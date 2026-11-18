Costa Volpino. Parte dei materiali per la riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze arriva direttamente dal Sebino. La Sandrini metalli contribuirà infatti in maniera diretta alla ristrutturazione di una delle opere più rappresentative dell’architettura e dell’ingegneria italiana del Novecento, struttura che ospita le partite casalinghe della Fiorentina. Per lo storico impianto progettato da Pier Luigi Nervi, l’azienda fornirà ad AT Group complessivamente 28.000 m² di soluzioni metalliche: 14.000 m² del sistema di copertura a giunto drenante SANDfuture e 14.000 m² di elementi metallici SANDcustom sviluppati su disegno per la realizzazione dei controsoffitti.

Il progetto di riqualificazione, promosso dal Comune di Firenze, è stato sviluppato dal raggruppamento di progettazione guidato da Arup, con Mario Cucinella Architects e Cupelloni Architettura. Le opere di copertura sono state affidate ad AT Group e So.i.co, realtà specializzate nella realizzazione di coperture e involucri metallici, che hanno individuato in Sandrini metalli il partner per la fornitura delle soluzioni previste dall’intervento. La collaborazione integra l’esperienza di AT Group e So.i.co nella gestione esecutiva e nella realizzazione di coperture complesse con le competenze tecniche e produttive di Sandrini metalli e con la sua capacità di sviluppare soluzioni personalizzate sulle specifiche esigenze del progetto.

Il contributo di Sandrini metalli si concretizza nella fornitura di due soluzioni complementari: per le nuove coperture sarà impiegato SANDfuture, sistema metallico a giunto drenante privo di fissaggi esterni, particolarmente indicato per superfici estese e a bassa pendenza. La tecnologia permette di ottenere un manto continuo e uniforme, coniugando le esigenze funzionali della copertura con la qualità architettonica dell’intervento. Per i controsoffitti saranno invece utilizzati elementi metallici SANDcustom realizzati su disegno, sviluppati secondo le specifiche indicazioni progettuali. Una soluzione che valorizza la capacità dell’azienda di realizzare componenti personalizzati, adattando geometrie, dettagli e finiture alle caratteristiche dell’opera.

Le attività entreranno nel vivo a partire dalla fine di novembre, con la consegna dei primi 9.000 m² di elementi SANDcustom e l’avvio della profilatura direttamente in cantiere dei primi 10.000 m² di SANDfuture. La produzione delle lastre in quota, in prossimità del punto di installazione, consentirà di rispondere alle esigenze logistiche e operative di una copertura di grandi dimensioni, agevolando la movimentazione degli elementi e il progressivo avanzamento delle attività. Una modalità operativa che si integrerà con l’organizzazione del cantiere e con le attività di posa gestite da AT Group e So.i.co.