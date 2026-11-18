Bergamo|
Remuzzi all’Incrocio Quarenghi per presentare il nuovo libro scritto con Telmo Pievani
L’appuntamento è sabato 21 novembre alle 18
Sabato 21 novembre alle 18 alla Libreria Incrocio Quarenghi, a Bergamo in via Quarenghi 32b, si terrà la presentazione del libro “Se non c’eri, non c’ero”, scritto dal professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri, e dal filosofo Telmo Pievani.
Il volume, edito Solferino, nel sottotitolo recita: “Batteri, dinosauri, scimpanzé e Neandertal: perché senza di loro non saremmo qui”.
Nel corso dell’incontro, l’autore Giuseppe Remuzzi dialogherà con la giornalista Laura Generali.
Il libro – L’evoluzione è un insieme di selezione naturale, caso e fortuna. Ciò dovrebbero insegnarci la gratitudine e il rispetto verso le altre forme di vita, perché senza di loro semplicemente non ci saremmo, eppure l’attuale situazione climatica e geopolitica dimostra che non stiamo usando al meglio le facoltà che ci hanno reso umanə. Remuzzi e Pievani tornano con un saggio in cui scienza, cultura e filosofia convergono per farci riflettere sul nostro ruolo nel mondo.
Ingresso libero e gratuito.