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Giovedì 19 novembre l’appuntamento con la storia del più grande cestista di sempre che il giornalista e narratore ha conosciuto nel 1985 a Milano: “Parlava con una tranquillità non plausibile per la sua età e con un dominio totale di ciò che lo circondava. In campo nella sua carriera si è permesso di fare cose impossibili per gli altri: giocava mettendo tutto a rallentatore e trovava motivazione nell’annientamento di chi gli stava davanti”

Bergamo. “Ha giocato sei finali Nba, ha vinto sei volte e in sei occasioni è stato eletto mvp. Tutti gli altri si affannano, ma credo che nessuno riuscirà mai ad essere come Michael Jordan“. Parola di Federico Buffa, che ha raccontato dietro un microfono le gesta in campo del più forte cestista di sempre negli anni novanta nelle vesti di telecronista. E che ora porta la storia del numero 23 più iconico dello sport su un palco: non un caso che il suo spettacolo che giovedì 19 novembre alle 21 andrà in scena alla ChorusLife Arena si chiami proprio “Number 23”, spettacolo scritto e realizzato con il pianista Alessandro Nidi.

Ogni appassionato di basket americano ed europeo cresciuto tra gli anni ottanta, novanta e duemila ha vissuto con l’inconfondibile voce dell'”Avvocato” in sottofondo. I suoi racconti e aneddoti sono parte della cultura cestistica italiana che lui stesso ha contribuito a formare attraverso il suo lavoro in telecronaca e le sue opere narrative, tra cui la trilogia di libri “Black Jesus”. Ha studiato all’università di Los Angeles, negli Stati Uniti, dove ha vissuto e si è formato personalmente e professionalmente prima di diventare telecronista ufficiale per l’Olimpia Milano e successivamente per le televisioni nazionali, componendo insieme a Fabio Tranquillo un tandem che ha segnato le generazioni.

Protagonista sulle reti Sky di “Federico Buffa racconta…”, programma in cui ha ripercorso le gesta dei migliori sportivi di sempre e raccontato storie legate soprattutto ai Mondiali di calcio, dal 2015 è entrato nei teatri ripercorrendo le controverse olimpiadi di Berlino del 1936, poi con “Otto infinito” dedicato alla storia di Kobe Bryant e ora ripercorrendo le gesta dentro e fuori dal campo di Jordan, un atleta “tra i migliori degli ultimi cinquant’anni, se non il migliore” che “insieme a Diego Armando Maradona, a Pelé e a Muhammad Ali compone il mio Mount Rushmore dello sport. E non è un caso che siano tutti nativi del continente americano, nel quale il mondo indigeno si mischia con quello occidentale”, afferma a Bergamonews il giornalista sessantasettenne.

“Jordan in campo trovava motivazione nell’annientamento di chi gli stava davanti” spiega Buffa, con riferimento a quella mitica frase “it became personal”, “diventò una questione personale”, citata nella serie Netflix “The Last Dance” che ha raccontato MJ e i Chicago Bulls campioni Nba del 1998 attraverso le parole dei suoi protagonisti. Ecco, Jordan aveva un ‘blocco note’ virtuale su cui si segnava i nomi di tutti coloro che provavano a ostacolarlo. “L’essere così ossessivo compulsivo è l’unica forma che permette ai fuoriclasse di esser tali”. E Jordan era, anzi, è ancora molto più che un fuoriclasse. Lo è stato da giocatore, ma anche da imprenditore: basterebbe citare la popolarità del brand che porta il suo nome, legato a Nike e che nel logo ha la sagoma di MJ che va a schiacciare a canestro. Un personaggio a trecentosessanta gradi, che ha racchiuso la sua vita dentro la frase “i limiti, come le paure, spesso sono illusioni” pronunciata nel giorno dell’introduzione nella Hall of Fame della pallacanestro americana.

“Credo che gli esseri umani si muovano secondo frequenze. Posso dire che le sue erano impressionanti”, ricorda l’Avvocato ripercorrendo il suo incontro con un giovane Michael Jordan nel 1985, quando l’allora caporedattore basket alla Gazzetta dello Sport Enrico Campana lo chiamò per lavorare come interprete ad un evento promozionale a Bormio, in Valtellina. Era la prima uscita europea dell’allora ventiduenne cestista, affacciatosi alla Nba da neanche due anni ma che già calzava le Nike Air che portavano il suo nome. “L’ho avuto di fronte per quaranta minuti. Indossava una collana d’oro che lo faceva sembrare principe assiro: parlava con una tranquillità non plausibile per la sua età e con un dominio totale di ciò che lo circondava“.

