Bergamo. Prosegue e si amplia “Professione Ambulante“, il progetto di orientamento professionale promosso da Anva Confesercenti Bergamo, con il sostegno della Provincia di Bergamo e in collaborazione con l’Ente di Formazione Professionale Sacra Famiglia di Comonte. Giunto al terzo anno, il percorso compie un nuovo passo avanti: nell’anno formativo 2026/2027 coinvolgerà non più un solo mercato, ma due: Scanzorosciate e Seriate, e due classi del corso Operatore addetto ai servizi di vendita, per un totale di 41 studenti.

L’esperienza prenderà il via giovedì 19 novembre al mercato di Scanzorosciate, dove saranno coinvolti i 20 studenti della classe 2C. Il percorso proseguirà fino al 14 gennaio 2027, per un totale di sette giovedì. Da marzo il progetto si allargherà al mercato di Seriate: qui saranno protagonisti i 21 studenti della classe 3C, impegnati in otto giornate, dal 1° marzo al 26 aprile 2027.

Una crescita che conferma la volontà di avvicinare le nuove generazioni al mondo del commercio su aree pubbliche, un settore che ha bisogno di nuove energie e di ricambio generazionale. L’obiettivo è far conoscere ai ragazzi una professione che unisce capacità imprenditoriali, relazione con il pubblico, competenze commerciali e spirito di iniziativa.

Il progetto si sviluppa attraverso momenti di formazione in aula e attività pratiche al mercato. Nei giorni scorsi, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con alcuni rappresentanti del mondo del commercio ambulante e di ascoltare le loro esperienze professionali.

Per Anva Confesercenti Bergamo erano presenti in aula il presidente Antonio Caffi, il vicedirettore di Confesercenti Bergamo Cesare Rossi, Andrea Samanni, ambulante che ha già partecipato al progetto nella precedente edizione, e Igor Trocchia, componente del direttivo Anva.

Particolarmente significativa la testimonianza di Igor Trocchia, che ha raccontato ai ragazzi il proprio percorso professionale, mostrando come il commercio ambulante possa essere una scelta consapevole e un’opportunità anche per chi non proviene da una famiglia di ambulanti. È il caso dello stesso Trocchia, che ha intrapreso questa attività partendo da zero. Conosciuto come “Mr Fair Play”, già allenatore di calcio e commissario tecnico della Nazionale italiana sordi, è stato insignito da Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo impegno contro il razzismo nel mondo dello sport. La sua esperienza ha offerto agli studenti anche uno spunto per riflettere su come il lavoro ambulante, grazie a un’organizzazione che consente di gestire il proprio tempo, possa lasciare spazio alla proprie passioni e ai propri interessi personali.

All’incontro erano presenti anche Anastasia Longaretti per la Provincia di Bergamo e Bruna Capoferri, preside dell’Ente di Formazione Sacra Famiglia, a conferma della collaborazione tra istituzioni, scuola e rappresentanti del settore.

La parte più concreta del progetto è rappresentata dal laboratorio esperienziale “Professione Ambulante – Market on the job”, che permette agli studenti di avvicinarsi direttamente al lavoro degli operatori, affiancandoli durante le attività di vendita al mercato.

A Scanzorosciate saranno sei gli ambulanti che metteranno a disposizione la propria esperienza per accogliere e accompagnare i ragazzi: Simone Pezzotta, con il banco di dolciumi; Nadia Fumagalli & Andrea, con l’intimo; Stefano Bertulezzi, con l’abbigliamento; i fratelli Rebussi, con le calzature; Moda Capasso, con il banco di calzature; Lina Ghidotti, con “L’isola che c’è”, specializzata nell’abbigliamento per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni.

L’attività si svolge attraverso la formula dell'”alternanza protetta”, che consente ai ragazzi di vivere un’esperienza formativa vicina alla realtà lavorativa, in un contesto tutelato e con il supporto dei formatori dell’Ente. Sul campo gli studenti potranno sperimentare e sviluppare competenze professionali e trasversali fondamentali: dalla comunicazione con i clienti alla collaborazione, dalla responsabilità alla capacità di organizzare e gestire le attività di vendita.

Obiettivo di “Professione Ambulante” è far conoscere ai giovani le opportunità offerte dal commercio su aree pubbliche, valorizzando un mestiere che rappresenta una componente importante del tessuto economico e sociale dei territori. Attraverso il dialogo con gli operatori e l’esperienza diretta, il progetto intende contribuire a promuovere il ricambio generazionale, avvicinando scuola e impresa e mostrando ai ragazzi le possibilità di crescita e di realizzazione professionale offerte da questo settore.

Antonio Caffi, Presidente Anva Confesercenti Bergamo: “Desidero ringraziare l’Istituto Professionale Sacra Famiglia di Comonte, Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, grazie ai quali siamo arrivati al terzo anno di “Professione Ambulante”. Nell’edizione 2026/2027 si aggiunge una nuova piazza, quella del mercato del lunedì di Seriate, dove gli studenti potranno mettersi alla prova in un contesto ancora più ampio: un segnale concreto che dimostra che abbiamo intrapreso la strada giusta. Mi ha fatto molto piacere vedere come i ragazzi di terza, che l’anno scorso hanno partecipato al progetto, abbiano vissuto il lavoro dietro ai banchi del mercato. È stato poi particolarmente emozionante quando, lo scorso marzo, alcuni di loro hanno partecipato in rappresentanza di tutti all’assemblea elettiva Anva per portare i propri ringraziamenti e le proprie riflessioni sull’esperienza vissuta. Questo dimostra che i ragazzi, oltre a un percorso formativo, hanno vissuto una tappa di crescita personale molto importante. In alcuni passaggi del loro intervento, pur avendo lavorato al mercato per un periodo breve, hanno mostrato di aver colto molte sfumature del nostro mestiere come se lo facessero da tempo, arrivando persino a darci consigli e proposte dal loro punto di vista di giovani. È proprio questo ciò di cui ha bisogno il nostro settore, così come molti altri ambiti lavorativi: la professionalità, l’entusiasmo e la spinta all’innovazione che solo le nuove generazioni possono portare”.