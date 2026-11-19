Polizia|
Antonino Lollo, oro agli European Police & Fire Games: la Questura di Bergamo celebra il suo campione
Dalla passione per la corsa a un successo internazionale. L’Agente Scelto della Polizia di Stato conquista il gradino più alto del podio nella mezza maratona disputata a Vigo, in Spagna, e riceve un riconoscimento per il prestigioso traguardo
Una medaglia d’oro che vale molto più di una vittoria sportiva: è il risultato di allenamento, costanza e determinazione, ma anche motivo di orgoglio per chi condivide quotidianamente il suo percorso professionale. L’Agente Scelto Antonino Lollo ha conquistato il primo posto nella mezza maratona degli European Police & Fire Games, portando a casa un successo di rilievo internazionale.
La manifestazione, ospitata quest’anno a Vigo, in Spagna, ha riunito oltre 3.000 atleti provenienti da tutta Europa, appartenenti alle forze di polizia e ai vigili del fuoco, sia in servizio sia in quiescenza. Un appuntamento che mette alla prova preparazione atletica, resistenza e spirito competitivo, offrendo ai partecipanti l’occasione di confrontarsi anche al di fuori del proprio ambito professionale.
Per celebrare il risultato raggiunto, l’Ufficio di Gabinetto della Questura di Bergamo ha dedicato a Lollo un momento di riconoscimento, consegnandogli una targa commemorativa. Alla cerimonia era presente il Questore di Bergamo, che si è congratulato con l’atleta, sottolineando il valore della sua affermazione e l’orgoglio che una vittoria di questo livello rappresenta per tutta la comunità della Questura.
L’iniziativa è stata anche un’occasione per mettere in luce quanto le passioni personali possano diventare una risorsa preziosa, capace di arricchire il percorso di ciascuno. Dietro una medaglia, infatti, ci sono sacrifici, disciplina e una dedizione che si costruisce giorno dopo giorno, spesso lontano dai riflettori e dagli impegni lavorativi.