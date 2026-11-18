Non è ancora stato possibile stabilire quanto sia sopravvissuta dopo il parto anche se secondo le prime informazioni si tratterebbe di un lasso di tempo piuttosto breve

La bimba è nata viva e sul suo corpicino non sono stati riscontrati segni di trauma. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita mercoledì mattina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dal medico legale Luca Tajana, incaricato dalla Procura di Bergamo, nell’ambito dell’indagine coordinata dal pubblico ministero Carlotta De Luca. L’esame è stato disposto sulla bimba trovata morta sabato 14 novembre in una villetta dell’Alto Sebino.

Non è ancora possibile stabilire per quanto tempo sia rimasta in vita dopo il parto: dalle prime valutazioni si tratterebbe comunque di un intervallo molto breve. Si tratta di un quadro provvisorio, che dovrà essere completato con ulteriori approfondimenti per chiarire le cause della morte.

La vicenda risale alla primissima mattina di sabato 14 novembre, quando una ragazza di 17 anni ha partorito nella casa di famiglia, in una villetta immersa nella natura in un paese bergamasco dell’Alto Sebino. Secondo le prime ricostruzioni, la gravidanza sarebbe arrivata oltre l’ottavo mese e la bambina, alla nascita, pesava circa quattro chili.

A trovare la giovanissima in condizioni gravissime erano stati i genitori: la ragazza si trovava in bagno, distesa in una pozza di sangue, dopo aver perso più volte conoscenza ed essere stata colpita da una forte emorragia. Due giorni dopo il parto, dall’ospedale, avrebbe riferito ai carabinieri di non essersi mai accorta della gravidanza. Nell’abitazione era presente anche il fratello.

Madre, padre e figli sono tutti e quattro indagati per omicidio colposo. I genitori avevano accompagnato d’urgenza la figlia all’ospedale di Lovere, lasciando però il corpicino della neonata nell’abitazione, senza avvisare nell’immediato le autorità.

La ricostruzione della vicenda

È la notte tra venerdì e sabato. In una villetta isolata di un paese dell’Alto Sebino, che domina il lago d’Iseo, vive una famiglia all’apparenza normale, senza particolari problemi socio-economici, almeno stando a quanto emerso finora. Poi, verso l’alba, le urla di una delle figlie, una ragazza di 17 anni, richiamano l’attenzione dei familiari. Sono urla di dolore.

I genitori e il fratello raggiungono il bagno e si trovano davanti a una scena drammatica: la ragazza sta perdendo molto sangue e ha un’emorragia in corso. All’interno del water c’è un corpicino, di difficile individuazione. La ragazza ha appena partorito una neonata, che però “non si muove”, utilizzando le parole del padre e della madre riferite agli inquirenti. Secondo quanto emerso, né i genitori né la stessa adolescente sarebbero stati a conoscenza della gravidanza.

La sensazione è quella di trovarsi all’interno di un incubo. E invece è tutto vero. Il padre della ragazza prende in mano la situazione, in quei momenti di panico e incredulità. Poco dopo sale in macchina insieme alla moglie e alla figlia, con destinazione l’ospedale di Lovere. A casa rimane il fratello, mentre il corpicino della neonata è ancora lì, nello stesso punto, immobile.

In ospedale la ragazza viene ricoverata. I medici comprendono rapidamente la situazione e avvisano i carabinieri, che raggiungono la villetta. Sulla soglia della porta d’ingresso trovano il fratello, che li accompagna in bagno.

La scena è drammatica anche per i militari. Alla presenza dei sanitari non resta che constatare il decesso della piccola.

La notizia inizia a diffondersi nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica. Da lunedì tutti i giornali ne parlano. Una vicenda che suscita riflessioni e solleva numerosi interrogativi. È possibile che la ragazza non si fosse accorta di essere incinta?

Tra gli elementi emersi dalle indagini c’è un test di gravidanza, risalente a ottobre, risultato negativo, che sarebbe stato trovato nell’abitazione della diciassettenne e posto sotto sequestro dagli inquirenti. La madre della ragazza si sarebbe insospettita già nel corso dell’estate, ponendo alcune domande alla figlia, ma i suoi dubbi non avrebbero trovato riscontro. Sospetti sarebbero emersi anche tra le persone che frequentavano e vedevano abitualmente la diciassettenne.

Pochi giorni fa, inoltre, una sua insegnante ha riferito a chi indaga di averla vista la scorsa settimana svolgere regolarmente gli esercizi durante una lezione di Scienze Motorie e Sportive, senza apparenti difficoltà.

La neonata sarebbe nata attorno all’ottavo mese di gravidanza. Con un peso di circa quattro chilogrammi. Una massa corporea superiore alla media, che fa riflettere anche sulle dimensioni del feto e sul peso che la ragazza avrebbe portato in grembo. Nei giorni scorsi, intervenendo su Bergamonews, la dottoressa Bergamelli ha dichiarato: “Eventi così drammatici spingono a chiedersi: è possibile che una ragazza di 17 anni abbia avuto più paura di chiedere aiuto che di partorire da sola?”.