Il Comune ha stanziato 80mila euro per acquisire l’abitazione dello storico compositore e violinista. Il progetto prevede un archivio con spartiti e cimeli, ma anche spazi destinati ad accogliere artisti

Covo. Un archivio storico dedicato a Giulio De Micheli e una residenza artistica per ospitare creativi e realizzare opere legate al territorio. È il progetto che il Comune intende realizzare nella casa in cui visse lo storico compositore e violinista, originario della Spezia ma profondamente legato al piccolo territorio della Bassa. L’amministrazione ha avviato l’iter per acquisire l’immobile, concordando con l’attuale proprietario un prezzo di 80mila euro e deliberando in Consiglio comunale le modalità dell’operazione. Per completare l’acquisto dovrà ora essere perfezionato il finanziamento bancario già concordato.

De Micheli, compositore e violinista conosciuto anche a livello internazionale, si trasferì a Covo dopo il matrimonio e qui morì. Nel paese lasciò un ricordo importante, anche per le iniziative benefiche e il coinvolgimento della comunità nelle sue attività artistiche. A lui sono intitolate la via principale e una memoria nel cimitero. La sua abitazione, rimasta legata alla storia della famiglia e successivamente passata ad altri proprietari, è stata acquistata da un cittadino covese con il quale il Comune ha avviato delle interlocuzioni finalizzate a riportare l’edificio tra le disponibilità pubbliche.

“Non si tratta soltanto di recuperare un edificio – spiega il sindaco Andrea Capelletti – ma di salvaguardare un patrimonio che appartiene alla storia di Covo. De Micheli ha lasciato un segno nella comunità e negli anni abbiamo già lavorato per valorizzarne la figura, raccogliendo spartiti e altro materiale. La disponibilità dell’attuale proprietario ci ha permesso di cogliere un’opportunità che altrimenti avremmo rischiato di perdere. Anche lui ha compreso il valore dell’operazione e ha agevolato il percorso di acquisizione”

L’edificio si sviluppa su due piani, oltre al solaio, e necessita di interventi di sistemazione, in particolare sugli impianti elettrico e idraulico. L’intenzione dell’amministrazione è procedere per gradi, cercando anche risorse attraverso i bandi regionali e ministeriali destinati agli interventi culturali. La prima fase sarà quella dell’acquisizione, poi si lavorerà al recupero e all’allestimento degli spazi.

Una parte della casa sarà destinata a raccogliere la biblioteca musicale, le partiture, le commedie e il materiale fotografico legato a De Micheli. Il Comune vorrebbe anche coinvolgere i cittadini che conservano documenti e oggetti appartenuti al compositore, così da riunire testimonianze oggi custodite in collezioni private. Il resto dell’abitazione sarà invece destinato alla residenza artistica, con ospiti selezionati attraverso bandi e chiamati a realizzare opere legate a Covo. Tra le prospettive c’è anche un progetto musicale dedicato al violino, strumento al quale De Micheli era particolarmente legato.