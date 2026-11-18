Bergamo Sottosuolo riunisce Peawees, Manduria e Riccobellis per una serata tra rock’n’roll, soul e punk nell’ex centrale di via Daste e Spalenga sabato 21 novembre

Da La Spezia ai palchi europei e americani, trent’anni di rock’n’roll che a Bergamo hanno trovato più volte pubblico, amici e compagni di strada. Sabato 21 novembre i Peawees arrivano a Daste per l’ultima data italiana delle celebrazioni del loro trentennale: una serata organizzata da Bergamo Sottosuolo, con inizio dei concerti alle 21.30, che riunisce tre progetti della scena indipendente e prosegue con selezioni musicali prima e dopo i live.

Nati nel 1995, i Peawees hanno costruito il proprio percorso partendo dal punk e allargando progressivamente il suono al soul, al rhythm’n’blues e al garage. Al centro, la voce e le canzoni di Hervé Peroncini: melodie immediate, chitarre ruvide e una scrittura capace di assorbire la tradizione del rock’n’roll e darle un carattere personale. Dischi come “Dead End City”, “Moving Target” e il più recente “One Ride” raccontano questa evoluzione, maturata attraverso una lunga attività dal vivo e palchi condivisi con Sonics, Radio Birdman e Hellacopters.

Il trentennale ha offerto anche l’occasione per ripercorrere la discografia con “Food For My Soul 1995–2025”, il cofanetto pubblicato da Wild Honey Records che comprende sei album in studio e “More Scraps”, raccolta di rarità e lati B, insieme a una fanzine dedicata alla storia del gruppo. L’appuntamento di Daste conclude in Italia questi festeggiamenti, riportando le canzoni nella dimensione che ha accompagnato tutta la carriera dei Peawees: il rapporto diretto con il pubblico.

Ad aprire la serata saranno Manduria e Riccobellis. Dalla scena ROK milanese arriva Manduria, progetto solista che combina chitarra, loop station e distorsioni fuzz. I riff si sovrappongono e si ripetono, costruendo un garage ritmico e ipnotico, raccolto nel debutto “Bite Me”, uscito per Wild Honey Records.

I bresciani Riccobellis portano invece un punk rock melodico cresciuto con Ramones, Queers e Undertones. Attivo dal 2009, il trio ha pubblicato quest’anno “Afterparty Heroes”, quarto album: canzoni brevi, cori e chitarre serrate, con storie di feste, amicizie e piccoli disastri quotidiani.

Prima e dopo i concerti, le selezioni rock’n’roll e punk accompagneranno la festa negli spazi dell’ex centrale termoelettrica di via Daste e Spalenga. Per chi desidera arrivare prima è possibile cenare al Daste Bistrò, con proposte vegetariane e vegane a prezzi accessibili.