Treviglio. Una multa ogni due giorni per l’utilizzo irregolare dei monopattini elettrici. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Treviglio dall’inizio del 2026: 152 violazioni contestate, più della metà delle quali già saldate. Nel mirino soprattutto la mancanza di targa, casco o copertura assicurativa. Molte delle sanzioni riguardano giovanissimi.

Tra gli ultimi episodi registrati, una minorenne che, dopo una manovra pericolosa alla guida di un monopattino, ha tentato di sottrarsi al controllo degli agenti finendo per scontrarsi con la pattuglia. In un’altra circostanza, due ragazzi sono stati sorpresi in piazza Garibaldi mentre viaggiavano in coppia sullo stesso mezzo, entrambi senza casco. Per fermarli è dovuto intervenire fisicamente un ufficiale della Polizia locale.

Nel corso dell’anno il comando ha intensificato i controlli attraverso specifici progetti di prevenzione, su indicazione del sindaco e assessore alla Sicurezza Juri Imeri. Un’attività che punta a contrastare comportamenti pericolosi e a richiamare l’attenzione sulle regole da rispettare.

“Sono numeri che testimoniano un’attenzione costante sul tema e che richiamano la necessità di proseguire con i controlli a tutela di chi frequenta la città, ma anche degli stessi conduttori di monopattini che si espongono a rischi gravi – sottolinea il primo cittadino – . Accanto alle sanzioni è importante affiancare anche un lavoro costante di informazione e sensibilizzazione soprattutto tra i giovani, che però non può essere delegato alle istituzioni”.