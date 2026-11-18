Il dramma|
Precipita per 200 metri dal Monte Fioraro, morto 61enne bergamasco
L’uomo, residente in Val Seriana, è precipitato sul versante valtellinese della montagna nella zona del Passo San Marco
Tragedia in montagna nella tarda mattinata di mercoledì 18 novembre sulle Orobie. Un escursionista di 61 anni, residente in Val Seriana, ha perso la vita dopo essere precipitato lungo una cresta del Monte Fioraro, sul versante valtellinese della montagna, nel territorio di Albaredo per San Marco, in provincia di Sondrio.
L’incidente è avvenuto a oltre 2mila metri di quota. Per cause ancora da accertare, l’uomo sarebbe precipitato per circa 200 metri, finendo ai piedi di un dirupo in una zona particolarmente impervia. L’allarme è scattato attorno alle 12,30, ma per il 61enne non c’è stato nulla da fare.
Particolarmente complesse le operazioni di recupero della salma, che hanno richiesto l’intervento dei militari del Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, dei tecnici della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna del Soccorso alpino, stazione di Morbegno, e dei vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno. Il corpo è stato infine recuperato e trasportato in elicottero, con un mezzo di Areu, all’obitorio dell’ospedale di Sondrio.