La pasta integrale contiene glutine, il farro è grano e il kamut non è un cereale miracoloso. Eppure molti continuano a considerarli alimenti più sani e digeribili. Ma allora cosa succede realmente nel nostro apparato digerente?

C’è una convinzione molto diffusa: per mangiare sano bisogna scegliere prodotti integrali, possibilmente biologici, meglio ancora se preparati con grani antichi. E così la pasta bianca lascia il posto a quella integrale, il pane comune viene sostituito con quello di farro e il kamut conquista la tavola con la promessa, spesso implicita, di essere più naturale e digeribile.

Tutto bene, almeno nelle intenzioni. Ma c’è un particolare che sfugge a molti: il farro è grano, il kamut è grano e la pasta integrale di frumento contiene glutine esattamente come quella bianca. Quindi, se l’obiettivo è eliminare il glutine, queste sostituzioni non servono assolutamente a nulla.

Eppure quante persone continuano ad avere la pancia gonfia, l’intestino rumoroso, flatulenza, stanchezza dopo i pasti e difficoltà digestive, pur essendo convinte di mangiare benissimo? Si cercano le cause più disparate, si eliminano i latticini, si riducono i legumi, si assumono fermenti lattici e integratori, ma raramente ci si sofferma su un alimento presente ogni giorno, spesso più volte al giorno, nella nostra alimentazione.

Pane al mattino, pasta a pranzo, crackers nel pomeriggio, pizza o altri prodotti da forno alla sera. Il frumento accompagna praticamente tutta la giornata. Ma è davvero indispensabile?

Il glutine è una colla. Il nome glutine deriva dal latino gluten, che significa proprio colla. È l’insieme di proteine che conferisce elasticità e consistenza agli impasti, permettendo al pane di lievitare e alla pasta di mantenere la propria struttura. Questo non significa che il glutine si incolli letteralmente alle pareti intestinali. Ma la ricerca ha scoperto qualcosa di molto più interessante: alcune sue componenti interagiscono direttamente con i meccanismi che regolano la barriera intestinale.

Nel 2008 un gruppo di ricercatori, tra cui Alessio Fasano, ricercatore italiano, specializzato in gastroenterologia pediatrica e considerato uno dei maggiori esperti internazionali di celiachia, sensibilità al glutine e permeabilità intestinale (è professore alla Harvard Medical School), ha dimostrato che la gliadina, una componente del glutine, è in grado di stimolare il rilascio di zonulina, una proteina coinvolta nella regolazione della permeabilità intestinale. Nei modelli sperimentali utilizzati, questo processo aumenta il passaggio di sostanze attraverso la barriera intestinale (Lammers K.M. et al., 2008, “Gliadin Induces an Increase in Intestinal Permeability and Zonulin Release by Binding to the Chemokine Receptor CXCR3”, Gastroenterology, 135(1), 194–204.e3.).

La barriera intestinale è una struttura straordinaria: deve permettere l’assorbimento dei nutrienti e, contemporaneamente, controllare il passaggio di sostanze indesiderate. Quando questo delicato equilibrio si altera, il sistema immunitario può essere coinvolto in processi infiammatori.

Nella celiachia il meccanismo è particolarmente evidente: la risposta autoimmune al glutine danneggia i villi intestinali, compromettendo l’assorbimento di ferro, vitamine e altri nutrienti.

Non sei celiaco? Non significa che il frumento non ti dia problemi

Ma la celiachia non rappresenta l’unico problema associato al consumo di frumento. Molte persone convivono con gonfiore, borborigmi, dolori addominali, irregolarità intestinale e stanchezza senza avere una diagnosi di celiachia. Esiste infatti una condizione chiamata sensibilità al frumento non celiaca, nella quale determinati alimenti provocano disturbi pur in assenza della malattia autoimmune.

Una revisione pubblicata nel 2025 su Nutrients ha approfondito questa condizione, descrivendo il coinvolgimento di diversi componenti del frumento, delle risposte immunitarie e delle interazioni con il microbiota intestinale (Manza F. et al., 2025, “Non-Celiac Gluten/Wheat Sensitivity—State of the Art: A Five-Year Narrative Review”, Nutrients, 17(2), 220.).

E qui arriva una delle scoperte più sorprendenti. Nel 2018 uno studio pubblicato su Gastroenterology ha coinvolto 59 persone convinte di essere sensibili al glutine. I ricercatori hanno somministrato, senza che i partecipanti sapessero cosa stavano assumendo, glutine, fruttani (carboidrati fermentabili presenti anche nel frumento, nell’orzo, nella segale, nella cipolla e nell’aglio) oppure placebo.

Il risultato? I fruttani provocavano più disturbi gastrointestinali del glutine, mentre il glutine non produceva sintomi significativamente diversi dal placebo (Skodje G.I. et al., 2018, “Fructan, Rather Than Gluten, Induces Symptoms in Patients With Self-Reported Non-Celiac Gluten Sensitivity”, Gastroenterology, 154(3), 529–539.e2.).

