Certificato nel 2018, ha partecipato a numerose operazioni di ricerca e soccorso, anche dopo la tragedia del Ponte Morandi. A 11 anni si gode il meritato riposo

Brescia. Otto anni di servizio, 114 interventi e tante persone aiutate a ritrovare la strada di casa. Per Fly, cane della componente cinofila dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brescia, è arrivato il momento di appendere idealmente il guinzaglio al chiodo. All’età di 11 anni, dopo una carriera intensa e ricca di esperienze, il cane conclude la propria attività operativa.

Certificato nel 2018, al termine di nove settimane di corso, Fly ha preso parte a 114 interventi, distinguendosi nelle operazioni di ricerca di persone disperse. Nel corso degli anni si è trovato a lavorare in scenari particolarmente difficili: dalle macerie dei crolli agli ambienti impervi, fino agli interventi in caso di valanghe. In diverse occasioni è stato anche elitrasportato per raggiungere le zone interessate dalle operazioni di soccorso. Tra le esperienze più significative della sua carriera c’è la partecipazione alle ricerche successive alla tragedia del Ponte Morandi, a Genova, nell’agosto 2018.

Non sono mancati neppure momenti di grande paura. Durante un intervento in provincia di Varese, impegnato nella ricerca di una persona dispersa, Fly precipitò in un dirupo, finendo in un torrente. Fu ritrovato soltanto più a valle.

Accanto alle capacità operative, a contraddistinguerlo è sempre stato anche il carattere. Serio e concentrato durante il lavoro, fuori dal servizio Fly tornava a essere un cane affettuoso e socievole, capace di conquistare l’affetto dei colleghi. E, come ogni compagno di squadra, non sono mancate le marachelle: memorabile quella volta in cui riuscì a mangiare un’intera crostata, lasciando come unica traccia le briciole sulla testa e sui baffi.

Ora, dopo otto anni di attività e 114 interventi, per lui è arrivato il momento di godersi il meritato riposo. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, attraverso il Comando provinciale di Brescia, ha voluto rivolgere un ringraziamento a Fly e al suo conduttore per la dedizione, il coraggio e il contributo offerto alle attività di soccorso.