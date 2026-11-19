I lavori sulla struttura che si trova in pieno centro, a pochi passi dal municipio, sono iniziati nel dicembre 2020 e non sono ancora conclusi: mancano alcune opere di completamento e, soprattutto, l’arredo. “Sappiamo di essere in ritardo, vorremmo poter aprire entro la primavera”, afferma il vicesindaco Vittorio Milesi , “pensiamo di completare le opere mancanti con le risorse del Comune, poi se dovessero arrivare altri finanziamenti attraverso i bandi a cui abbiamo partecipato completeremo un’altra serie di aspetti”.

Al piano superiore una stanza più piccola, che prima era destinata agli spettatori del cinema: “Non abbiamo ancora dato una destinazione definitva a quello spazio”, spiega il vicesindaco, evidenziando l’importanza di “rimettere in gioco uno spazio storico”. Il valore complessivo dell’opera si aggira intorno a 1,7 milioni di euro: “I tempi si sono dilatati oltre modo e ora vogliamo che, dopo tante parole di buona volontà, ci siano poi anche elementi concreti. Lo dobbiamo anche alla famiglia di Davide: avevamo pensato a come poterlo ricordare e questo ci sembrava lo spazio più adatto, visto quanto è importante per la nostra comunità. È ancora un esempio da seguire, un uomo che ha rappresentato i valori del nostro territorio”.