Questo studio racconta qualcosa di importante: quando una persona elimina il frumento e comincia a stare meglio, non ha necessariamente individuato nel glutine l’unico responsabile, ma ha eliminato contemporaneamente diverse sostanze che possono disturbare il suo intestino. Comunque sia, risultato pratico non cambia: per chi presenta questi disturbi, riconsiderare il consumo quotidiano di frumento rappresenta una scelta sensata.

Ma allora la pasta integrale è meglio oppure no? Dal punto di vista nutrizionale, la pasta integrale conserva generalmente più fibre, vitamine e minerali rispetto a quella raffinata. Questo è un vantaggio. Ma non per tutti. Un soggetto celiaco non può mangiarla; una persona particolarmente sensibile ai carboidrati fermentabili può avvertire più gonfiore proprio a causa dell’aumento delle fibre. E chi desidera evitare il glutine non ottiene alcun beneficio sostituendo la pasta bianca con quella integrale di frumento. Lo stesso discorso vale per farro e kamut, spesso presentati come cereali più antichi e quindi più salutari. Antico non significa privo di glutine, né automaticamente più digeribile, ma semplicemente con una percentuale differente. Perché anche qui c’è da sfatare una credenza diffusa: un lavoro scientifico del 2022 rileva che alcune varietà antiche contengono persino più glutine rispetto al frumento moderno (Brouns F. et al., 2022, “Do ancient wheats contain less gluten than modern bread wheat, in favour of better health?”, Nutrition Bulletin, 47(2), 157–167.).

E il pane a lievitazione naturale? La lunga fermentazione può ridurre parte dei fruttani, rendendo alcuni prodotti meglio tollerati, ma non elimina il glutine: un pane tradizionale preparato con farina di frumento rimane inadatto ai celiaci.

La vera domanda, quindi, non è se sia meglio la pasta bianca o quella integrale, ma perché continuare a considerare il frumento un alimento irrinunciabile.

Senza glutine si vive benissimo e si mangia anche bene

Eliminare il glutine non significa rinunciare ai carboidrati, ai cereali o al piacere di mangiare. Riso, miglio, grano saraceno, quinoa, amaranto e mais offrono una straordinaria varietà di alternative. A questi si aggiungono patate, legumi, verdure, frutta e tutti gli altri alimenti naturalmente privi di glutine. E non serve neppure acquistare continuamente prodotti industriali con la scritta “gluten free”. Anzi, molti biscotti, merendine e prodotti da forno senza glutine contengono amidi raffinati, zuccheri e grassi aggiunti. Non diventano salutari soltanto perché privi di una proteina.

Una colazione può essere preparata con yogurt naturale, frutta fresca e semi, oppure con una crema calda di miglio e cannella. A pranzo un piatto di riso con verdure e una fonte proteica, oppure grano saraceno con ortaggi. A cena pesce, uova o legumi, accompagnati da verdure e patate, tutti alimenti semplici, facilmente reperibili, senza bisogno di inseguire prodotti speciali o di spendere una fortuna.

Se poi una volta ogni tanto, perché a cena in compagnia con amici o durante un pranzo di lavoro, ci scappa un piatto di pasta di grano, non succede nulla di allarmante, ma è l’assunzione tutti i giorni di farinacei con glutine che, a lungo andare, compromette le funzioni dell’intestino.

E se il vero cambiamento fosse smettere di considerare il frumento indispensabile?

Per generazioni pane e pasta hanno rappresentato il centro della nostra tavola, al punto che un pasto senza frumento sembra quasi incompleto. Ma è un’abitudine culturale, non un obbligo biologico.

Il glutine non è un nutriente essenziale. Nessuno ha bisogno di mangiare frumento, farro, kamut, orzo o segale per assicurarsi un’alimentazione completa. Le fibre, le vitamine, i minerali e gli altri nutrienti presenti in questi cereali possono essere ottenuti da numerosi alimenti differenti.

E allora perché non prendere in considerazione una tavola diversa, più varia, costruita anche riscoprendo cereali e pseudocereali che spesso vengono dimenticati?

Si può vivere benissimo senza glutine. Si può mangiare con gusto, varietà e soddisfazione, senza trasformare ogni pasto in una rinuncia.

Il consiglio è soprattutto quello di non confondere un alimento integrale con un alimento necessariamente adatto al proprio organismo, e di non considerare il frumento insostituibile soltanto perché siamo abituati a consumarlo ogni giorno.

Perché mangiare bene non significa difendere a tutti i costi le proprie abitudini, ma avere la curiosità di cambiarle quando esistono alternative che fanno vivere meglio e in buona salute.

La salute non è qualcosa da inseguire quando si perde.

È qualcosa da coltivare ogni giorno

Giorgio Barbieri

Naturopata Epigenetista

Studio Buona Vita – Salute Integrata, Epigenetica e Medicina Cinese