Venerdì 20 novembre la CGIL proclama uno sciopero generale per l’intera giornata di lavoro, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. A Bergamo è prevista una manifestazione con concentramento alle 9.30 davanti alla stazione ferroviaria.

Al centro della mobilitazione, promossa con lo slogan “Il futuro è adesso”, ci sono le richieste di aumenti salariali, rinnovo dei contratti, pensioni dignitose, un fisco più equo e maggiori investimenti nella sanità, nella scuola e nei servizi pubblici. La CGIL chiede inoltre politiche industriali per difendere l’occupazione, interventi contro la precarietà, maggiori tutele per la salute e la sicurezza sul lavoro e una diversa destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando la spesa sociale rispetto a quella militare.

“Anche a Bergamo, in una provincia che continua a produrre ricchezza, tante lavoratrici e tanti lavoratori fanno sempre più fatica a sostenere il costo della vita – dichiara Marco Toscano, segretario generale della CGIL di Bergamo –. Gli stipendi non tengono il passo con i prezzi, trovare una casa a costi accessibili è diventato sempre più difficile e i servizi pubblici non sono messi in condizione di rispondere adeguatamente ai bisogni delle persone. Sono problemi concreti, che riguardano chi lavora, chi è in pensione e soprattutto le nuove generazioni”.

“Chiediamo che le risorse pubbliche vengano utilizzate per migliorare le condizioni di vita delle persone: salari più alti, sanità e istruzione pubbliche, investimenti per creare lavoro stabile e sicuro. Servono scelte politiche che riducano le disuguaglianze e restituiscano prospettive a chi oggi fatica a immaginare il proprio futuro. Il 20 novembre saremo in piazza a Bergamo per chiedere un cambiamento di priorità”.