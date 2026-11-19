Le previsioni|
Breve perturbazione sulla Lombardia, poi torna il sereno
Fino a sabato tendenza a miglioramento del tempo per l’ingresso di correnti più asciutte da nord-ovest, a cui seguirà una nuova (seppur debole) perturbazione nella giornata di domenica
Un’ampia area di bassa pressione posizionata sulle Isole Britanniche trasporta umide correnti di origine atlantica verso l’Europa centrale, con una perturbazione che in queste ore attraversa velocemente la nostra regione.
A seguire fino a sabato tendenza a miglioramento del tempo per l’ingresso di correnti più asciutte da nord-ovest, a cui seguirà una nuova (seppur debole) perturbazione nella giornata di domenica.
Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.
Giovedì 19 novembre 2026
Tempo Previsto: In mattinata cielo molto nuvoloso con precipitazioni diffuse in rapido spostamento verso est (deboli nevicate su Alpi e Prealpi oltre 1300-1500 metri).
Dal pomeriggio ampie schiarite a partire da ovest con passaggio a cielo poco nuvoloso, possibili nebbie in pianura tra sera e notte.
Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento (4/7°C), massime stazionarie (10/13°C).
Venti: In pianura venti moderati da nord-est al mattino tendenti a ruotare da sud-ovest dal pomeriggio.
In quota venti moderati occidentali.
Venerdì 20 novembre 2026
Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con presenza di qualche nebbia in pianura tra notte e mattino.
Tra pomeriggio e sera maggiori annuvolamenti sulle Alpi con nevischio sparso sui settori di confine.
Temperature: Minime in lieve calo (3/6°C), massime in lieve aumento (11/14°C).
Venti: In pianura venti deboli di direzione variabile, in quota venti moderati da nord-ovest.
Sabato 21 novembre 2026
Tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con presenza di nebbie o nubi basse in pianura, in graduale dissolvimento nel corso della giornata.
Temperature: Minime stazionarie (3/7°C), massime stazionarie (11/13°C).
Venti: In pianura venti deboli da ovest, in quota venti deboli da ovest.