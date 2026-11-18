Stezzano. Una vita dedicata all’impegno per i diritti delle donne, alla promozione delle pari opportunità e alla conquista di spazi di responsabilità nel mondo del lavoro e delle istituzioni. È quella di Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario, ospite al cineteatro Eden di Stezzano nell’ambito della rassegna culturale “Nutrire la vita”, promossa da Rsa Villa della Pace.

Nel corso della serata, Golfo ha ripercorso le tappe principali del proprio percorso personale e professionale, raccontando un impegno portato avanti negli anni con determinazione e concretezza, lontano dalla retorica e dalle contrapposizioni ideologiche. Un cammino che ha attraversato diversi ambiti: dalla tutela delle lavoratrici alla promozione della presenza femminile nei ruoli decisionali, fino ai progetti internazionali dedicati alle donne vittime di violenza.

Tra i risultati più significativi del suo impegno c’è la legge 120 del 2011, conosciuta come legge Golfo-Mosca, che ha introdotto quote di genere nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate e delle società a controllo pubblico. Una norma che ha contribuito a cambiare concretamente la composizione delle stanze dei bottoni.

“Se una legge è giusta, è una legge che funziona”, ha sottolineato Golfo, richiamando i risultati raggiunti in questi quindici anni. La presenza femminile nei consigli di amministrazione, inizialmente ferma intorno al 5%, ha infatti superato il 40%: un cambiamento significativo, che testimonia come strumenti legislativi mirati possano incidere sugli equilibri e sulle opportunità.