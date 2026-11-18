L’amministratore delegato di Teb freme per l’avvio della linea che punta verso la Val Brembana e nel cassetto ha già i progetti per un suo prolungamento. Poi rilancia l’analisi di Matteo Zanetti all’assemblea di Confindustria Bergamo: “Non basta progettare infrastrutture, servono risorse e tempi certi di realizzazione. Servirebbero una regia e un disegno integrato della mobilità”

Nemmeno il tempo di portare a compimento la sfida della realizzazione della Linea T2 di Teb, che scongiuri a parte è attesa al debutto nei primi mesi del 2027, che Gianni Scarfone è salito a bordo (in carrozza, ovviamente) del CdA di ATM, l’azienda titolare della gestione del trasporto pubblico a Milano. Un po’ un ritorno alle origini per lui che nel 1991 ha iniziato la carriera nel settore trasporti al Gruppo Ferrovie Nord Milano, prima degli incarichi di vertice in Atb e Teb.

Scarfone, possiamo dare una data di inizio dell’operatività della T2?

Possiamo dire che l’apertura al pubblico avverrà sicuramente nei primi mesi del 2027, ma non riusciamo ad essere più precisi coi tempi perché stanno per entrare in scena soggetti che metteranno in campo test e verifiche sul campo al di fuori dalla nostra gestione diretta. Noi abbiamo completato i lavori nei tempi previsti dal Pnrr, poi nei successivi due mesi ci siamo occupati delle opere accessorie e ora c’è tutto il difficile percorso di attivazione del servizio che è un mosaico da comporre. Insieme ai fornitori stiamo svolgendo tutte le necessarie verifiche che oltre oltre all’interazione tra tram e infrastruttura devono mettere alla prova la funzionalità di tutti i sottosistemi, da quello di segnalamento alla gestione delle interferenze, dalla centrale di controllo al sistema di informazione alle fermate. E infine la palla passerà a Mit e Ansfisa (l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ndr), che verificheranno tutta la parte documentale e inizieranno i test.

Qualche tram però ha già iniziato ad assaggiare la linea.

Sì in questa ultima parte dell’anno i cittadini vedranno già i tram circolare senza persone a bordo: i 10 veicoli nuovi sono tutti già al deposito di Ranica e una volta completate tutte le verifiche, tra dicembre e gennaio, speriamo di iniziare a farli marciare. Manteniamo la prudenza su questo tema, perché il sistema è complesso e la nostra priorità è la sicurezza.

Si sta portando però a casa un risultato importante, sostanzialmente nei tempi previsti al netto di un piccolo slittamento. Lo stesso non si può dire per altri cantieri che prevedono delle rotaie e con un grande impatto sulla città e l’hinterland.

Se citiamo il rapporto di Ance , la T2 di Teb è l’unica grande opera regionale nel campo delle infrastrutture portata a termine nei tempi previsti. Sta emergendo la differenza tra la gestione locale mirata di un’operazione importante, perché ricordiamo che cuba oltre 230 milioni di investimento, rispetto ad altre operazioni simili che hanno riguardato interventi della rete Rfi, come il collegamento con l’aeroporto e la riqualificazione della Bergamo-Ponte San Pietro, e hanno subito invece ritardi dovuti a una serie di motivazioni prevalentemente di tipo interno a una realtà che si è trovata a gestire una mole impressionante di fondi del Pnrr.

A proposito di gestione locale: anche l’arrivo dei fondi per il funzionamento della linea, che è sempre stata tra le maggiori preoccupazioni, è stata una vittoria del territorio e della sua capacità di fare sistema e di lavorare allo stesso obiettivo.

È stato anche questo un lavoro lungo, rispetto al quale Teb ha sempre cercato di dare il proprio contributo: il nostro punto di partenza è sempre stato che se oggi produciamo 500mila tram/chilometro per la T1 e questo comporta contributi pubblici di poco più di 5,2 milioni l’anno, passare a 1.050.00 tram/km non vuol dire raddoppiare i costi o i contributi. Abbiamo costruito una architettura di sistema in fase di progettazione finalizzata a contenere i costi operativi: l’officina rimane a Ranica, il centro di controllo viene potenziato ma non duplicato. Quindi abbiamo costruito un quadro economico dove da una parte andavano coperti i costi di gestione e di manutenzione dell’infrastruttura e dall’altra i costi del trasporto e di manutenzione del materiale rotabile. Regione Lombardia è intervenuta positivamente e colgo l’occasione per ringraziarla, perché ha definito le risorse relative alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura, con 1,5 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e altrettanti per il 2028. A queste risorse concorreranno anche quelle garantite storicamente alla Teb da Comune e Provincia, tra 1,7 e 1,8 milioni.

