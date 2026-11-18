Ci sono momenti in cui ci fermiamo a pensare a quello che vorremmo dalla nostra vita. Magari ci chiediamo che lavoro fare, che tipo di relazione desideriamo, dove vorremmo vivere, che persona vorremmo diventare. Eppure, se proviamo ad ascoltare davvero le risposte, non sempre è facile capire da dove arrivino. Alcuni desideri sembrano così naturali, così ovvi, che non ci viene nemmeno in mente di metterli in discussione. Vogliamo realizzarci, trovare qualcuno con cui costruire qualcosa, essere indipendenti, avere successo, sentirci soddisfatti. Ma siamo sicuri che siano desideri nostri? O, almeno in parte, abbiamo imparato a desiderarli perché è quello che ci è stato insegnato a considerare desiderabile?

Cresciamo immersi in aspettative, racconti e immagini di ciò che dovrebbe essere una vita riuscita. La famiglia, la scuola, il gruppo dei pari, i social, la cultura in cui viviamo ci restituiscono continuamente modelli di riferimento. Ci mostrano cosa significa avere successo, essere amati, essere adulti, essere felici. Non c’è necessariamente qualcosa di sbagliato in questi modelli: abbiamo bisogno degli altri per costruire un’immagine di noi stessi e del mondo. Il problema nasce quando smettiamo di riconoscerli come possibilità e iniziamo a viverli come traguardi obbligati.

Ce ne accorgiamo, per esempio, quando siamo a tavola con gli amici e i discorsi finiscono inevitabilmente sui progetti di vita. C’è chi sta comprando casa, chi si sposa, chi ha trovato il lavoro che desiderava, chi sta pensando di avere un figlio. Ascoltando, può capitare di iniziare a domandarsi se anche noi dovremmo volere quelle stesse cose. Magari fino a quel momento non ci avevamo nemmeno pensato, oppure avevamo immaginato per noi una strada completamente diversa. Eppure, improvvisamente, quella differenza comincia a sembrarci un ritardo, una mancanza, qualcosa da recuperare. Non è detto che desideriamo davvero ciò che hanno gli altri: forse, in quel momento, desideriamo soprattutto non sentirci indietro.

A volte non scegliamo una strada perché ci attrae davvero, ma perché ci sembra quella giusta. Non inseguiamo un obiettivo perché ci fa sentire vivi, ma perché ci permette di sentirci adeguati. E qui si nasconde una distinzione importante: non sempre desideriamo una cosa per ciò che è, ma per quello che immaginiamo possa darci. Forse non desideriamo soltanto quel lavoro, quella relazione o quella casa; desideriamo sentirci riconosciuti, sicuri, scelti, finalmente abbastanza. Così finiamo per confondere il traguardo con la sensazione che speriamo di provare una volta raggiunto.

Questo meccanismo può essere particolarmente evidente durante l’adolescenza e nella giovane età adulta, quando l’identità è ancora in costruzione e le possibilità sembrano numerose, ma anche cariche di pressione. Scegliere un percorso di studi, trovare un lavoro, costruire una relazione, diventare autonomi: ogni passaggio sembra chiedere una risposta, spesso in tempi che non sentiamo davvero nostri. Guardiamo gli altri procedere, raggiungere obiettivi, prendere decisioni. E senza accorgercene iniziamo a misurare il nostro percorso sul loro. Il confronto può trasformarsi in una specie di orologio invisibile che ci dice dove dovremmo essere e quanto siamo in ritardo.

Anche i social possono alimentare questa sensazione. Ci mostrano continuamente frammenti di vita altrui, traguardi e momenti felici, che rischiamo di assumere come parametri con cui valutare la nostra esistenza. E così, senza accorgercene, possiamo iniziare a desiderare non tanto ciò che ci interessa davvero, quanto ciò che ci sembra mancare rispetto agli altri.

C’è poi un aspetto ancora più sottile. Non sempre le aspettative arrivano dall’esterno in modo esplicito. A volte nessuno ci impone di essere in un certo modo, eppure sentiamo ugualmente di doverlo diventare. Le aspettative vengono interiorizzate, si trasformano in criteri con cui valutiamo noi stessi e finiscono per parlare con la nostra voce. È così che possiamo arrivare a pensare di desiderare qualcosa senza aver mai avuto davvero il tempo di chiederci perché lo desideriamo. E quando quella voce diventa parte del nostro modo di pensarci, può essere difficile persino riconoscerla come un’aspettativa. Riconoscere questo processo non significa che ogni aspirazione sia falsa o che dobbiamo diffidare dei nostri obiettivi. I desideri sono inevitabilmente influenzati dalle relazioni e dal contesto in cui cresciamo: non esiste un’identità completamente separata dagli altri. Ma c’è una differenza tra lasciarsi ispirare e sentirsi obbligati a corrispondere a un modello. Tra scegliere qualcosa perché ci somiglia e sceglierla perché temiamo cosa potrebbe significare non raggiungerla.

A volte, infatti, continuiamo a inseguire un obiettivo anche quando non ci appartiene più. Non perché lo desideriamo ancora, ma perché abbiamo investito tanto tempo, energie e aspettative in quella direzione. Cambiare idea può allora sembrare una sconfitta, quasi come se ammettere di volere qualcosa di diverso significasse riconoscere di aver sbagliato. E forse è proprio qui che diventiamo più severi con noi stessi: non ci concediamo di cambiare perché sentiamo di dover rimanere fedeli alla persona che avevamo promesso di diventare.

Forse, allora, la domanda non è soltanto che cosa vogliamo, ma che cosa succede dentro di noi quando immaginiamo di non ottenerlo. Ci dispiacerebbe perché perderemmo qualcosa che sentiamo importante, oppure perché avremmo paura di deludere qualcuno, di non essere abbastanza, di non avere una vita all’altezza? A volte è proprio in questa differenza che possiamo iniziare a riconoscere la nostra voce. E forse dovremmo concederci anche il diritto di cambiare idea, di desiderare una vita diversa, persino una vita meno straordinaria di quella che avevamo immaginato. Non dobbiamo necessariamente essere sempre in crescita, raggiungere nuovi traguardi o dimostrare di stare andando nella direzione giusta. A volte possiamo scoprire che ciò che ci fa stare bene è molto diverso da ciò che avevamo imparato a considerare una vita di successo.

C’è una domanda che potrebbe aiutarci a fare spazio a questa riflessione: se nessuno si aspettasse niente da noi, se non dovessimo dimostrare nulla e non avessimo nessuno con cui confrontarci, sceglieremmo ancora la vita che stiamo cercando di costruire?

Non è una domanda a cui rispondere in fretta. Forse, anzi, merita di restare aperta. Perché imparare a desiderare non significa trovare immediatamente una risposta, ma recuperare la possibilità di ascoltarsi senza giudicarsi, senza rincorrere continuamente un traguardo e senza confondere ciò che ci rende riconoscibili agli altri con ciò che ci fa stare bene. Forse non abbiamo perso la capacità di desiderare. Forse abbiamo soltanto imparato a desiderare troppe cose che ci fanno apparire come vorremmo essere, senza chiederci abbastanza spesso come vorremmo sentirci. E tornare a farlo significa anche concedersi il coraggio di volere una vita diversa da quella che avevamo immaginato. Perché una vita può apparire perfettamente riuscita agli occhi degli altri e, allo stesso tempo, lasciarci profondamente lontani da noi stessi.

Dott.ssa Beatrice Micheletti – Psicologa Clinica

MindFit Clinic – Bergamo

Bibliografia



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