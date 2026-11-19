Bergamo. “Da Valtellinese posso dire che Bergamo è un posto per fare impresa: c’è un clima, una coesione e un attaccamento al territorio unici in Italia – queste le parole di Ambrogio Caccia Dominioni, presidente di Tesmec, azienda con sede a Grassobbio che da 75 anni si occupa di progettare, produrre e vendere prodotti, tecnologie e soluzioni integrate per la costruzione, la manutenzione e l’efficienza delle infrastrutture relative al trasporto e alla distribuzione di energia, dati e materiali.

Era il 1951 quando Annibale Caccia Dominioni e Alfredo Brignoli ebbero l’intuizione di far nascere Tesmec, allora “C.r.f. Officina Meccanica di Precisione S.p.a.”. Da allora l’azienda è cresciuta sempre di più tanto da entrare a far parte, nel 2022, del registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.

“Quando si parla di Made in Italy si pensa a ciò che si indossa, si mangia, si guida. Ma il nostro primato di Made in Italy comincia prima: in ciò che nessuno vede sugli scaffali – commenta Valentino Valentini, viceministro delle imprese e del Made in Italy -. Sono le macchine italiane a tagliare, stampare, imbottigliare, posare cavi, tendere linee elettriche. Le imprese che le costruiscono sono medie, spesso a conduzione famigliare. Si compete sulla qualità contro chi copia a basso prezzo. Una macchina che si ferma costa molto di più di quanto si possa risparmiare scegliendo quella che sembra costare meno”.

I 75 anni dell’azienda sono stati celebrati alla New Balance Arena di Bergamo. Una scelta nient’affatto casuale, come spiega Carlo Caccia Dominioni, amministratore delegato di Tesmec: “Ci sono molti punti di contatto tra l’azienda e questo luogo. Innanzitutto, l’Atalanta è una delle eccellenze di Bergamo nel mondo e anche a noi piacerebbe essere riconosciuti come una piccola eccellenza bergamasca nel mondo. C’è poi la dimensione della squadra, fondamentale sul campo da gioco così come in azienda. Senza il nostro gruppo non saremmo potuti arrivare qui. Infine, ritrovo nella filosofia alla base del rifacimento dello stadio la stessa visione che guida la nostra azienda: guardare al futuro, all’innovazione e alla tecnologia ma valorizzando sempre la nostra storia e cultura aziendale”.

L’anniversario è stato anche occasione per realizzare una tavola rotonda dedicata al tema della trasformazione industriale, moderata dal giornalista Federico De Rosa, con la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale e industriale. Tra questi: Carlo Caccia Dominioni, Ad di Tesmec; Franco Lucente, assessore regionale ai trasporti e alla mobilità sostenibile di Regione Lombardia; Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, Cristiana Scelza, vicepresidente di Prysmian e Francesco De Leo, Chief Global Development & New Markets Officer del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Tra i principali temi affrontati la transizione energetica e il ruolo strategico delle infrastrutture elettriche. “La rete elettrica sta diventando sempre più il punto critico nella transizione energetica – sottolinea Scelza -. L’elettrificazione può avere un importante ruolo strategico per l’Europa: la decarbonizzazione permetterebbe di risparmiare addirittura tra i 200 e i 300 miliardi all’anno perché potremmo ridurre l’importazione di combustibili fossili fino al 63%. Eppure il 40% delle reti hanno più di 40 anni. Quando parliamo di transizione energetica pensiamo che bisogna avere più energie da fonti rinnovabili, ma ad essere cruciale non è tanto la produzione, quanto la distribuzione e l’integrazione. Serve un approccio più lungimirante e delle normative che siano più chiare e più stabili”.

Un altro tema affrontato ha riguardato il ruolo delle istituzioni nell’utilizzare le tecnologie disponibili per migliorare le infrastrutture e i servizi cittadini, rafforzando allo stesso tempo il rapporto con le imprese private. Rispetto a questo punto è intervento l’assessore regionale Franco Lucente: “In Regione Lombardia abbiamo oltre 2300 chilometri di rete ferroviaria e trasportiamo circa cinque milioni di passeggeri al giorno. Rappresentiamo il 30% del trasporto nazionale e gli investimenti realizzati quest’anno sono stati fondamentali per far crescere il servizio e migliorarlo”. L’assessore sottolinea anche come, sebbene l’utenza richieda un servizio sempre migliore e sebbene ancora ci sia molto da migliorare, negli ultimi due anni è stato registrato un importante salto di qualità in termini di percentuali di qualità.

“In un mondo che corre con un’innovazione tecnologica che è sempre avanti, dobbiamo essere al passo coi tempi – continua Lucente -. Come Regione stiamo investendo nella digitalizzazione e nell’innovazione tecnologica. Per quanto riguarda la manutenzione predittiva, riteniamo che questa sia fondamentale nelle linee ferroviarie e che l’aiuto che aziende come Tesmec ci possono dare ci permette di stare al passo coi tempi, garantire sicurezza all’utenza e fornire il miglior servizio possibile. La collaborazione con aziende private è fondamentale. Ci stiamo inoltre avviando sempre più nell’ambito del digitale, ad esempio con la bigliettazione digitale”.

La trasformazione tecnologica coinvolge anche il mondo della formazione. L’Università di Bergamo si sta impegnando per aggiornare la propria offerta didattica e rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro. “Stiamo aggiornando i nostri corsi di laurea anche grazie agli stimoli ricevuti dalle aziende – spiega il rettore Cavalieri -. Formare talenti e persone possano contribuire alla crescita delle imprese è il nostro obiettivo, ma non è sempre facile perché le competenze richieste cambiano molto velocemente. La velocità dell’evoluzione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale, ci sta portando a fare delle riflessioni importanti anche rispetto al modo in cui trasferiamo le competenze ai nostri studenti e alle modalità di fare didattica. È molto importante per noi anche portare le aziende in università ad esempio lavorando insieme su alcuni progetti”.

Il trasferimento tecnologico, secondo il rettore, infatti, deve essere circolare: “Spesso di vede il trasferimento tecnologico come qualcosa di unidirezionale: l’università trasferisce la tecnologia e la conoscenza. Invece è un rapporto circolare, è fondamentala la collaborazione”.