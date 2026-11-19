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Black Friday, in Bergamasca si spenderanno quasi 94 milioni di euro
Secondo le stime di Confcommercio il 44% dei bergamaschi tra i 15 e i 64 anni approfitterà degli sconti. In crescita del 13,7% la spesa rispetto al 2025, con una parte degli acquisti natalizi anticipata alle promozioni di novembre
Bergamo. Il Black Friday si avvicina e, anche quest’anno, si prepara a incidere in modo significativo sui consumi dei bergamaschi. Per il fine settimana degli sconti, in programma da venerdì 27 novembre a lunedì 30 novembre, giorno del Cyber Monday, l’Ufficio Studi di Confcommercio Bergamo stima un giro d’affari di 93,8 milioni di euro sul territorio provinciale, con un aumento del 13,7% rispetto al 2025.
Della spesa complessiva, circa 46,5 milioni di euro dovrebbero essere destinati al commercio tradizionale, con una crescita del 12% rispetto allo scorso anno. Le stime locali arrivano in attesa dei dati nazionali, ma delineano già un quadro di maggiore partecipazione all’appuntamento promozionale, ormai diventato uno dei momenti più importanti per gli acquisti in vista del Natale.
Secondo le previsioni, approfitterà degli sconti il 44% dei residenti in provincia tra i 15 e i 64 anni: circa 318mila persone su una popolazione complessiva di 1.119.233 abitanti. Il numero degli acquirenti è stimato in crescita del 10,6% rispetto al 2025, anche grazie alla maggiore diffusione delle promozioni e alla propensione a sfruttare le occasioni di risparmio.
La spesa media pro capite dovrebbe raggiungere i 295 euro, contro i 290 euro dello scorso anno, con un incremento più contenuto dell’1,7%. Una parte degli acquisti sarà legata all’anticipo delle spese natalizie: chi approfitterà delle offerte di novembre potrà così iniziare a preparare i regali in vista delle festività. Il 56% dei cittadini, invece, non farà acquisti durante il Black Friday, rinviando eventualmente le spese all’arrivo della tredicesima.
Quanto alle categorie merceologiche, le preferenze si concentreranno soprattutto sugli acquisti di valore più elevato. In particolare, è attesa una crescita della spesa per elettronica, nuove tecnologie destinate all’uso personale e alla casa, ma anche per capi di abbigliamento più costosi.
Tra i prodotti più ricercati ci saranno smartphone, computer, tablet e altri dispositivi tecnologici, per i quali le promozioni rappresentano un’occasione per anticipare acquisti che altrimenti potrebbero essere rimandati.
Il Black Friday, nato negli Stati Uniti e tradizionalmente fissato al venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, quest’anno cade il 27 novembre, dopo il Thanksgiving del 26. Il periodo promozionale si estende ormai ben oltre la singola giornata: molti negozi e piattaforme online hanno già avviato le offerte con la Black