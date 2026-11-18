Ciascuno è stato raggiunto da un avviso orale del Questore e da un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Scanzorosciate per la durata di due anni

Sei provvedimenti di prevenzione per tre soggetti responsabili di un furto in abitazione che, la scorsa estate, ha fruttato un bottino del valore di circa 250mila euro. È il risultato dell’attività della Divisione Anticrimine della Questura di Bergamo, che ha recentemente adottato una serie di misure mirate a impedire la reiterazione di condotte illecite e a tutelare la sicurezza del territorio.

Il furto è stato commesso nel comune di Scanzorosciate e ha avuto come obiettivo un’abitazione privata, dalla quale sono stati sottratti numerosi monili di ingente valore economico, per un ammontare complessivo stimato in circa 250.000 euro.

A seguito degli accertamenti effettuati, la Divisione Anticrimine ha sviluppato un’attività di prevenzione nei confronti dei tre soggetti coinvolti, destinatari complessivamente di sei provvedimenti: ciascuno è stato raggiunto da un avviso orale del Questore e da un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Scanzorosciate per la durata di due anni.

L’intervento si inserisce nella più ampia strategia della Questura di Bergamo volta a contrastare i reati predatori, con particolare attenzione ai furti in abitazione. Un’azione che non si esaurisce nell’accertamento delle responsabilità per i singoli episodi, ma prosegue attraverso l’impiego degli strumenti di prevenzione previsti dall’ordinamento, con l’obiettivo di incidere sulla pericolosità dei soggetti e scongiurare il ripetersi di analoghe condotte.