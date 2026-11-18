Sarà Alessandro Bergonzoni il protagonista di un appuntamento speciale di “Librai per un anno”, la rassegna che porta la cultura oltre i giorni della Fiera dei Librai e accompagna i lettori bergamaschi durante tutto l’anno. Venerdì 27 novembre, alle ore 18.30 presso gres art 671, l’artista porterà in scena il monologo Non sono scrittore ma scritturato, non sono autore ma autorizzato: un incontro tra teatro, linguaggio e riflessione con uno degli autori più originali e poliedrici del panorama culturale italiano.

Al termine della serata verrà letto l’elenco dei 33 libri più votati de “Il libro salvato. Uno soltanto prima del fuoco”, il progetto di Fondazione Teatro Donizetti, Fiera dei Librai e Sistema Bibliotecario Urbano, nato per rispondere a una domanda: quale libro salveresti prima del fuoco per questo nostro tempo? Con la lettura dell’elenco si aprirà la seconda fase di votazioni, aperta fino al 16 febbraio, tra i titoli selezionati nella prima fase.

L’evento è riservato ai soli possessori della LiberCard, la carta delle librerie indipendenti di Bergamo che, oltre a offrire vantaggi e agevolazioni per l’acquisto di libri, permette di accedere in anteprima agli appuntamenti della rassegna e di partecipare a iniziative esclusive.

Chi non fosse ancora in possesso della LiberCard può sottoscriverla: la tessera 2026-2027 è disponibile in formato cartaceo e digitale sul sito www.fieradeilibrai.it e nelle librerie aderenti, e consente di assicurarsi l’accesso alla serata con Bergonzoni e a tutte le iniziative riservate della rassegna. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito www.fieradeilibrai.it

Gli altri appuntamenti di novembre

Prima della serata con Bergonzoni, il calendario di novembre prevede altri due incontri.

Giovedì 19 novembre alle ore 18.30, all’Auditorium Cult!, Luigino Bruni, economista, storico del pensiero economico e docente universitario, presenta L’Italia tra le righe. Tre scrittori per capire l’economia e la sua anima (Marietti 1820).

Nel volume, Bruni mette in dialogo letteratura e analisi economica attraverso le opere di tre grandi autori italiani: Ignazio Silone, Carlo Levi e Giovannino Guareschi. A partire dalle loro pagine, l’autore esplora le categorie con cui interpretare l’economia e comprendere l’anima del Paese, interrogandosi sul rapporto tra il pensiero e le opere dei tre scrittori e le crisi del nostro tempo.

Un percorso che invita a guardare all’economia non soltanto come disciplina tecnica, ma come espressione della vita delle persone, delle relazioni e dei valori che orientano la società. La letteratura diventa così uno strumento per leggere la realtà, comprenderne le trasformazioni e riflettere sulle sfide contemporanee.

Mercoledì 25 novembre, alle ore 18.30 a gres art 671, sarà la volta di Massimo Recalcati, che presenta Acquaragia. Confessioni di un disertore (Einaudi). Nel suo nuovo libro lo psicoanalista si mette in gioco in prima persona e ripercorre la propria storia, dall’infanzia alla passione per lo studio, dalla filosofia alla psicoanalisi, raccontando le scelte e le deviazioni rispetto a un destino che sembrava già tracciato, in una riflessione intima su fallimenti, inquietudini e amori.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria sul sito www.fieradeilibrai.it. I possessori di LiberCard possono usufruire della prenotazione anticipata o riservata.

La rassegna

La manifestazione è espressione della vitalità di un gruppo di librerie indipendenti di città e provincia – Libreria Arnoldi, Cartolibreria Nani, Libreria Palomar, Il Parnaso libri&natura, Punto a capo libri, Libreria Incrocio Quarenghi, Libreria San Paolo, Elle Libri – che, con la loro presenza attiva sul territorio, promuovono ogni giorno il libro e la lettura, rafforzando il legame tra cultura e comunità.

La nuova edizione nasce nel segno del rinnovato sostegno di Fondazione Pesenti che, con il Gruppo Italmobiliare, ha ulteriormente sviluppato negli scorsi anni il proprio legame con il territorio di Bergamo, promuovendo presso l’area “ex Gres” un ambizioso progetto di rigenerazione urbana.