C’è poi la partita dell’equilibrio da costruire insieme all’agenzia del Tpl, a partire dai ricavi tariffari.

Il biglietto della T2 costerà come i biglietti del sistema Atb System: Villa d’Almè è in terza fascia e avrà dunque la stessa tariffa. Andranno riorganizzati i servizi delle linee urbane 7 e 9 di Atb e delle linee extraurbane del Gruppo Arriva che dovranno attestarsi a Villa d’Almè. Gli introiti tariffari andranno regolati attraverso degli accordi con Atb e Arriva che riconoscano i rispettivi titoli di viaggio, cercando un criterio di ripartizione. Il 2027 ci servirà da assestamento anche da questo punto di vista. Inoltre, stiamo discutendo con l’Agenzia del TPL i contributi da destinare alla gestione delle attività di trasporto di TEB.

A livello di personale avete già completato l’arruolamento di tutte le figure necessarie al funzionamento della nuova linea?

Nelle ultime settimane abbiamo attivato la procedura per l’ultima selezione: arriveremo all’apertura con tutto il personale non solo assunto, ma anche formato e abilitato da parte di Ansfisa, che esamina ulteriormente i candidati. Avremo 28 persone in più, arrivando a 78 totali, di cui 20 conducenti e la restante parte addetti alla manutenzione del materiale rotabile o dell’infrastruttura.

Nell’ultima assemblea generale di Confindustria Bergamo il presidente Matteo Zanetti ha chiesto che il territorio abbia infrastrutture che abbiano la stessa ambizione delle sue imprese, con l’invito a risolvere un problema di sistema che si manifesta con delle criticità sui collegamenti verso Milano e sull’Adda, nelle valli, sulla rete ferroviaria e nella logistica delle merci. Cosa ne pensa?

Sicuramente ha sottolineato un tema di cui siamo ben consapevoli: non serve solo progettare gli interventi ma serve trovare le risorse e realizzarli in tempi certi. Una regola che riguarda tutte le infrastrutture, ferroviarie o stradali. Il Pnrr è stata una lezione per tutti, nel bene e nel male: a fronte di un quadro di risorse e di procedure abbastanza certo ha messo alla prova il sistema Italia nella sua capacità di dare risposte e i risultati ci sono stati. Per il nostro territorio serve sicuramente una strategia unitaria e integrata sulle infrastrutture: il passaggio decisivo è questo e credo che qualche tentativo a Bergamo sia stato fatto in passato, soprattutto nell’ambito del Tavolo 2030, dove ci si è dati delle priorità perché non si possono chiedere risorse illimitate per un territorio. Complessivamente il Pnrr ha rilasciato quasi un miliardo di euro: le infrastrutture vengono realizzate perché dietro c’è un’ipotesi di servizio per i cittadini, di un disegno integrato della mobilità.

In quali termini?

Noi avremo a disposizione una “Y” tramviaria rappresentata dall’incrocio tra T1 e T2 e una “Y” ferroviaria rappresentata dal triangolo Treviglio-Ponte San Pietro-Montello. Io ho sempre sostenuto che si debba realizzare un servizio di tipo comprensoriale di stampo ferroviario ma con caratteristiche simili ai tram in modo che il territorio bergamasco, con Bergamo al centro, abbia delle direttrici forti dove è possibile immaginare dei servizi con le caratteristiche che oggi ha la nostra T1, con frequenze ogni quarto d’ora. Anche nell’ottica dell’arrivo del collegamento con l’aeroporto che potrebbe riguardare un bacino importante come quello trevigliese: è attivo un tavolo tecnico con la Regione, diventa decisivo riflettere per tempo sul tipo di servizio che ci sarà. Oggi non esiste uno strumento amministrativo pianificatorio tale da poter governare tutto il sistema, perché ogni Comune ha i propri piani di mobilità, la Provincia ha il suo piano territoriale di coordinamento, l’agenzia del Tpl ha un pezzo di competenze di tipo gestionale, ma nessuno può definire priorità e temporalità degli interventi in senso complessivo.