Lo stesso dominio esercitato in campo negli anni ottanta e novanta, in una lega che viveva del dualismo tra Larry Bird dei Boston Celtics e Magic Johnson dei Los Angeles Lakers. Poi l’arrivo di Michael nel 1984 ha cambiato le carte in tavola: si presentava con un curriculum già vincente a livello universitario, avendo conquistato un titolo Ncaa con North Carolina University, lo stato in cui è cresciuto e maturato dopo la nascita e i primissimi anni a Brooklyn. Dal 1991 al 1993 e dal 1996 al 1998 con i Chicago Bulls ha vinto sei titoli, concedendosi anche due anni di pausa volontaria dopo l’assassinio del padre, suo mentore e giocatore di baseball, sport nel quale Jordan si è cimentato senza successo prima di tornare con la palla a spicchi in mano e rivincere nuovamente tre volte consecutive l’anello di campione Nba. “Un dominio tale che portò Scott Layden, allora general manager degli Utah Jazz, a chiedeva se la Nba fosse davvero la miglior lega del mondo”, sottolinea Buffa, “perché, se così fosse, com’è possibile che tra il più forte di tutti e il suo secondo ci sia così tanta distanza?”. Ma era l’assoluta realtà dei fatti: “Una distanza invereconda, perché Jordan dava la sensazione di avere un dominio sciamanico su tutto quel che lo circondava”.

Gli Utah Jazz, appunto. Nel 1997 e nel 1998 sono stati avversari di Chicago alle Finals: era l’ultima parte della carriera di Jordan con i Bulls, punto centrale nella narrazione in “Number 23”. In quei due anni MJ ha forse toccato il punto più alto della sua carriera, snocciolando momenti entrati nella storia della pallacanestro: dal celebre “Flu Game” del 1997, una gara-5 giocata con un virus intestinale che lo aveva costretto a letto fino ad un’ora prima della partita, al passaggio decisivo nella successiva e risolutoria gara-6 per il suo compagno Steve Kerr, autore del canestro decisivo. Fino a “The Shot”, “il tiro” per antonomasia, quello segnato a Salt Lake City in gara-6 nel 1998 per vincere partita e titolo. Buffa era in quell’arena dietro ad un microfono: “Spiegarlo a voce a chi non c’era è difficile. Per questo ho cercato due fotografie per mostrare l’atteggiamento del pubblico e le loro espressioni prima di quel momento. I tifosi di Utah non sapevano che avrebbero perso, ma sapevano perfettamente che lui li avrebbe battuti. Ed è diverso”.

A quaranta secondi dalla fine il suo allenatore Phil Jackson chiama un timeout: la sua squadra è sotto di tre punti. “In quel momento dalla mia postazione ho guardato soltanto Jordan in panchina. Non parlava con nessuno: stava facendo una valutazione della situazione e di cosa doveva fare” racconta Buffa citando i “quaranta secondi all’eternità” che distanziavano MJ dalla leggenda. Al rientro dal timeout chiede palla, attacca il canestro e appoggia due punti al tabellone per segnare l’85-86. “E poi arriva il momento in cui, come ha detto George Mumford (mental coach che ha lavorato a fianco del suo allenatore Phil Jackson, ndr), emerge la superiorità dell’intelligenza istintuale su quella razionale“: Jordan si stacca dalla marcatura su Jeff Hornacek, per raddoppiare un giocatore dall’altra parte dell’area. Quel giocatore è Karl Malone, forse quel ‘numero due’ precedentemente citato nelle parole di Layden. Una follia, tatticamente parlando. “Ma Jordan in quel momento fa una valutazione iniziale, poi è solo istinto. Fa qualcosa che normalmente non si potrebbe fare. Mumford ha raccontato che Michael giocava mettendo tutto ciò che gli succedeva intorno al rallentatore, riuscendo ad avere percezione diversa di ciò che faranno gli altri. E ogni volta che rivedo quell’azione difensiva, conclusa con la palla strappata dalle mani di Malone, penso che sia una cosa che non è mai successa nello sport. Jordan si è permesso di fare cose che nessun altro si è mai permesso di fare, perché Michael sapeva sempre di star facendo la cosa giusta. L’unico paragone che mi sovviene è con Muhammad Ali a Kinshasa nel 1974, quando batté Foreman senza una spiegazione logica se non la superiorità mentale. C’era una distanza fisica apparentemente incolmabile. Ali ha la stessa valutazione sciamanica di Jordan della sua presenza in campo”.