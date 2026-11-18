Arpa ha concluso carotature e prelievi a fine ottobre. I risultati, attesi entro dicembre, serviranno a definire i costi della bonifica. Il sindaco Gafforelli annuncia anche la demolizione di palazzo Muratori slitterà dopo le festività natalizie

Romano di Lombardia. Si sono concluse le indagini ambientali nell’area dell’ex stadio San Defendente. Arpa ha completato carotature e prelievi alla fine di ottobre, nell’arco di una settimana. I campioni sono ora in fase di analisi e il Comune attende i risultati entro la fine dell’anno. Saranno questi a consentire una stima più precisa dei costi della bonifica e a preparare un nuovo bando, dopo che il precedente è andato deserto.

A fare il punto è il vicesindaco Andrea Nozza: “Le indagini ambientali nell’area del San Defendente sono state completate. Arpa ha terminato le carotature e i prelievi, effettuati nell’arco di una settimana alla fine di ottobre. I campioni – dice – sono attualmente in fase di analisi e attendiamo il responso, che dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno”.

La prima stima dell’intervento era compresa tra i 500 e i 600mila euro, ma l’importo dovrà essere verificato sulla base degli esiti delle analisi. “I risultati – spiega il vicesindaco – saranno determinanti per definire con precisione i costi dell’intervento di bonifica. Finora avevamo stimato una spesa intorno al mezzo milione di euro, ma è necessario avere una valutazione certificata da Arpa, che chiarisca il grado di inquinamento e l’entità delle operazioni necessarie”.

La definizione dei costi è un passaggio decisivo anche per il nuovo bando. Chi si farà avanti dovrà infatti conoscere in anticipo l’entità delle spese da sostenere per risanare l’area, oltre alla somma da riconoscere al Comune. L’amministrazione punta quindi a predisporre una procedura con condizioni economiche più chiare rispetto al precedente tentativo.

“Stiamo lavorando per fornire indicazioni più precise e maggiori garanzie ai potenziali partecipanti – dichiara – . Non siamo fermi: le verifiche sono state portate avanti proprio per arrivare a una procedura più chiara e con condizioni definite”. Il nuovo bando sarà predisposto dopo il responso di Arpa, con l’obiettivo di arrivare all’inizio del 2027.