Guardando al locale, secondo lei amministrazioni e cittadini hanno colto l’importanza che rivestirà la T2?

Credo di sì, e c’è molta aspettativa perché l’esempio della T1 è un elemento di attrazione e di convinzione. L’attenzione nella fase di realizzazione è stata alta, anche da parte nostra, perché abbiamo cercato di contenere il più possibile gli impatti dei cantieri sul territorio, abbiamo assecondato e costruito con le amministrazioni le varie soluzioni. Abbiamo curato molto di più anche la qualità architettonica degli interventi e gestito rapporti delicati come quelli con il Parco dei Colli.

E ci sono anche già i progetti per prolungare entrambi i tracciati, sia in Val Seriana che in Val Brembana.

Una proposta arrivata innanzitutto da noi. Chiudiamo questa vicenda della T2 lasciando sul campo due progetti preliminari. Il primo riguarda la prosecuzione da Albino a Vertova, dove abbiamo predisposto un po’ di documentazione progettuale già inoltrata al Ministero qualora intenda rifinanziare interventi di questo tipo. Sulla T2 abbiamo fatto uno studio approfondito supportati dal professor Ennio Cascetta, uno dei massimi luminari in Italia, per esplorare le possibili prosecuzioni del tracciato: fino a Zogno, fino a Piazza Brembana o fino a San Giovanni Bianco. Pubblicheremo anche in questo caso tutta la documentazione progettuale e la lasceremo al futuro della Teb, che esplorerà tre grandi temi: entrambe le prosecuzioni e una riflessione su un tram cittadino con l’ipotesi originaria della T3 che doveva collegare via Corridoni al nuovo ospedale passando da Porta Nuova e Piazza Pontida.

Sono interventi che possono fare presa e prendere piede in un momento di cambiamenti climatici evidenti e crisi energetiche?

Lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto di tipo collettivo è una strategia che la Comunità Europea porta avanti da tempo e non a caso a quel capitolo ha destinato una parte consistente dei finanziamenti del Pnrr e continua a legiferare in quella direzione. Perché l’obiettivo per realtà come quella della grande Bergamo è di raggiungere una soglia del 40% di spostamenti effettuati con la mobilità sostenibile, quindi tram, treni, bus e mobilità dolce, che richiama nuovamente un approccio integrato a 360 gradi e coordinato. Sono strategie che vanno perseguite e spiegate: ognuno di noi è insieme automobilista, utilizzatore di bici e utilizzatore di tram. Va spiegato che in determinate condizioni lo spostamento effettuato con mobilità sostenibile porta a un miglioramento della qualità della vita di tutti.

Ma nell’ottica di un trasporto integrato a 360 gradi, non sarebbe possibile far viaggiare anche le merci sull’infrastruttura tramviaria? Per le nostre valli, a vocazione fortemente manifatturiera, sarebbe un bel vantaggio sfruttando T1 e T2.

Se stiamo nel campo delle ipotesi, potenzialmente sarebbe possibile. Ci sono però una serie di problemi che la rendono di fatto inattuabile. Parto dal materiale rotabile, perché sul mercato non esiste un cargo-tram. Poi c’è un elemento regolatorio, perché a un certo punto del tragitto si deve per forza di cosa passare dalle rotaie del tram a quelle del treno: i vagoni possono anche essere gli stessi, ma le motrici dovrebbero avere caratteristiche differenti per poter marciare, oltre a dover realizzare le connessioni fisiche. A Bergamo, ad esempio, non c’è più perché non c’è più lo scalo merci. Poi ci sarebbe il tema dell’operatività: dovremmo immaginare di far viaggiare i tram merci la notte, per non interferire con il trasporto persone, ma si creerebbe la problematica del rumore. Ci sarebbero insomma più problemi che vantaggi.

Ha parlato poco fa di futuro di Teb: lei non ci sarà?