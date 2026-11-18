Il libro – L’evoluzione è un insieme di selezione naturale, caso e fortuna. Ciò dovrebbero insegnarci la gratitudine e il rispetto verso le altre forme di vita, perché senza di loro semplicemente non ci saremmo, eppure l’attuale situazione climatica e geopolitica dimostra che non stiamo usando al meglio le facoltà che ci hanno reso umanə. Remuzzi e Pievani tornano con un saggio in cui scienza, cultura e filosofia convergono per farci riflettere sul nostro ruolo nel mondo.