Il fondatore del Movimento 5 Stelle sarà in onda domenica 22 novembre sul Nove. Torna nel salotto televisivo di Fazio a tre anni dalla precedente intervista, mentre è aperto lo scontro con Giuseppe Conte

Beppe Grillo torna in televisione e sceglie ancora Fabio Fazio. Il fondatore del Movimento 5 Stelle sarà ospite di “Che tempo che fa”, nella puntata di domenica 22 novembre, in onda sul Nove. Ad annunciarlo è stato lo stesso conduttore durante il Tavolo del programma, nella puntata di mercoledì 18 novembre.

Per il comico genovese si tratta di un ritorno nello studio di Fazio a tre anni dalla sua ultima intervista televisiva. Era il 12 novembre 2023 quando Grillo aveva scelto proprio “Che tempo che fa” per tornare sul piccolo schermo dopo quasi dieci anni di assenza. Prima di allora, la sua ultima apparizione televisiva risaliva al maggio 2014, quando era stato ospite di Bruno Vespa a “Porta a Porta”.

Questa volta il contesto è decisamente diverso. Negli ultimi mesi Grillo è stato protagonista di un duro confronto con Giuseppe Conte per il controllo del Movimento 5 Stelle, dopo la cancellazione della figura del garante e la successiva battaglia sul nome e sul simbolo del partito.