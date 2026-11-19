Valle Brembana|
A San Pellegrino un centro culturale per ricordare Davide Astori: aprirà nella primavera del 2027
Il vicensindaco Milesi: “Sappiamo di essere in ritardo, ma vogliamo arrivare presto al termine dei lavori”. Posata la lastra con il volto e il nome del calciatore scomparso nel 2018: “Ha rappresentato i pilastri della nostra comunità”
San Pellegrino Terme. Il centro culturale che porta il nome di Davide Astori muove un passo verso il completamento. Nella giornata di mercoledì 18 novembre è stato installato il grande pannello in metallo traforato sulla facciata centrale della struttura, ex cinema Eden, con il ritratto e il nome del calciatore originario proprio di San Pellegrino, drammaticamente scomparso a 31 anni il 4 marzo 2018 in un hotel di Udine, prima di scendere in campo con la sua Fiorentina contro l’Udinese.
I lavori sulla struttura che si trova in pieno centro, a pochi passi dal municipio, sono iniziati nel dicembre 2020 e non sono ancora conclusi: mancano alcune opere di completamento e, soprattutto, l’arredo. “Sappiamo di essere in ritardo, vorremmo poter aprire entro la primavera”, afferma il vicesindaco Vittorio Milesi, “pensiamo di completare le opere mancanti con le risorse del Comune, poi se dovessero arrivare altri finanziamenti attraverso i bandi a cui abbiamo partecipato completeremo un’altra serie di aspetti”.
“Il centro Astori vuol essere uno spazio importante per il nostro paese” sottolinea, evidenziando come la sala al piano terra diventerà uno spazio polivalente per ospitare eventi di ogni tipo: la concessione stipulata con QC Terme per quanto riguarda gli spazi del casinò consente infatti di poter utilizzare il teatro soltanto per dieci giornate all’anno. “Ma le nostre esigenze sono molto più numerose”, afferma Milesi, “nei prossimi giorni valuteremo se utilizzare delle sedie o delle poltroncine, di modo da poter modulare lo spazio a seconda della tipologia di evento e del numero di partecipanti”.
Al piano superiore una stanza più piccola, che prima era destinata agli spettatori del cinema: “Non abbiamo ancora dato una destinazione definitva a quello spazio”, spiega il vicesindaco, evidenziando l’importanza di “rimettere in gioco uno spazio storico”. Il valore complessivo dell’opera si aggira intorno a 1,7 milioni di euro: “I tempi si sono dilatati oltre modo e ora vogliamo che, dopo tante parole di buona volontà, ci siano poi anche elementi concreti. Lo dobbiamo anche alla famiglia di Davide: avevamo pensato a come poterlo ricordare e questo ci sembrava lo spazio più adatto, visto quanto è importante per la nostra comunità. È ancora un esempio da seguire, un uomo che ha rappresentato i valori del nostro territorio”.