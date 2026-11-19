Bergamo . Il Black Friday si avvicina e, anche quest’anno, si prepara a incidere in modo significativo sui consumi dei bergamaschi. Per il fine settimana degli sconti, in programma da venerdì 27 novembre a lunedì 30 novembre, giorno del Cyber Monday, l’Ufficio Studi di Confcommercio Bergamo stima un giro d’affari di 93,8 milioni di euro sul territorio provinciale, con un aumento del 13,7% rispetto al 2025.

Secondo le previsioni, approfitterà degli sconti il 44% dei residenti in provincia tra i 15 e i 64 anni: circa 318mila persone su una popolazione complessiva di 1.119.233 abitanti. Il numero degli acquirenti è stimato in crescita del 10,6% rispetto al 2025, anche grazie alla maggiore diffusione delle promozioni e alla propensione a sfruttare le occasioni di risparmio.