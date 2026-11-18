A Bergamonews le parole della dottoressa Silvia Bergamelli, dell’Uoc di Ginecologia e Ostetricia aziendale, con base ad Alzano Lombardo, sulla triste vicenda avvenuta pochi giorni fa in un comune bergamasco dell’Alto Sebino: “Eventi così drammatici spingono a chiedersi: ‘È possibile che una ragazza di 17 anni abbia avuto più paura di chiedere aiuto che di partorire da sola?’ “

“Una fragilità umana che non ha trovato rete”. È questa una delle chiavi di lettura della dottoressa Silvia Bergamelli, medico specialista in Ginecologia e Ostetricia all’UOC (Unità operativa complessa) con base ad Alzano, sulla drammatica vicenda che ha sconvolto l’Alto Sebino.

Sabato 13 novembre, in una villetta immersa nella natura, una ragazza di 17 anni ha partorito una neonata senza, secondo quanto dichiarato, essersi mai accorta della gravidanza. La giovane è stata trovata dai genitori in bagno, in una pozza di sangue, con un’emorragia in corso. La famiglia si è precipitata all’ospedale di Lovere con la ragazza, lasciando però a casa il corpo della piccola, senza allertare i soccorsi. Una vicenda ancora tutta da chiarire, per la quale risultano indagate per omicidio colposo quattro persone: oltre alla ragazza e ai genitori, anche il fratello maggiorenne, presente nell’abitazione al momento del dramma.

Ma come si può arrivare a non riconoscere una gravidanza fino al momento del parto? E quali meccanismi possono portare la mente a non accettare un evento così traumatico? Bergamelli, tramite un’intervista concessa a Bergamonews, analizza il fenomeno e richiama l’importanza di educare i più giovani alla consapevolezza: “Dobbiamo insegnare ai ragazzi a conoscere e ascoltare il proprio corpo”.

Dottoressa Bergamelli, è possibile, nel 2026, che una ragazza non si accorga di essere incinta?

Sì, dal punto di vista medico e psicologico è possibile. In letteratura scientifica questo fenomeno è noto come gravidanza criptica o negazione di gravidanza. Può non trattarsi di ingenuità o ignoranza, ma di un potente meccanismo di difesa inconscio. Quando la mente non è pronta ad accettare un evento percepito come traumatico o insostenibile, il cervello “oscura” i segnali del corpo. A livello fisico, questo si traduce in sintomi estremamente sfumati: piccole perdite di sangue (spotting) che vengono scambiate per mestruazioni, un aumento di peso minimo – soprattutto in ragazze molto giovani, con una muscolatura addominale tonica che tende a contenere l’utero – e movimenti fetali confusi con disturbi intestinali. Se la mente non contempla la possibilità di una gravidanza, il corpo non la rende visibile.

Le sono mai capitati casi simili nella sua pratica clinica?

Gravidanze misconosciute sono tutt’altro che infrequenti. Donne che si presentano in pronto soccorso per forti dolori addominali e scoprono di essere in travaglio. Nella mia esperienza clinica ho incontrato anche donne adulte che in perimenopausa hanno scambiato l’assenza delle mestruazioni per irregolarità del ciclo e i cambiamenti legati alla gravidanza come segnali di un’iniziale menopausa. Lo stupore nei loro occhi al momento della diagnosi dimostrano chiaramente che non c’è finzione: per loro, fino a quel secondo, quel bambino semplicemente non esisteva.

Anche la famiglia e le persone attorno a lei pare non si siano accorte di nulla. Come si spiega?

Non penso sia corretto generalizzare ma il rapporto con figli adolescenti può essere molto complesso. In un periodo di forte cambiamento rispettare la privacy di un corpo che si trasforma può portare a non “vedere”. Se una figlia continua a condurre la sua vita normale, va a scuola, fa sport e indossa abiti larghi – oggi peraltro molto di moda tra gli adolescenti – potrebbe portare i genitori a non avere motivi per sospettare.

Quali sono i segnali da cogliere in questi casi?

Più che i classici sintomi fisici, che possono mancare o essere mascherati, i segnali da cogliere sono spesso comportamentali ed emotivi. Un improvviso isolamento, sbalzi d’umore marcati, una stanchezza insolita, il cambiamento drastico nel modo di vestire (preferendo sempre abiti molto ampi) o l’evitamento di situazioni in cui il corpo è esposto, come la piscina o le visite mediche. È fondamentale che gli adulti di riferimento mantengano un canale di dialogo aperto, senza giudizio, per cogliere questi piccoli indizi.

Secondo lei l’educazione all’affettività nelle scuole è svolta in maniera efficace, oppure urge cambiare qualcosa?

Penso che come adulti sia nostro dovere batterci perché l’educazione all’affettività e l’educazione sessuale siano trattate con competenza e rispetto da personale formato. Non offrire risposte non fa scomparire le domande ma anzi costringe i ragazzi a cercare riscontri online tramite social o coetanei con il rischio di ricevere informazioni distorte o frammentarie. Dobbiamo insegnare ai ragazzi a conoscere e ascoltare il proprio corpo, a gestire le emozioni e, soprattutto, a sapere che esistono luoghi sicuri e gratuiti – come i consultori familiari – dove possono chiedere aiuto in totale riservatezza, anche da minorenni, senza dover coinvolgere necessariamente i genitori se non se la sentono.

Da donna e madre, che cosa ha provato nel venire a conoscenza di una notizia di questo tipo?

Da donna e da madre, il pensiero va a quella ragazza di 17 anni che ha affrontato uno degli eventi più intensi e sconvolgenti della vita – il parto – completamente sola. Immaginare la paura ed il dolore che deve avere provato toglie il fiato. In queste tragedie non ci sono risposte semplici: c’è un’immensa fragilità umana che non ha trovato rete.

Che tipo di riflessione ha scaturito in lei questa vicenda?

Eventi così drammatici spingono a chiedersi: “È possibile che una ragazza di 17 anni abbia avuto più paura di chiedere aiuto che di partorire da sola?” Come medici, educatori e adulti, dobbiamo fare un passo indietro rispetto al giudizio e aprirci nell’accoglienza, ricordando che in Italia esiste la legge sul parto in anonimato: ogni donna può partorire in ospedale in totale sicurezza per sé e per il bambino, scegliendo di non riconoscerlo. È un diritto che salva vite, ma di cui si parla ancora troppo poco.

Per quanto riguarda l’istinto materno, in questo caso parliamo di una minorenne: quando si sviluppa in una donna?

Dobbiamo sfatare un grande mito culturale: ‘l’istinto materno’ non è un interruttore biologico che scatta automaticamente al momento del concepimento o del parto. È una costruzione complessa, che nasce dall’incontro tra ormoni, maturità psicologica, consapevolezza e contesto affettivo. In una ragazza di 17 anni, il cervello è ancora in piena fase di sviluppo, specialmente nelle aree deputate alla gestione delle emozioni e alla valutazione delle conseguenze. Se la gravidanza è stata rimossa a livello inconscio, nel momento del parto non subentra l’istinto di protezione, ma una tempesta neurobiologica dominata dal panico, dal dolore fisico e dal trauma.

Che cosa direbbe oggi a questa ragazza?

Le direi che non è sola, anche se in quel momento terribile si è sentita la persona più sola al mondo. Le direi di non lasciarsi definire per sempre da quelle ore di buio e di terrore, ma di accettare l’aiuto psicologico e medico di cui ora ha disperatamente bisogno per elaborare un trauma così enorme e tornare, un giorno, a respirare.

E alla sua famiglia?