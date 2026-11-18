Le testimonianze di alcune vicine e di un’amica della vittima: “Sapevamo che non stava bene, ma non saremmo mai arrivate a pensare una cosa del genere. Siamo scosse anche noi”

Bossico. “Non li abbiano mai sentiti litigare lo abbiamo detto anche agli inquirenti. Nell’ultimo mese abbiamo visto un paio di volte l’ambulanza davanti a casa loro, l’ultima volta pochi giorni fa. Vedevamo lui prendere l’auto per andare a trovare la moglie in ospedale. Lui è un persona gentile, pacata. Proprio come lei. Sapevamo che non stava bene, ma non saremmo mai arrivate a pensare una cosa del genere. Siamo scosse anche noi”: è il racconto di due vicine dopo la tragedia di via Provinciale a Bossico, dove Mario Corniglia, 63 anni, avrebbe soffocato la moglie, Emma Rosa Rey, 61 anni, dietro stessa richiesta della donna.

“Se non lo fai tu, lo faccio io”. Sarebbe stata questa la frase pronunciata in camera da letto al marito chiedendogli di porre fine alle sofferenze causate dalla malattia cronica di cui era affetta da tempo. La ricostruzione è stata fornita dall’uomo agli inquirenti per spiegare quanto accaduto attorno alle 18.30 di martedì 17 novembre: una versione che, in attesa dei risultati dell’esame autoptico, sembra reggere.

A dare l’allarme è stato lo stesso Corniglia. Dopo i fatti, il 63enne ha composto il numero unico di emergenza 112, autodenunciandosi. Una pattuglia dei carabinieri di Sovere è arrivata sul posto in pochi minuti. L’uomo si è consegnato ai militari ed è stato preso in custodia. I sanitari, nel frattempo, hanno tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono arrivati anche gli uomini del nucleo operativo della compagnia di Clusone, del nucleo investigativo di Bergamo e il pubblico ministero di turno, Antonio Mele. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore della coppia e verificando la versione del 63enne. Un elemento emerso finora è l’assenza di precedenti segnalazioni: non risultano interventi delle forze dell’ordine per liti familiari né denunce presentate dalla vittima.

“La conoscevo bene, ma nell’ultimo mese ammetto di non averla vista molto – aggiunge un’amica -. Emma era una donna dal carattere forte, per quanto sofferente non voglio credere che abbia chiesto al marito una cosa del genere. Lei vedevi che era sofferente, lui vedevi che era stanco”.

La salma è stata trasferita a Pavia, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia. L’esame dovrà accertare le cause del decesso e fornire ulteriori elementi agli investigatori. Sarà anche un passaggio importante per verificare la ricostruzione fornita dal marito.

Corniglia faceva il camionista, Emma Rosa Rey era casalinga. Entrambi di origini piemontesi, si erano innamorati di Bossico durante una gita e avevano scelto di trasferirsi nel paese dell’Alto Sebino. Otto anni fa il matrimonio, celebrato dall’attuale sindaca Daria Schiavi. La donna lascia quattro figli nati da una precedente relazione.