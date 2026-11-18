Remo Morzenti Pellegrini

Originario di Clusone, ha guidato l’ateneo dal 2015 al 2021: oggi è vicepresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione e presidente della Fondazione Crui. Prende il posto di Nuccio Altieri, costretto a rinunciare dopo i dubbi sulla compatibilità del suo incarico politico

Bergamo. C’è un nome bergamasco nella partita per la guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac). È quello di Remo Morzenti Pellegrini, professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università di Bergamo, di cui è stato rettore fino al 2021. Il suo nome è stato indicato dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini per la presidenza dell’autorità, dopo il passo indietro del precedente candidato del Carroccio, Nuccio Altieri.

La sua indicazione arriva in una fase delicata per la maggioranza, dopo che la prima scelta della Lega si è rivelata incompatibile con i requisiti previsti dalla normativa. Altieri, manager pubblico inizialmente designato, ha infatti rinunciato all’incarico dopo che era emerso un suo precedente coinvolgimento in un dipartimento interno del partito. Un incarico che, seppure mai concretamente assunto, non rispettava il periodo di tre anni di “raffreddamento” dalla politica richiesto dalla legge per la nomina ai vertici dell’Anac.

Una vicenda che ha costretto Salvini a individuare un nuovo candidato, cercando di evitare ulteriori passi falsi. Questa volta, tuttavia, il nome di Morzenti Pellegrini sarebbe stato individuato senza una preventiva interlocuzione con le opposizioni, diversamente da quanto avvenuto in occasione della prima designazione.

La procedura per il rinnovo dei vertici dell’Anticorruzione richiede comunque un ampio consenso parlamentare: per la nomina dei componenti dell’autorità, che restano in carica sei anni senza possibilità di rinnovo, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti delle commissioni parlamentari competenti.

Chi è Remo Morzenti Pellegrini

Giurista e docente universitario bergamasco, originario di Clusone, ha ricoperto la carica di rettore dell’Università di Bergamo dal 1° ottobre 2015 al 15 novembre 2021, dopo aver ricoperto diversi incarichi all’interno dell’ateneo, tra cui quello di prorettore con delega ai rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche (2009-2015).

Nel corso della sua carriera ha assunto numerosi incarichi in ambito accademico e istituzionale. È stato membro del Consiglio universitario nazionale (CUN) dal 2016 al 2022 e presidente del Comitato regionale di coordinamento delle Università lombarde dal 2018 al 2021. Ha inoltre presieduto il Consiglio di amministrazione della Fondazione University for Innovation (U4I), nata dalla collaborazione tra gli atenei di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia.