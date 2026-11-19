L'Operazione|
Covo, avviato dal Comune l’iter per acquisire la casa di Giulio De Micheli: diventerà museo e residenza artistica
Il Comune ha stanziato 80mila euro per acquisire l’abitazione dello storico compositore e violinista. Il progetto prevede un archivio con spartiti e cimeli, ma anche spazi destinati ad accogliere artisti
Covo. Un archivio storico dedicato a Giulio De Micheli e una residenza artistica per ospitare creativi e realizzare opere legate al territorio. È il progetto che il Comune intende realizzare nella casa in cui visse lo storico compositore e violinista, originario della Spezia ma profondamente legato al piccolo territorio della Bassa. L’amministrazione ha avviato l’iter per acquisire l’immobile, concordando con l’attuale proprietario un prezzo di 80mila euro e deliberando in Consiglio comunale le modalità dell’operazione. Per completare l’acquisto dovrà ora essere perfezionato il finanziamento bancario già concordato.
De Micheli, compositore e violinista conosciuto anche a livello internazionale, si trasferì a Covo dopo il matrimonio e qui morì. Nel paese lasciò un ricordo importante, anche per le iniziative benefiche e il coinvolgimento della comunità nelle sue attività artistiche. A lui sono intitolate la via principale e una memoria nel cimitero. La sua abitazione, rimasta legata alla storia della famiglia e successivamente passata ad altri proprietari, è stata acquistata da un cittadino covese con il quale il Comune ha avviato delle interlocuzioni finalizzate a riportare l’edificio tra le disponibilità pubbliche.
“Non si tratta soltanto di recuperare un edificio – spiega il sindaco Andrea Capelletti – ma di salvaguardare un patrimonio che appartiene alla storia di Covo. De Micheli ha lasciato un segno nella comunità e negli anni abbiamo già lavorato per valorizzarne la figura, raccogliendo spartiti e altro materiale. La disponibilità dell’attuale proprietario ci ha permesso di cogliere un’opportunità che altrimenti avremmo rischiato di perdere. Anche lui ha compreso il valore dell’operazione e ha agevolato il percorso di acquisizione”
L’edificio si sviluppa su due piani, oltre al solaio, e necessita di interventi di sistemazione, in particolare sugli impianti elettrico e idraulico. L’intenzione dell’amministrazione è procedere per gradi, cercando anche risorse attraverso i bandi regionali e ministeriali destinati agli interventi culturali. La prima fase sarà quella dell’acquisizione, poi si lavorerà al recupero e all’allestimento degli spazi.
Una parte della casa sarà destinata a raccogliere la biblioteca musicale, le partiture, le commedie e il materiale fotografico legato a De Micheli. Il Comune vorrebbe anche coinvolgere i cittadini che conservano documenti e oggetti appartenuti al compositore, così da riunire testimonianze oggi custodite in collezioni private. Il resto dell’abitazione sarà invece destinato alla residenza artistica, con ospiti selezionati attraverso bandi e chiamati a realizzare opere legate a Covo. Tra le prospettive c’è anche un progetto musicale dedicato al violino, strumento al quale De Micheli era particolarmente legato.
“Non vorremmo realizzare una casa museo tradizionale, che rischierebbe di diventare un luogo poco frequentato – aggiunge il primo cittadino -. L’idea è dunque far convivere la conservazione della memoria con la produzione culturale contemporanea. La residenza artistica ci permetterà di ospitare artisti per periodi definiti e chiedere loro di sviluppare progetti legati a Covo. Vorremmo che anche la musica avesse uno spazio, con un’iniziativa dedicata al violino. È questo – conclude Capelletti – il senso dell’intervento: restituire alla comunità un edificio con una funzione concreta e capace di generare nuove occasioni culturali”.