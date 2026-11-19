Una medaglia d’oro che vale molto più di una vittoria sportiva: è il risultato di allenamento, costanza e determinazione, ma anche motivo di orgoglio per chi condivide quotidianamente il suo percorso professionale. L’Agente Scelto Antonino Lollo ha conquistato il primo posto nella mezza maratona degli European Police & Fire Games, portando a casa un successo di rilievo internazionale.

La manifestazione, ospitata quest’anno a Vigo, in Spagna, ha riunito oltre 3.000 atleti provenienti da tutta Europa, appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, sia in servizio sia in quiescenza. Un appuntamento che mette alla prova preparazione atletica, resistenza e spirito competitivo, offrendo ai partecipanti l’occasione di confrontarsi anche al di fuori del proprio ambito professionale.

Per celebrare il risultato raggiunto, l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Bergamo ha dedicato a Lollo un momento di riconoscimento, consegnandogli una targa commemorativa. Alla cerimonia era presente il Questore di Bergamo, che si è congratulato con l’atleta, sottolineando il valore della sua affermazione e l’orgoglio che una vittoria di questo livello rappresenta per tutta la comunità della Questura.