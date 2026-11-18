Costruire un nuovo Patto tra Giovani e Artigianato, capace di avvicinare le nuove generazioni al mondo delle imprese artigiane, ma anche di stimolare gli imprenditori a ripensare il proprio modo di raccontarsi, organizzarsi e accogliere nuovi talenti. È questo il messaggio dell’81ª Assemblea pubblica di Confartigianato Imprese Bergamo, che si è tenuta sabato 14 novembre alla Fiera di Bergamo, alla presenza del presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli.

Un appuntamento che ha raccolto la sfida lanciata lo scorso anno, in occasione dell’80° anniversario dell’Associazione, trasformando l’invito a riconnettere i giovani all’artigianato in un percorso concreto di ricerca, ascolto e confronto tra generazioni, realizzato in collaborazione con Upskill 4.0.

L’apertura dei lavori del direttore Stefano Maroni

Ad aprire e coordinare i lavori dell’Assemblea è stato il direttore Stefano Maroni, che ha anzitutto sottolineato il significato della scelta di ospitare l’appuntamento alla Fiera di Bergamo: un segnale concreto dell’attenzione di Confartigianato verso il sistema fieristico bergamasco e della volontà di contribuire, anche attraverso la propria presenza, al percorso di valorizzazione e rilancio di una realtà strategica per il territorio.

Nel suo intervento, Maroni ha quindi richiamato il ruolo sempre più ampio che le associazioni di categoria sono chiamate a svolgere, sottolineando come il loro compito non possa limitarsi alla sola rappresentanza degli interessi delle imprese, ma debba estendersi alla capacità di anticipare le esigenze degli imprenditori, interpretare i cambiamenti e mettere a disposizione strumenti e opportunità per costruire il futuro dell’artigianato e del territorio.

Da qui la necessità, per Confartigianato, di affermarsi sempre più come attore sociale propositivo e protagonista dello sviluppo economico e produttivo della provincia, capace di guardare avanti e di contribuire attivamente alle scelte strategiche del territorio, attraverso un dialogo costante e costruttivo con enti, istituzioni e realtà politiche, economiche e sociali.

La relazione del presidente Lorenzo Pinetti

Quattro grandi sfide, legate da un obiettivo comune: rafforzare il ruolo dell’artigianato e creare le condizioni perché le imprese possano continuare a crescere e affrontare il futuro. Su questi temi si è concentrata la relazione del presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, Lorenzo Pinetti, che ha indicato le priorità dell’azione associativa per i prossimi anni.

La fusione con l’Unione Artigiani: una nuova fase per la rappresentanza

Prima di entrare nel tema dell’Assemblea, il presidente ha ricordato lo storico risultato della fusione per incorporazione dell’Unione Artigiani Bergamo in Confartigianato Imprese Bergamo, rivolgendo un caloroso benvenuto ai nuovi colleghi e ricordando come questo percorso sarà l’inizio di una nuova fase per la rappresentanza dell’artigianato sul territorio.

Giovani e artigianato: una sfida che richiede un cambio di prospettiva

Il cuore della relazione è stato dedicato al tema dell’Assemblea: costruire un nuovo rapporto tra le generazioni e il mondo delle imprese artigiane.

Pinetti ha ricordato il messaggio lanciato nel 2025, in occasione dell’80ª Assemblea Pubblica, quando l’Associazione aveva indicato nella necessità di riconnettere i giovani all’artigianato una delle questioni decisive per il futuro del settore.

Un impegno che non è rimasto una dichiarazione d’intenti, ma si è tradotto in un percorso di ricerca e ascolto promosso con il professor Stefano Micelli e Upskill 4.0, coinvolgendo imprenditori e studenti del territorio.

Dal confronto è emersa soprattutto la necessità di ribaltare il punto di vista: non chiedersi soltanto come convincere i giovani a scegliere l’artigianato, ma anche che cosa le imprese artigiane possano fare per diventare più attrattive.

“Anche noi dobbiamo essere disposti a metterci in discussione“, ha sottolineato il presidente, invitando gli imprenditori a riflettere sulla capacità delle proprie aziende di raccontare il loro valore, accogliere nuove idee, offrire opportunità di crescita e creare ambienti di lavoro nei quali i ragazzi possano riconoscersi.

