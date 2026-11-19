Una delle palazzine sorte in via del Guerino nell’area dove un tempo si trovava lo stabilimento dell’ex Reggiani Macchine

Sull’area, da non confondere con il più ampio comparto Reggiani di via Tito Legrenzi, all’inizio degli anni Duemila è sorto un complesso residenziale. La società Bergum Immobili contesta il provvedimento con cui la Provincia ha dichiarato di non avere elementi sufficienti per individuare l’autore della contaminazione

Bergamo. Chi deve pagare per l’inquinamento di acque sotterranee e terreni dell’ex Reggiani Macchine, in via del Guerino? La questione, rimasta senza risposta dopo mesi di istruttoria, è ora finita davanti al Consiglio di Stato. Bergum Immobili Spa, la società che circa trent’anni fa aveva acquistato l’area industriale dismessa all’incrocio con via Cesati per realizzarvi un complesso residenziale, ha infatti presentato ricorso straordinario contro la Provincia di Bergamo.

Si tratta di un comparto distinto da quello, ben più esteso, dell’ex Reggiani in via Tito Legrenzi, oggi interessato da un importante progetto di rigenerazione urbana. Un vecchio stabilimento in cui l’azienda tessile concentrava parte della propria attività produttiva, demolito per lasciare spazio, all’inizio degli anni Duemila, a due palazzine. Al centro dello scontro c’è un provvedimento dello scorso 26 giugno, in cui il dirigente del Settore Ambiente della Provincia aveva chiuso il procedimento certificando “l’assenza di elementi sufficienti per individuare il soggetto responsabile” della contaminazione. In sostanza: l’inquinamento c’è, ma un ‘colpevole’ no.

Per Bergum Immobili è un problema concreto. Nel ricorso, notificato via Pec il 23 ottobre, la società sostiene che senza un responsabile formalmente individuato non può esercitare l’azione di rivalsa per le spese sostenute negli interventi di risanamento. Il rischio, in altre parole, è di non poter recuperare i costi della bonifica. Contattata da Bergamonews, la società ha confermato di aver presentato ricorso nel rispetto delle disposizioni di legge, precisando che ora la procedura seguirà il suo regolare iter.

Nel fascicolo compaiono, oltre alla Provincia, il Comune di Bergamo, Reggiani Macchine Spa e altri nove soggetti pubblici e privati. Palazzo Frizzoni, però, ha già scelto di restare a guardare. Con la deliberazione numero 649 del 12 novembre, la Giunta guidata dalla sindaca Elena Carnevali ha autorizzato il Comune a non costituirsi in giudizio. La proposta dell’Avvocatura comunale, condivisa dalla Direzione Ambiente, Verde pubblico e Mobilità, mette in fila le ragioni: il provvedimento impugnato non è stato adottato dal Comune, il ricorso non muove censure direttamente all’ente e la normativa che si ritiene violata non lo riguarda né produce effetti su di esso. Manca, insomma, un interesse diretto a partecipare.

La Provincia, invece, si prepara a difendersi e a giocare una carta procedurale. L’ente intende avvalersi dell’articolo 10 del Dpr 1199 del 1971, che consente alla parte resistente di chiedere che il ricorso straordinario venga trasferito in sede giurisdizionale. Il passo successivo sarà un decreto presidenziale che autorizzi l’avvocatura a resistere e la notifica a Bergum Immobili dell’atto di opposizione.