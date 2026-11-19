Bergamo. Un appartamento nella zona della stazione, gli annunci pubblicati sui portali online e un sistema di appuntamenti e pagamenti gestito da una donna. È quanto hanno ricostruito i carabinieri della stazione di Bergamo Bassa, che hanno interrotto un’attività di prostituzione e denunciato una 48enne di origine cinese, indagata per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Il giro, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stato attivo almeno dall’estate del 2026, anche se gli inquirenti non escludono che l’attività fosse iniziata già nei mesi precedenti. Nell’appartamento operavano almeno un paio di collaboratrici stabili, ma altre donne potrebbero essersi alternate nel corso del tempo, come lascerebbero supporre anche gli ambienti ispezionati dai militari.

Le indagini, condotte tra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre attraverso servizi di osservazione, controllo e pedinamento, hanno permesso di ricostruire il funzionamento dell’attività. La 48enne, priva di un’occupazione lavorativa ufficiale, si occupava di gestire gli appuntamenti attraverso annunci pubblicati su portali online specializzati.

La donna svolgeva il ruolo di intermediaria e responsabile dell’accoglienza: riceveva i clienti all’ingresso dell’appartamento e li indirizzava verso le stanze, dove altre connazionali li attendevano in abbigliamento intimo per le prestazioni sessuali. Gli investigatori hanno ascoltato diversi clienti, che avrebbero confermato il pagamento di somme comprese tra i 50 e i 100 euro per ciascun incontro.

Dalle testimonianze raccolte e dalle dichiarazioni delle stesse donne è emerso anche il sistema di gestione dei guadagni. Il denaro versato dai clienti veniva depositato in un comodino collocato all’ingresso dell’abitazione, per poi essere recuperato personalmente dalla 48enne. Gli accordi prevedevano che almeno la metà degli incassi fosse destinata alla donna che gestiva l’attività oppure, in alternativa, che alle lavoratrici fossero garantiti vitto e alloggio in cambio delle prestazioni.

Il blitz dei carabinieri è scattato il 4 novembre, quando i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento per eseguire un decreto di perquisizione personale e locale. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati 10.550 euro in contanti, nascosti nella borsa e sotto il letto dell’indagata e ritenuti provento dell’attività illecita.