L’incontro tra generazioni può diventare un’occasione di arricchimento reciproco: da una parte l’esperienza, la passione e il patrimonio di competenze degli artigiani; dall’altra le nuove sensibilità, i linguaggi e le competenze digitali dei giovani.

Per Confartigianato, ha ribadito Pinetti, la ricerca non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza, dal quale sviluppare iniziative e progetti concreti insieme alle imprese, alle scuole e alle istituzioni del territorio.

Riforma della Legge quadro: crescere senza perdere l’identità artigiana

Un altro passaggio centrale della relazione ha riguardato la riforma della Legge quadro sull’artigianato, la legge 443 del 1985.

Pinetti ha espresso soddisfazione per il primo via libera del Governo alla riforma, riconoscendo il ruolo decisivo dell’azione di rappresentanza condotta dal presidente nazionale Marco Granelli e dall’intero sistema Confederale.

Una riforma attesa da tempo, necessaria per adeguare le regole a un mondo produttivo profondamente cambiato, nel quale anche le imprese artigiane utilizzano tecnologie avanzate, operano sui mercati internazionali e sviluppano produzioni di eccellenza.

“L’identità artigiana non può essere misurata soltanto contando il numero dei dipendenti“, ha osservato Pinetti, sottolineando come il valore dell’artigianato risieda soprattutto nel rapporto diretto dell’imprenditore con il proprio lavoro, nella qualità dei prodotti e nella relazione con i clienti.

Da qui il sostegno a una riforma che consenta alle imprese di superare i vincoli dimensionali ormai non più attuali, senza dover rinunciare alla propria qualifica e identità.

Una prospettiva che guarda anche alle nuove generazioni, alle quali deve essere garantita la possibilità di intraprendere un percorso imprenditoriale senza limiti ingiustificati alla crescita.

“Vogliamo un artigianato libero di diventare grande, senza perdere la propria anima“, ha ribadito.

Innovazione digitale e sostenibilità: le sfide della competitività

Infine, Pinetti ha richiamato la necessità di accompagnare le imprese nelle grandi trasformazioni tecnologiche e ambientali, a partire dalla digitalizzazione, dall’intelligenza artificiale, dall’efficienza energetica e dall’utilizzo responsabile delle risorse.

Un cambiamento già in corso, come dimostrano i dati di Confartigianato sull’adozione dell’intelligenza artificiale nelle piccole imprese, passata dal 6,9% nel 2024 al 14,2% nel 2025.

Per Pinetti, le nuove tecnologie non devono essere considerate una minaccia per il saper fare artigiano, ma strumenti capaci di valorizzarlo, migliorando la produttività, alleggerendo il lavoro e aprendo nuove opportunità.

In conclusione, ha richiamato il coraggio che da sempre contraddistingue gli imprenditori artigiani: il coraggio di investire, innovare, assumere giovani, affrontare nuovi mercati e mettere in discussione abitudini consolidate.

Un coraggio che oggi deve guidare anche l’Associazione nella costruzione di un futuro fondato su unità, dialogo tra generazioni, libertà d’impresa e capacità di innovare.

Il saluto dell’Unione Artigiani di Bergamo

Al termine della relazione del presidente, il direttore Maroni ha invitato a prendere la parola Emanuele Vegini, vicepresidente dell’Unione Artigiani di Bergamo, che ha portato i saluti del presidente Remigio Villa ed espresso soddisfazione ed entusiasmo per il percorso di fusione con Confartigianato Imprese Bergamo.

Vegini ha sottolineato il valore strategico dell’operazione, destinata a rafforzare la rappresentanza dell’artigianato bergamasco attraverso la nascita di un’unica voce, più forte e autorevole, e a garantire alle imprese un potenziamento dei servizi e delle consulenze. Un percorso di integrazione che, ha evidenziato, non cancella le rispettive storie e identità associative, ma le valorizza, mettendo a fattor comune esperienze e competenze per costruire insieme il futuro dell’artigianato bergamasco.

“MANI SUL FUTURO”: i risultati della ricerca per costruire il nuovo Patto tra Giovani e Artigianato

Momento centrale dell’Assemblea è stato la presentazione della ricerca “MANI SUL FUTURO. Costruire il nuovo Patto tra Giovani e Artigianato”, realizzata da Upskill 4.0, in collaborazione con Confartigianato Imprese Bergamo.

