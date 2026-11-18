Bergamo. Quale futuro per l’aeroporto di Orio al Serio e per i territori che lo circondano? È la domanda al centro dell’incontro pubblico promosso dalla rete “Stop Crescita Aeroporto”, in programma martedì 24 novembre alle 20,45 all’Auditorium San Sisto di Colognola.

La rete, nata dopo la presentazione del Masterplan da parte di Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco, riunisce cittadini, associazioni, gruppi e movimenti contrari a un ulteriore ampliamento dell’aeroporto. Per la serata sono stati invitati il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli e tutti i 64 candidati al Consiglio provinciale, in vista delle elezioni. L’obiettivo è porre loro domande e chiedere un confronto sulle prospettive dello scalo e sulle conseguenze per la popolazione.

Il titolo scelto per l’appuntamento è “Aeroporto Il Caravaggio. Quale futuro per il nostro territorio?” Al centro della discussione c’è soprattutto la previsione di crescita del traffico aereo: secondo quanto annunciato da Sacbo, lo scalo potrebbe passare dagli attuali circa 17 milioni di passeggeri all’anno a quasi 24 milioni entro il 2040, accogliendo le prospettive di sviluppo indicate da Enac.

Uno scenario che preoccupa la rete e diversi amministratori locali. Un incremento dei passeggeri, sostengono i promotori, comporterebbe inevitabilmente più voli, rumore e inquinamento, aggravando una situazione già critica per i quartieri di Bergamo attraversati dalle rotte aeree e per i comuni dell’hinterland. Tra le realtà che hanno manifestato contrarietà a un’ulteriore espansione vengono citati anche i territori di Orio al Serio, Seriate e Grassobbio.

Le criticità, secondo la Rete Stop Crescita Aeroporto, non riguardano soltanto l’impatto acustico e ambientale. A preoccupare sono anche le ricadute indirette, dall’aumento del traffico veicolare alla crescita del turismo di breve durata, con la conseguente proliferazione di bed and breakfast e le possibili ripercussioni sui prezzi delle abitazioni.

Nel mirino della rete anche i risultati dell’indagine epidemiologica condotta da Ats Bergamo insieme all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, su commissione di Sacbo. Lo studio, secondo quanto riportato dai promotori, non avrebbe evidenziato particolari disagi o patologie riconducibili alle attività aeroportuali. Una conclusione contestata dalla rete, che segnala tra i limiti dell’indagine l’esclusione delle fasce di popolazione sotto i 18 e sopra i 75 anni. Per questo viene chiesta una nuova indagine epidemiologica, indipendente dalla società di gestione dello scalo.