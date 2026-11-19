Bergamo. Il lupo è tornato a popolare i territori lombardi e la sua presenza è destinata a consolidarsi. Una ricolonizzazione ancora in corso, che porta con sé un importante equilibrio ecologico, ma anche nuove sfide per la convivenza con le attività umane, soprattutto nelle aree rurali e montane. Proprio il rapporto tra importanza ecologica e convivenza sociale sarà al centro dell’incontro “Il lupo oggi in Lombardia: tra importanza ecologica e sostenibilità sociale per una reale convivenza”, in programma giovedì 19 novembre alle 20.30 al Palamonti.

La serata vedrà gli interventi di Piero Genovesi, zoologo responsabile del Servizio per il coordinamento della fauna selvatica di Ispra, con un approfondimento sulla situazione del lupo in Italia, di Daniele Carrara e Luigi Nervi della Polizia provinciale di Bergamo, che parleranno della presenza del lupo sul territorio provinciale, e di Valter Grossi, che illustrerà il tema dei cani da protezione.

A spiegarci l’evoluzione della presenza del predatore è Genovesi, che ricostruisce le tappe del ritorno del lupo nella regione. I primi nuclei sono ricomparsi nell’area appenninica del Pavese già negli anni Novanta. Successivamente, il lupo ha raggiunto le Alpi lombarde, provenendo dalle popolazioni del Piemonte e della Valle d’Aosta. A influire sulla distribuzione sono stati anche gli animali arrivati dalle Alpi centrali, tra Veneto e Trentino.

“La Lombardia è stata interessata da un fenomeno di ricolonizzazione, in corso ancora oggi – spiega l’esperto -. Questo vuol dire che ci possiamo aspettare nei prossimi anni una crescita della popolazione”. Il ritorno del lupo non rappresenta soltanto un cambiamento nella fauna locale. Il predatore svolge una funzione importante nella regolazione delle popolazioni di prede e contribuisce al mantenimento degli equilibri naturali, intervenendo anche sugli animali più vulnerabili.

La sua capacità di adattamento, insieme a un comportamento fortemente territoriale, favorisce però una progressiva diffusione anche in contesti che non sempre vengono percepiti come habitat tipicamente selvatici. “Il lupo è un animale molto intelligente, adattabile e territoriale – sottolinea Genovesi -. I giovani animali che vengono cacciati dal territorio devono cercarne uno libero e tendono a colonizzare qualunque ambiente privo di altri branchi”. Una dinamica che rende possibili gli avvistamenti anche in prossimità di centri abitati, aree agricole e paesi, aumentando la probabilità di incontri e, in alcuni casi, di conflitti con gli allevatori.

Il rapporto con l’uomo resta, secondo l’esperto, caratterizzato da un rischio molto basso. “Il lupo è poco aggressivo nei confronti dell’uomo, quindi i rischi sono veramente molto limitati. Nessun allarme”, rassicura lo zoologo. In caso di incontro, la raccomandazione è di non avvicinarsi, non cercare di attirare l’animale e allontanarsi con calma. Nessun comportamento particolare, dunque, ma attenzione e rispetto delle regole che valgono per la fauna selvatica.

Importante anche la gestione degli animali domestici: nelle zone frequentate dai lupi è consigliabile tenere i cani al guinzaglio e non lasciarli vagare liberamente. Fondamentale, inoltre, evitare di lasciare all’esterno cibo, scarti organici o crocchette durante la notte, elementi che potrebbero attirare i selvatici verso le abitazioni.