A illustrare il percorso e i risultati sono stati il professor Stefano Micelli, docente di Economia e Management all’Università Ca’ Foscari di Venezia, e la dottoressa Selena Brocca, Direttrice Generale di Upskill 4.0.

La ricerca si è sviluppata attraverso 8 focus group che hanno coinvolto 36 imprenditori associati, di cui 8 giovani imprenditori, e circa 60 studenti e studentesse del Liceo scientifico Mascheroni, della Scuola d’Arte Andrea Fantoni e del Centro scolastico La Traccia.

Il punto di partenza è un territorio che presenta caratteristiche particolarmente favorevoli: Bergamo è la provincia più giovane della Lombardia, con un’età media di 45,7 anni, contro una media nazionale che sfiora i 47, ed è anche una delle province a maggiore vocazione artigiana, con il 31,3% delle imprese registrate appartenenti al comparto artigiano. Un patrimonio di giovani e imprese che rappresenta una risorsa preziosa su cui investire per costruire il futuro del territorio.

Dall’indagine emerge innanzitutto un forte senso di appartenenza dei giovani al territorio bergamasco. Molti manifestano il desiderio di vivere esperienze all’estero, non necessariamente per trasferirsi in modo definitivo, ma per arricchire il proprio bagaglio di competenze e tornare a metterlo a frutto nella propria terra. Al tempo stesso, permane una visione dell’artigianato ancora fortemente legata alla manualità e alla tradizione, che fatica a riconoscerne le opportunità di innovazione, crescita professionale e utilizzo delle nuove tecnologie.

Tempo per sperimentare, senso di appartenenza, prospettive di crescita, opportunità di apprendimento e autonomia: sono queste le principali aspettative che i giovani esprimono nei confronti del mondo del lavoro. Esigenze che chiamano direttamente in causa le imprese e il territorio, sollecitati a ripensare le modalità con cui attrarre, accogliere e valorizzare le nuove generazioni.

Tra le possibili risposte individuate dalla ricerca figurano il rafforzamento delle attività di orientamento direttamente nelle botteghe e nelle aziende, anche attraverso esperienze di PCTO più lunghe e strutturate, e il miglioramento dei collegamenti e della mobilità per facilitare l’accesso ai luoghi di lavoro. Fondamentale anche offrire ai giovani spazi di autonomia, responsabilità e sperimentazione, coinvolgendoli nell’utilizzo delle nuove tecnologie e nella comunicazione delle imprese, ad esempio affidando loro la realizzazione di video e contenuti digitali capaci di raccontare il lavoro artigiano attraverso il linguaggio delle nuove generazioni.

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I saluti delle autorità

Nel corso della mattinata sono intervenuti anche i rappresentanti delle istituzioni, a cominciare dal prefetto Luca Rotondi, che ha inviato un messaggio letto dal direttore Maroni, nel quale, complimentandosi per il tema scelto per l’Assemblea, ha espresso la convinzione che i giovani sapranno reinterpretare in chiave moderna e innovativa le eccellenze produttive che caratterizzano il territorio bergamasco.

Sergio Gandi, vicesindaco del Comune di Bergamo, ha posto l’accento sul tema dell’attrattività, insieme alla sostenibilità uno dei pilastri del Piano di governo del territorio cittadino. Ha quindi sottolineato il ruolo dell’Università, della Fiera e dell’associazionismo nell’aprire Bergamo al mondo, ribadendo la necessità di superare gli stereotipi sul lavoro artigiano e annunciando l’impegno a rafforzare il collegamento tra le attività di orientamento del Comune e il sistema delle imprese.

Umberto Valois, vicepresidente della Provincia di Bergamo, portando i saluti del presidente Gianfranco Gafforelli, ha ricordato la proficua collaborazione con Confartigianato sul fronte della formazione e dell’orientamento, a partire dalla Fiera dei Mestieri, organizzata insieme da undici anni. Un’iniziativa fondamentale per avvicinare i giovani alle professioni artigiane e superare il pregiudizio secondo cui esisterebbero scuole e mestieri di serie A e di serie B. Valois si è inoltre impegnato a portare le esigenze dell’artigianato bergamasco al tavolo nazionale delle Province.

Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, ha sottolineato come Bergamo abbia fatto del lavoro la propria cifra distintiva, pur dovendo oggi affrontare ostacoli alla crescita legati ai costi produttivi, al caro energia, alla burocrazia e alla carenza di manodopera. Da qui l’impegno della Regione a semplificare gli adempimenti e rafforzare gli strumenti di sostegno alle assunzioni e all’innovazione, valorizzando anche attraverso riconoscimenti pubblici le eccellenze imprenditoriali del territorio.

Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, ha indicato nella capacità di governare il passaggio generazionale una delle sfide decisive per il territorio. Ha quindi richiamato le iniziative camerali a sostegno dell’imprenditorialità, i progetti di Bergamo Sviluppo, gli interventi di housing a canone calmierato per contrastare gli effetti della denatalità e la necessità di ripensare la mobilità pubblica anche in funzione delle esigenze delle imprese. Ha infine ricordato il Made Film Festival, occasione per raccontare le eccellenze produttive attraverso il cinema a una platea internazionale.

Infine, Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, ha definito la ricerca “Mani sul futuro” un importante punto di partenza per avvicinare le nuove generazioni all’artigianato, evidenziando il desiderio dei giovani di costruire il proprio futuro a Bergamo. Ha quindi ribadito la volontà dell’Ateneo di rafforzare la collaborazione con il mondo artigiano, favorendo il trasferimento delle competenze economiche e tecnologiche dei laureati nelle piccole imprese.

La voce dei Movimenti associativi

A portare il loro contributo sono poi intervenuti i tre Movimenti associativi di Confartigianato Imprese Bergamo.

Valentina Brunelli, presidente del Movimento Giovani Imprenditori, ha evidenziato come il patto tra generazioni debba essere costruito attraverso un impegno reciproco: da un lato, la disponibilità degli imprenditori più esperti a lasciare spazio alle nuove idee e a valorizzare le capacità dei giovani; dall’altro, la responsabilità di questi ultimi di saper ascoltare, rispettare i tempi e contribuire attivamente al cambiamento. Un percorso di confronto e crescita condivisa, nel quale le generazioni non devono sentirsi contrapposte, ma parte della stessa squadra, impegnata a costruire insieme il futuro dell’artigianato.

Andreina Facchinetti, presidente del Movimento Donne Impresa, ha richiamato l’importanza di avvicinare i giovani all’artigianato attraverso l’ascolto, il dialogo con le scuole e la valorizzazione dei talenti, superando stereotipi e pregiudizi e mostrando le opportunità di innovazione, crescita e realizzazione professionale offerte dal settore. Ha inoltre sottolineato la necessità che siano le imprese ad andare incontro alle nuove generazioni, investendo nella formazione, accogliendo nuove idee e creando occasioni concrete per sperimentare e scoprire le proprie capacità, in un clima di fiducia e rispetto reciproco.

Cecilio Testa, presidente di ANAP Bergamo, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati, ha sottolineato il valore dell’esperienza e della trasmissione dei saperi tra generazioni, ribadendo la disponibilità degli artigiani anziani ad affiancare i giovani, anche attraverso incontri nelle scuole, per condividere non soltanto competenze e conoscenze, ma anche passione, responsabilità e valori del lavoro artigiano. Ha inoltre evidenziato l’importanza di lasciare spazio alle nuove idee e ai nuovi modi di fare impresa, mantenendo la disponibilità a imparare a propria volta dalle giovani generazioni.

Il Talk: “Come orientarsi per costruire il nuovo Patto tra Giovani e Artigianato”

La riflessione sul futuro dell’artigianato è proseguita con il talk “Come orientarsi per costruire il nuovo Patto tra Giovani e Artigianato”.

Moderato dalla giornalista Mediaset Martina Maltagliati, al dibattito hanno partecipato il presidente di Confartigianato Bergamo Lorenzo Pinetti, il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, il professor Stefano Micelli e i rappresentanti di due aziende associate: l’imprenditore Danilo Mattellini (AGM Design S.r.l.) e l’imprenditrice Andrea Roberta Finazzi (Nevi S.r.l.)

