112 per dare l’allarme. Sul posto è intervenuta in pochi minuti una pattuglia dei carabinieri di Sovere, a cui l’uomo si è consegnato. I sanitari del 118 hanno tentato le manovre di rianimazione nella camera da letto, ma alle 18.10 il medico ha constatato il decesso.

Emma Rosa Rey, casalinga, soffriva di fibromialgia e in passato aveva fatto i conti con un’altra grave malattia. Aveva forti difficoltà motorie e si spostava con l’ausilio delle stampelle. Nell’abitazione — una casa disposta su tre piani dove la coppia viveva con un cane e due gatti — i militari hanno rinvenuto i farmaci per le sue malattie, mentre non risultano terapie per la depressione. Per assisterla, il marito si era messo in ferie dal lavoro da circa un mese.

La coppia, di origini piemontesi, si era trasferita a Bossico dopo aver trascorso alcuni periodi di villeggiatura sull’altopiano dell’Alto Sebino. Otto anni fa il matrimonio, celebrato dall’attuale sindaca Daria Schiavi. Dalle verifiche delle forze dell’ordine non risultano precedenti segnalazioni o interventi per liti familiari né denunce. Sullo sfondo emergono situazioni familiari complesse, sia dalla parte della vittima che del marito.