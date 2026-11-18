L’incidente è avvenuto a oltre 2mila metri di quota. Per cause ancora da accertare, l’uomo sarebbe precipitato per circa 200 metri, finendo ai piedi di un dirupo in una zona particolarmente impervia. L’allarme è scattato attorno alle 12,30, ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare.

Particolarmente complesse le operazioni di recupero della salma, che hanno richiesto l’intervento dei militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, dei tecnici della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna del Soccorso alpino, stazione di Morbegno, e dei vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Il corpo è stato infine recuperato e trasportato in elicottero, con un mezzo di Areu, all’obitorio dell’ospedale di Sondrio.