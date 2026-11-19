La sede di Brembo al Kilometro Rosso

Bergamo. Brembo è stata riconosciuta tra i leader globali nella sostenibilità ambientale, confermandosi nella A List di CDP, l’organizzazione non profit che gestisce l’unico sistema indipendente al mondo di rendicontazione ambientale. Brembo ha ottenuto la doppia “A”, il massimo punteggio nelle categorie di cambiamento climatico e gestione delle risorse idriche, sulla base dei dati presentati nel suo ultimo Annual Report. Brembo ha ottenuto il risultato grazie ai progressi compiuti nella gestione dei propri impatti ambientali. Nel 2025, l’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili è salita all’88% rispetto all’84% dell’anno procedente, con una copertura del 100% in Italia, Messico, Brasile e Spagna. Le emissioni Scope 1 e 2 per tonnellata di materiale fuso sono diminuite del 24% rispetto al 2024 e di oltre il 67% rispetto al 2020. Sempre nel 2025, Brembo ha riciclato quasi 100 mila metri cubi di acqua, l’equivalente di circa 40 piscine olimpioniche, e ha raggiunto l’obiettivo di misurare prelievi, usi significativi e scarichi idrici in tutti i suoi siti produttivi nel mondo.

“In Brembo affrontiamo la sostenibilità con obiettivi concreti e criteri comuni in tutto il Gruppo. I dati raccolti nei diversi Paesi ci aiutano a capire quali interventi funzionano e a estenderne i risultati. La conferma della doppia A di CDP riconosce la solidità di questo lavoro condiviso” ha dichiarato Andrea Rocco, Chief Sustainability & Risk Officer di Brembo. La doppia “A”, raggiunta anche nel 2025, è frutto di un impegno coordinato a livello globale: tutti i siti Brembo presenti nei 18 Paesi in cui il Gruppo opera hanno contribuito con i propri dati, raccolti ed elaborati da un team centrale multidisciplinare di ingegneri, scienziati ambientali e chimici, che ha assicurato la qualità e l’accuratezza delle informazioni trasmesse. CDP, precedentemente conosciuta come Carbon Disclosure Project, è l’organizzazione globale non-profit che da 25 anni misura l’impegno per l’ambiente delle aziende, città e organizzazioni.