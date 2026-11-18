Più funzioni, meno costi
Stampanti multifunzione, un unico dispositivo per semplificare il lavoro
Meno consumi e documenti più ordinati con le soluzioni su misura di Loda Orobica
Stampare, fotocopiare, scansionare e inviare fax con un solo dispositivo: le stampanti multifunzione riuniscono gli strumenti necessari alla gestione dei documenti, offrendo una soluzione pratica sia per la casa sia per l’ufficio. L’integrazione delle diverse funzioni permette di lavorare con efficienza e velocità, semplificando le attività quotidiane.
I benefici riguardano anche le risorse impiegate: minori consumi di carta ed energia, una gestione più rapida e ordinata dei documenti e una riduzione dei costi operativi. Caratteristiche che rendono questi sistemi adatti a esigenze differenti, dall’utilizzo personale alle attività delle grandi imprese.
La scelta comprende infatti modelli compatti per uso domestico e sistemi professionali più potenti e innovativi, con soluzioni che si adattano agli spazi disponibili e alle necessità di lavoro.
A Bergamo, Loda Orobica propone un’ampia selezione di sistemi di stampa e soluzioni personalizzate, affiancando alla vendita e al noleggio un servizio di assistenza.
Un ulteriore supporto arriva dagli scanner di ultima generazione, che consentono di digitalizzare i documenti in modo rapido, sicuro e organizzato. Il passaggio al digitale contribuisce così a semplificare il lavoro e a migliorare la produttività, mantenendo ordine nella gestione dei materiali.
Per conoscere le proposte di Loda Orobica è possibile raggiungere la sede di via Alessandro Manzoni 17, a Bergamo, oppure chiamare lo 035 232310. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale o scrivendo a lodaorobicasas@lodaorobica.it .