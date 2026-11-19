Comelit è stata scelta da Edil Costruzioni Group come unico partner tecnologico per la sicurezza del Museo del Mare di Trieste, ospitato nel Magazzino 26, uno degli edifici più rappresentativi del Porto Vecchio. Un intervento articolato che coinvolge quattro ambiti complementari della sicurezza per proteggere le persone, gli ambienti e il patrimonio culturale custodito nel museo.

Costruito alla fine dell’Ottocento e originariamente destinato allo stoccaggio delle merci, il Magazzino 26 ospita oggi spazi dedicati alla cultura, alla ricerca e alla divulgazione scientifica. La nuova destinazione d’uso ha richiesto soluzioni capaci di rispondere a esigenze differenti: dalla protezione delle sale espositive e dei depositi alla sorveglianza degli accessi, fino alla gestione delle emergenze in un edificio di grandi dimensioni aperto al pubblico.

L’intervento è stato realizzato da Edil Costruzioni Group S.r.l., general contractor con sede a Montorio al Vomano (TE), specializzato nella realizzazione chiavi in mano di grandi strutture pubbliche e con circa 200 dipendenti diretti. Una realtà che ha scelto di affidarsi a Comelit per rispondere alle diverse esigenze di sicurezza del museo.

La collaborazione, avviata nel 2012, si è consolidata attraverso numerosi interventi, dallo studentato di Urbino all’ospedale di Pescara e all’istituto zooprofilattico di Teramo, fino a una lottizzazione di pregio a Cortina d’Ampezzo, con l’integrazione tra videocitofonia e domotica, e allo studentato dell’Università di Bologna. Un percorso che testimonia un rapporto fondato su competenze tecniche, affidabilità e continuità del supporto.

“La scelta di Comelit è stata naturale, frutto di una collaborazione che dura dal 2012”, spiega Giampaolo Di Sante, responsabile della progettazione elettrica per le grandi commesse di Edil Costruzioni Group. “Fin dal nostro primo progetto insieme abbiamo apprezzato la capacità di rispondere a esigenze tecnologiche complesse e, soprattutto, la professionalità e la continuità del supporto, dalla progettazione al cantiere, fino all’assistenza post-vendita. Per un general contractor poter contare su un partner tecnico affidabile, capace di affrontare e risolvere le criticità, rappresenta un valore fondamentale”.

Quattro sistemi, un unico progetto di sicurezza

Il progetto riunisce quattro tecnologie complementari, ciascuna chiamata a rispondere a specifiche esigenze di protezione, con soluzioni pensate per garantire un presidio capillare dei diversi ambienti del museo.

Per la rivelazione incendi è stato installato un sistema indirizzato LogiFire, gestito da una centrale generale collocata nel centro controllo e sicurezza del museo. L’impianto comprende 371 rivelatori ottici di fumo, distribuiti tra sale espositive, corridoi, depositi e locali tecnici, e permette di identificare puntualmente il dispositivo da cui proviene una segnalazione, facilitando la localizzazione dell’allarme e la gestione dell’emergenza.

“In una struttura museale la tempestività della rivelazione è fondamentale”, sottolinea Di Sante. “Non si tratta soltanto di proteggere le persone presenti, ma anche di contribuire alla salvaguardia degli ambienti e del patrimonio custodito, intervenendo rapidamente in caso di evento”.

Al sistema antincendio è affiancata la soluzione di evacuazione vocale LogiVox, composta da 8 centrali e 335 diffusori sonori distribuiti nell’edificio. L’integrazione tra rivelazione incendi ed evacuazione vocale consente di coordinare l’individuazione del pericolo con la diffusione di messaggi di emergenza, differenziati in base alle aree interessate. Un aspetto particolarmente importante in una struttura aperta al pubblico, caratterizzata da ambienti con funzioni ed esigenze differenti.

Sul fronte della videosorveglianza, sono state installate 230 telecamere IP della gamma Next per il controllo delle sale espositive, degli ingressi, dei percorsi interni e delle aree perimetrali. Le immagini confluiscono nel centro controllo e sicurezza del museo, dove il sistema di registrazione e gestione permette agli operatori di supervisionare da un unico punto le diverse zone della struttura.

Completa il progetto il sistema antintrusione VEDO, che attraverso 60 contatti magnetici protegge porte e finestre, mentre 105 sensori a doppia tecnologia presidiano i totem collocati nelle sale espositive e negli atrii. La complementarità tra antintrusione e videosorveglianza consente di rafforzare il presidio degli accessi e degli spazi interni, contribuendo alla protezione dell’edificio anche durante gli orari di chiusura.

L’intervento ha richiesto particolare attenzione anche all’inserimento delle tecnologie negli spazi museali: nelle sale espositive, rivelatori e diffusori sonori sono stati installati, dove necessario, sulle strutture tecnologiche e sui binari elettrificati, adattando le soluzioni alle caratteristiche architettoniche e funzionali degli ambienti.

Un unico interlocutore, dalla progettazione alla realizzazione

Al di là delle singole tecnologie, uno degli elementi distintivi dell’intervento è la possibilità per Edil Costruzioni Group di affidarsi a un unico interlocutore per le diverse esigenze di sicurezza. Un approccio che semplifica il coordinamento tra sistemi e fornitori, particolarmente importante nella realizzazione di un progetto articolato come quello del Museo del Mare.

“Poter dialogare con un solo interlocutore ci permette di risparmiare tempo, semplificare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni tra fornitori diversi“, conclude Di Sante. “Per un general contractor significa coniugare efficacia ed efficienza, affidandosi a un partner capace di gestire tecnologie differenti ma complementari, dalla rivelazione incendi all’evacuazione vocale, fino alla videosorveglianza e all’antintrusione”.