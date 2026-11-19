Un risultato che si inserisce nel percorso di consolidamento della società e di progressivo rafforzamento degli strumenti di gestione e controllo

Sotto il Monte. L’Assemblea dei soci di HServizi Spa ha approvato la situazione economico-patrimoniale relativa al primo semestre 2026, che evidenzia un utile di 45.000 euro e ricavi in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che si inserisce nel percorso di consolidamento della società e di progressivo rafforzamento degli strumenti di gestione e controllo. Dal 2024 HServizi, la società di riferimento dell’Isola Bergamasca e della Valle San Martino per la gestione dei servizi comunali, ha ulteriormente strutturato il proprio sistema di monitoraggio economico, arrivando a elaborare una situazione semestrale per ciascuno dei 106 affidamenti e a seguire separatamente i diversi settori di attività: dalla gestione calore ai centri sportivi, dall’illuminazione pubblica al Global Service, dai servizi cimiteriali al fotovoltaico, fino alle attività più recenti legate alle Comunità Energetiche, alla mobilità elettrica e all’Osservatorio Ambientale.

“Per HServizi la semestrale non rappresenta soltanto un adempimento contabile, ma soprattutto uno strumento di controllo della gestione. Nel corso degli anni abbiamo costruito un patrimonio di dati che ci permette di confrontare i risultati dei diversi periodi, analizzare l’andamento dei singoli servizi e individuare con maggiore precisione eventuali criticità o margini di miglioramento”, dichiara Marco Donadoni, presidente e amministratore delegato di HServizi Spa. “Disporre di un quadro economico così dettagliato ci consente di conoscere non soltanto il risultato complessivo dell’azienda, ma anche quello di ogni singola commessa, intervenendo tempestivamente e in maniera mirata laddove necessario”.

Il risultato del semestre si inserisce in una fase di transizione per la società, che ha già provveduto a scorporare i ricavi pluriennali legati alla precedente gestione del servizio idrico, senza aver ancora beneficiato della provvista finanziaria prevista per consentire l’estinzione dei mutui residui. Il completamento del percorso di riequilibrio finanziario e l’estinzione dei mutui rappresenteranno quindi un passaggio importante per migliorare ulteriormente il conto economico e ridurre l’esposizione a eventuali rialzi dei tassi di interesse.

Nel primo semestre tutti i settori di attività hanno registrato segnali di crescita e presentano ulteriori margini di sviluppo, sia attraverso il consolidamento dei servizi già gestiti, sia mediante nuove opportunità di affidamento da parte dei Comuni soci.