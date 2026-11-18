Stampare, fotocopiare, scansionare e inviare fax con un solo dispositivo: le stampanti multifunzione riuniscono gli strumenti necessari alla gestione dei documenti, offrendo una soluzione pratica sia per la casa sia per l’ufficio. L’integrazione delle diverse funzioni permette di lavorare con efficienza e velocità, semplificando le attività quotidiane.