Marco Granelli ha sottolineato come l’artigianato di oggi sia sempre più tecnologico, innovativo e connesso, un mondo nel quale i giovani possono portare nuove visioni e competenze per affrontare i cambiamenti. Da qui la necessità di rafforzare il collegamento tra scuola, formazione e imprese, moltiplicando le occasioni in cui i ragazzi possano entrare direttamente nelle aziende e conoscere da vicino il funzionamento delle filiere produttive. Granelli ha inoltre espresso interesse per il progetto di un corso di laurea in Economia e Management per l’Artigianato e le PMI, auspicandone l’avvio anche sul territorio bergamasco.

Andrea Roberta Finazzi ha raccontato l’evoluzione dell’azienda di famiglia, nata dalla passione del padre, ex ciclista professionista, per la lavorazione del titanio destinato alla realizzazione di biciclette da corsa. Grazie alla sua iniziativa, l’impresa ha ampliato le proprie competenze fino a ottenere la certificazione per operare nel settore aerospaziale. Un esempio di come il lavoro artigiano possa aprire prospettive inattese, attraverso la sperimentazione, l’innovazione tecnologica e la continua ricerca di nuove soluzioni produttive.

Danilo Mattellini ha invece ripercorso la trasformazione della propria azienda, passata da oltre quarant’anni di esperienza nella meccanica di precisione per l’automotive e nelle lavorazioni conto terzi alla produzione di pali da pole dance, oggi esportati direttamente in oltre 70 Paesi. Un percorso nato dalla capacità di individuare una nicchia di mercato inesplorata, investire in nuove tecnologie e coinvolgere e responsabilizzare i giovani collaboratori. L’impresa è oggi impegnata anche nella definizione degli standard tecnici di un settore ancora privo di una normativa specifica.

Stefano Micelli, riprendendo queste testimonianze, ha evidenziato come entrambe dimostrino la capacità delle imprese artigiane di cogliere nuove opportunità e trasformarle in progetti concreti, grazie a determinazione, perseveranza e apertura al cambiamento. Altrettanto importante è la capacità di raccontare queste esperienze e coinvolgere i giovani, mostrando loro un mondo in cui competenze manuali, tecnologiche e imprenditoriali si intrecciano. La sfida, ha osservato, è accompagnare non soltanto la trasmissione dei mestieri, ma anche lo sviluppo delle imprese che li valorizzano.

Lorenzo Pinetti ha richiamato la necessità di superare la contrapposizione tra intelligenza artificiale e competenze manuali, riconoscendo nelle nuove tecnologie uno strumento per accompagnare l’evoluzione dell’artigianato. Il presidente ha quindi auspicato la costruzione di percorsi formativi capaci di integrare competenze tecniche, manuali e tecnologiche con una solida preparazione culturale. Un equilibrio fondamentale per formare giovani in grado non soltanto di padroneggiare un mestiere, ma anche di interpretare i cambiamenti del mercato, della società e del territorio, contribuendo alla crescita delle imprese.

Il primo Report di Sostenibilità di Confartigianato Imprese Bergamo

L’Assemblea si è conclusa con la presentazione del primo Report di Sostenibilità di Confartigianato Imprese Bergamo, illustrato dal direttore Stefano Maroni, che ne ha evidenziato il valore strategico e il significato per il futuro dell’Associazione.

Redatto secondo il modello europeo volontario VSME, il documento rappresenta un ulteriore passo nel percorso di responsabilità e trasparenza dell’Associazione, con l’obiettivo di misurare il proprio impatto ambientale, sociale e organizzativo, valorizzare i risultati raggiunti e individuare nuove opportunità di miglioramento.

Un impegno che Confartigianato Bergamo intende trasferire anche alle imprese associate, accompagnandole verso una sostenibilità concreta e misurabile attraverso i servizi e gli strumenti messi a disposizione da ConfESG, la società promossa dal Sistema Confartigianato per supportare le aziende nella transizione sostenibile.

Il direttore ha inoltre annunciato che entro fine anno verrà completato l’iter per la certificazione ISO 27001 sui sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni.

A entrare nel merito dei contenuti del Report è stata Daniela Capelli, funzionaria dell’Ufficio Innovazione e Competitività, che ha illustrato i principali indicatori ESG dell’Associazione: dai consumi energetici alle emissioni, dalla gestione delle risorse alla valorizzazione del personale, fino agli obiettivi di miglioramento individuati per i prossimi anni.

Scarica il Report di Sostenibilità qui

Il Bilancio sociale 2025