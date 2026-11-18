Bergamo. Dove un tempo i detenuti assistevano alle funzioni religiose, correranno scaffalature a vista su due livelli. È l’ex chiesetta del carcere di Sant’Agata, in Città Alta, scelta nella mattina di mercoledì 18 novembre per presentare la fine dei lavori: sarà la nuova emeroteca storica della Biblioteca civica Angelo Mai. Già da qui si capisce la trasformazione di un complesso che era un antico convento, divenne carcere all’inizio dell’Ottocento e per quasi due secoli è stato luogo di reclusione e isolamento, tra 1943 e 1945 teatro della repressione nazifascista. Ora le sue porte si preparano a riaprirsi alla città.

Un intervento da 9,8 milioni di euro, di cui 7,8 dal Pnrr (programma Pinqua) e 2 di risorse comunali. Dopo il recupero della porzione sud, affidato alla Cooperativa Città Alta e inaugurato nel 2020, si completa la riqualificazione delle ali nord ed est di un edificio di oltre 7mila metri quadrati, passato dal Demanio al Comune nel 2012. “Sant’Agata è uno dei più preziosi contenitori millenari della città e rappresenta un passaggio unico nella storia di Bergamo – afferma la sindaca Elena Carnevali -. Per troppo tempo è rimasto chiuso. Città Alta è un patrimonio storico, ma continua a essere anche un quartiere abitato e vogliamo che rimanga tale”. Per questo, accanto alle funzioni culturali e aggregative, ci sono 15 appartamenti a canone agevolato, pensati soprattutto per i giovani.

La strada per arrivarci è stata lunga. “È stata una missione quasi impossibile”, sottolinea l’assessore alla Rigenerazione urbana Francesco Valesini, ripercorrendo un percorso iniziato nel 2012. “La prima idea era un albergo a cinque stelle, ma il bando andò deserto – ricorda -. Solo con la revisione dell’accordo con il Demanio, nel 2016, Sant’Agata ha iniziato a essere immaginata come spazio pubblico e multifunzionale”. I finanziamenti Pinqua hanno fatto il resto, e il cantiere è partito nel febbraio 2024.

Foto Andrei Eduard Huiala

Non è stato semplice lavorare su un edificio stratificato nei secoli, tra vincoli e confronto con la Soprintendenza. Gli interventi hanno riguardato circa 3.900 metri quadrati, oltre ai 575 della corte interna, con consolidamenti, restauri e adeguamento degli impianti. È stato recuperato lo scalone storico dei monaci teatini, mentre un nuovo collegamento con ascensore e una scala esterna rendono gli ambienti più accessibili e ristabiliscono la continuità con gli spazi del Circolino.

Gli spazi riqualificati. Foto Andrei Eduard Huiala

Il cambiamento più evidente riguarda gli ambienti che un tempo ospitavano le celle. Negli ultimi due piani dell’ala nord sono stati realizzati i 15 alloggi, prevalentemente monolocali e bilocali, più un trilocale. Saranno assegnati con un bando pubblico che il Comune conta di pubblicare all’inizio del nuovo anno. “Sono destinati prevalentemente a giovani che si trovano in una fascia reddituale che non consente loro di accedere né al mercato libero né all’edilizia residenziale pubblica”, spiega l’assessora alla Casa Claudia Lenzini. I canoni, precisa, seguiranno i criteri regionali per le locazioni a canone concordato.

Uno degli appartamenti. Foto Andrei Eduard Huiala

Il passato del carcere, però, non verrà cancellato. Una parte del complesso ospiterà tra circa un anno il percorso “Un minuto ancora”, curato dall’Isrec, l’Istituto bergamasco per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea, dedicato alla memoria dei partigiani, degli antifascisti e dei cittadini ebrei detenuti a Sant’Agata dopo l’armistizio, molti dei quali furono poi deportati.

“Non sarà un museo”, precisa la direttrice dell’Isrec Elisabetta Ruffini. Il titolo richiama un testo di Charlotte Delbo, deportata politica ad Auschwitz, e parla di una storia che rischia di essere dimenticata ma che è alla radice della comunità. Tre le sezioni: una mostra documentaria nel corridoio d’ingresso, sulla storia dell’edificio e delle sue stratificazioni; “Le donne e il tempo di resistere”, nelle celle recuperate, con attenzione alle donne antifasciste – “Il primo spazio museale in Italia dedicato a loro”, annota Ruffini – e “Sguardi”, aperta al presente, con una sala di comunità e una residenza d’artista.

Elisabetta Ruffini. Foto Andrei Eduard Huiala

Un’altra funzione importante sarà quella affidata alla Biblioteca Mai. Dopo il trasferimento, l’ex chiesa dei detenuti ospiterà libri, giornali e riviste, comprese alcune raccolte arrivate temporaneamente dall’ex chiesa di San Michele all’Arco, e sarà anche sala di lettura e studio, aperta a iniziative culturali. “Siamo di fronte alla nascita di un nuovo polo culturale”, osserva la direttrice Cristiana Iommi, che nel recupero vede un’altra occasione per rendere accessibile il patrimonio della biblioteca.

Il grande cortile, l’ex ora d’aria, sarà uno dei principali luoghi di ritrovo. La pavimentazione è stata rifatta, sono state riaperte cinque grandi finestre dell’antica Sala del Capitolo ed è stata recuperata l’ex mensa, destinata a incontri ed eventi. Gli spazi saranno gestiti dalla Cooperativa Città Alta, con una concessione ventennale: si occuperà anche di presidio e pulizia, mentre il Comune potrà usarli gratuitamente per 50 giornate all’anno.

Il legame tra la cooperativa e Sant’Agata, del resto, è di lunga data. Nata nel 1981, la realtà gestisce già gli spazi della porzione sud, recuperati con un investimento di circa 6 milioni della stessa cooperativa e oggi sede del Circolino. “All’inizio degli anni Ottanta il fondatore già immaginava Sant’Agata restaurata e fruibile – ricorda il presidente Tomaso Ghilardi -. Un sogno che diventa realtà dopo 45 anni”. Nell’area dell’ora d’aria non è prevista ristorazione, ma l’idea è ampliare le iniziative già in corso al Circolino, coinvolgendo nuovi partner.

La sfida, ora, è far convivere tutte queste anime. “Da luogo di divisione si apre alla città e diventa un polo di partecipazione e inclusione”, osserva l’assessore alla Cultura Sergio Gandi. La nuova identità del complesso è nel nome, “Sant’Agata – Spazio Aperto Urbano”, e in quattro parole chiave: aggregazione, arte, abitare e archivio.

Il primo appuntamento con la città è per il fine settimana del 21 e 22 novembre. Sabato il complesso apre al pubblico dalle 15,30, con inaugurazione ufficiale alle 16 e visite libere fino alle 21. Domenica si può visitare dalle 10 alle 18, con al mattino appuntamenti di yoga in famiglia, sound pilates e colazione. Per un luogo rimasto per tanto tempo separato dalla vita cittadina, è il primo passo di una nuova storia.