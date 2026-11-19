Prima il colpo del 5 giugno a Pedrengo, poi quello del 30 luglio a Scanzorosciate, dove sono stati rubati orologi e gioielli per un valore stimato tra 250mila e 350mila euro. Tre uomini raggiunti da un provvedimento cautelare

Scanzorosciate. Vestiti estivi, maglietta, pantaloncini corti e due cappelli in testa, con il volto parzialmente coperto dalle mascherine. Così si erano presentati, in pieno giorno, l’uomo e la donna entrati in azione in una villetta di Scanzorosciate il 30 luglio scorso. Un abbigliamento apparentemente ordinario, che potrebbe essere stato scelto proprio per non attirare l’attenzione. I due avevano forzato il cancello e una porta laterale, riuscendo a entrare nell’abitazione e a rubare orologi, gioielli e altri oggetti preziosi. Il valore del bottino è stimato tra i 250mila e i 350mila euro.

La casa era chiusa a chiave e dotata di un impianto di videosorveglianza. I responsabili avevano cercato di manomettere le telecamere, ma alcune immagini erano comunque rimaste registrate. Ed è proprio da quei filmati che è partita la ricostruzione della Polizia Locale di Scanzorosciate. Gli agenti hanno individuato una BMW nera presente nei dintorni dell’abitazione e ne hanno seguito i movimenti. In un’area di parcheggio è stato inoltre ripreso un terzo uomo, arrivato con l’automobile per recuperare i due dopo il furto.

Approfondendo gli elementi raccolti, gli investigatori di Scanzorosciate sono arrivati a un precedente episodio che presentava diverse analogie: il furto commesso il 5 giugno a Pedrengo. Il pattuito in questo caso non è al momento individuabile ma pare sia cospicuo. I ladri avevano utilizzato una BMW come mezzo di appoggio, ma di colore bianco. La Polizia Locale di Pedrengo aveva esaminato le immagini dell’episodio, riscontrando somiglianze fisiche tra le persone riprese e quelle immortalate a Scanzorosciate.

Un passaggio importante è arrivato anche dalla verifica delle targhe e dell’intestazione dei veicoli. Le due BMW, pur essendo di colore diverso, risultavano riconducibili alla stessa persona. Un elemento che, unito alle somiglianze tra i soggetti e alle modalità dei furti, ha consentito di mettere in relazione i due episodi e di concentrare gli accertamenti su un gruppo di persone.

Le verifiche hanno portato a individuare quattro indagati. Si tratta di tre uomini, D.D., 23 anni, D.D., 33 anni, M.D., 20 anni, e di una donna, L.P., 32 enne. I tre uomini, di origine straniera, a seguito degli accertamenti effettuati dalla Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo , sono stati destinatari complessivamente di sei provvedimenti: ciascuno è stato raggiunto da un avviso orale del Questore e da un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Scanzorosciate per la durata di due anni. Tutti e quattro, invece, risultano indagati nell’inchiesta.