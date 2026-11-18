Al centro della manifestazione in Fiera la filiera della generazione elettrica e il futuro dell’energia. Attesi oltre 2.500 professionisti, domani un focus sul nucleare e gli Small Modular Reactor

In Fiera a Bergamo ha preso ufficialmente il via oggi, mercoledì 18 novembre, la seconda edizione di Megawatt Exhibition & Conference, l’evento internazionale di riferimento dedicato alla generazione elettrica, alle turbomacchine e all’intera filiera industriale. Quest’anno la manifestazione registra un salto di scala rispetto al debutto, riunendo 101 aziende espositrici, 48 speaker provenienti da 38 realtà e oltre 800 aziende complessivamente rappresentate, con più di 2.500 professionisti attesi e delegazioni da oltre 50 Paesi.

L’appuntamento si inserisce in un contesto globale di profonda trasformazione. Secondo le stime dell’International Energy Agency (Iea), gli investimenti energetici mondiali toccano quota 3.400 miliardi di dollari nel 2026, di cui quasi 1.600 miliardi saranno destinati alla produzione e alle infrastrutture elettriche. In Italia la pressione sul sistema è in forte aumento, con un fabbisogno cresciuto del 5,2% nei primi nove mesi dell’anno secondo i dati Terna, mentre i consumi globali dei data center puntano a superare i 900 TWh entro il 2030.

Nel corso della cerimonia d’apertura ufficiale, gli interventi istituzionali e dei rappresentanti del settore hanno messo in luce il valore strategico della manifestazione e del territorio: Il ruolo strategico del polo bergamasco è stato evidenziato da Carlo Conte (Responsabile Operations di Promoberg): “Oggi il nostro polo espositivo rappresenta un grande valore aggiunto, sul quale si identificano importanti investimenti, posizionato al centro di una delle macroregioni più importanti a livello mondiale”.

Sul fronte delle politiche locali e della transizione ecologica, l’assessora del Comune di Bergamo, Oriana Ruzzini, ha tracciato gli obiettivi concreti dell’amministrazione: “Bergamo è una delle nove città in Italia che ha assunto l’impegno di promuovere la sua transizione ed abbattere le emissioni di co2 il più possibile entro il 2030. in accordo con l’agenda, abbiamo avviato un piano di efficientamento molto importante dei nostri edifici pubblici, parlo dei contratti EPC, che hanno reso efficienti 62 edifici a partire dalle scuole”.

Dal punto di vista del comparto manifatturiero, Agostino Piccinali (presidente del Gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo) ha rimarcato il radicamento della filiera: “Confindustria Bergamo ha avviato un percorso di valorizzazione delle competenze locali, puntando sulle opportunità offerte dalle varie fonti di generazione di energia e inserendo il nuovo nucleare tra i temi principali al centro dei convegni di questa edizione di Megawatt”.

A livello europeo, l’onorevole Lara Magoni ha posto l’accento sulla necessità di un equilibrio geopolitico e industriale: “L’energia continua a essere centrale per il futuro economico, industriale e geopolitico dell’Europa ed è particolarmente significativo farlo in un territorio che conosce il valore del lavoro e sa trasformare l’innovazione in industria”.

A definire la visione strategica e imprenditoriale dell’intera iniziativa è stato infine il Ceo di Megawatt, William Vigani: “Senza energia il mondo si ferma. Il futuro di un Paese dipende dalla capacità di produrla e gestirla a costi accessibili, rispettando l’ambiente. Quando ho immaginato Megawatt non pensavo semplicemente a una fiera, ma a un luogo dove le sfide incontrano le soluzioni, le persone si conoscono e le relazioni diventano opportunità di business. Il mio sogno è trasformarla, anche grazie a Megawatt, in una vera Energy Valley, un punto d’incontro tra la nostra industria e il mondo”.