Covo. Il divieto di coprirsi il volto negli edifici comunali non è più una misura temporanea. Dopo l’ordinanza firmata nell’agosto 2026, il Comune ha inserito la disposizione nel regolamento di polizia urbana, rendendola, di fatto, permanente. La norma riguarda, nel dettaglio, il municipio, gli uffici comunali, la biblioteca e le altre strutture comunali aperte al pubblico. In questi luoghi il volto dovrà, pertanto, essere normalmente visibile e non sarà consentito indossare caschi, passamontagna, maschere integrali o altri indumenti e accessori che impediscano o rendano difficoltoso il riconoscimento della persona.

La disposizione è contenuta nell’articolo 15 del regolamento, intitolato “Riconoscibilità delle persone e tutela della sicurezza” e prevede, al contempo, alcune eccezioni per esigenze sanitarie, lavorative e di sicurezza, oltre che per specifiche attività sportive, artistiche, culturali, storiche e tradizionali e negli altri casi consentiti dalla legge. Il regolamento disciplina anche gli eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune per i quali siano previste specifiche procedure di controllo per ragioni di sicurezza.

Chi non rispetterà le disposizioni potrà essere sanzionato con una multa da 50 a 150 euro. I dipendenti comunali potranno informare gli utenti sulle regole, negare l’accesso alle strutture e, se necessario, chiedere l’intervento della Polizia locale o delle altre forze dell’ordine.

“L’ordinanza anti-burqa, adottata ad agosto e ribattezzata in questo modo, era in realtà un provvedimento per limitare la possibilità di tenere il volto coperto nei luoghi pubblici e nelle manifestazioni – spiega il sindaco Andrea Capelletti – . Aveva una durata di 60 giorni, anche per verificare che non ci fossero obiezioni da parte di altri organi, a partire dalla Prefettura. Non ne sono arrivate. Scaduta l’ordinanza, con la Polizia locale abbiamo deciso di inserire quelle disposizioni nel regolamento di polizia urbana, introducendo un articolo specifico”.

Il passaggio dall’ordinanza al regolamento consente dunque all’amministrazione di mantenere in vigore la disposizione anche dopo la scadenza del provvedimento adottato in estate. Per introdurla stabilmente è stato necessario seguire l’iter previsto per la modifica del regolamento comunale, con il passaggio in consiglio comunale.