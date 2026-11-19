Marco Rotelli, Presidente di Gruppo San Donato

Gruppo San Donato (“GSD”), il più importante gruppo ospedaliero in Italia e quinto tra i più rilevanti gruppi ospedalieri europei annuncia oggi l’ingresso dell’Ambasciatore Elisabetta Belloni nel Consiglio di amministrazione in qualità di membro indipendente. Con la sua nomina salgono a quattro i consiglieri indipendenti, che rappresentano adesso la maggioranza in Cda. L’Ambasciatore Belloni insieme a Giuseppe Tinelli, Marcella Panucci e Stefano Firpo affiancano il Presidente Marco Rotelli, il Presidente onorario Gilda Gastaldi Rotelli, il Vicepresidente Nicola Grigoletto e l’Amministratore Delegato Marco Centenari nello sviluppo delle attività che costituiscono il cuore di Gruppo San Donato: assistenza sanitaria, ricerca scientifica e didattica universitaria.

Elisabetta Belloni, Ambasciatore di grado, è stata nel 2025 Chief Diplomatic Adviser della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ha inoltre ricoperto gli incarichi di Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, di Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo e di Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Porta un’esperienza consolidata nella gestione di organizzazioni complesse, nelle relazioni internazionali e nel coordinamento istituzionale.

Con l’ingresso di Elisabetta Belloni, il Consiglio acquisisce l’esperienza e l’autorevolezza di una figura che ha rappresentato l’Italia nel mondo e ha ricoperto incarichi di vertice nelle istituzioni italiane ed europee. Le competenze dell’Ambasciatore Belloni concorrono a un obiettivo fondamentale che il Consiglio si pone nella nuova fase del Gruppo: rafforzare anche il ruolo internazionale dei suoi ospedali, grazie allo sviluppo di collaborazioni con istituzioni cliniche e scientifiche di altri Paesi e facendo conoscere le competenze delle strutture GSD a un numero crescente di pazienti esteri. Le collaborazioni tra centri di ricerca e ospedali consentono infatti di sviluppare progetti comuni e di portare i progressi della ricerca nella pratica clinica, a beneficio di tutti i pazienti.

“Siamo orgogliosi di accogliere l’Ambasciatore Elisabetta Belloni nel nostro Consiglio di amministrazione. Il suo profilo internazionale e la sua capacità di costruire collaborazioni durature tra istituzioni completano la nostra squadra e rispondono alla nostra ambizione di dare più forza alle eccellenze che abbiamo costruito in Italia”, ha dichiarato Marco Rotelli, Presidente di Gruppo San Donato. “Vogliamo che i nostri ospedali siano sempre più riconosciuti nel mondo per l’instancabile lavoro che medici e ricercatori fanno ogni giorno. Affermarci ulteriormente come punto di riferimento internazionale ci permetterà di dare più spazio alla ricerca e di migliorare le cure che offriamo. La centralità del paziente è il motore della nostra crescita. È da questo principio che nasce il nostro impegno a curare meglio un numero sempre maggiore di persone”.