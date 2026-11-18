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Mercoledì 18 novembre, alle 18.30, l’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni ospita il sesto e ultimo appuntamento de Il consiglio dell’arte, il progetto ideato da Contemporary Locus che mette in dialogo artistə e professionistə della cultura per esplorare nuove prospettive sull’arte contemporanea.

La serata vedrà protagonisti gli artisti Silva Cavalli Felci, in dialogo con Marcella Cattaneo, curatrice e presidente della Fondazione Piero Cattaneo; Clara Luiselli, a confronto con Giuliano Zanchi, prete di Bergamo, direttore scientifico della Fondazione Adriano Bernareggi e direttore della collezione Paolo Sesto; e Gianriccardo Piccoli, che dialogherà con Francesca Acquati, direttrice generale di gres art 671.

Ciascuna coppia artista/professionista avrà a disposizione circa 20 minuti in una formula agile e aperta, lontana dalla trattazione accademica, pensata per far emergere attraverso il dialogo percorsi, domande, pratiche e temi del lavoro e dello sguardo delle/degli artistə. E sempre una domanda: come viviamo (l’arte) a Bergamo?

Ogni incontro è privo di barriere architettoniche e offre un servizio di interpretariato in LIS (Lingua dei Segni Italiana), sistemi di proiezione e amplificazione dedicati e materiali accessibili tramite QR code con funzione di lettura vocale.

GLI ULTIMI TRE LABORATORI – giovedì 19 novembre, Spazio di quartiere Celadina, Bergamo | sabato 21 novembre, Atelier Maffei, Bergamo | domenica 22 novembre, ore 16-18, Spazio di quartiere Grumello del Piano, Bergamo

Prosegue anche la seconda anima del progetto con gli ultimi tre appuntamenti dei laboratori dell’arte, un percorso di attività e sperimentazioni condotte dai/dalle artistə in diversi luoghi della città e della provincia, pensate per creare occasioni di partecipazione, relazione e confronto con le comunità locali:

Laboratorio #8 Blooming di Camilla Marinoni

giovedì 19 novembre, ore 20:30-23:30, Spazio di quartiere Celadina, Bergamo

In collaborazione con il Servizio Partecipazione e Reti di Quartiere del Comune di Bergamo

Laboratorio rivolto ai membri dell’Associazione Turbomamme, attiva nel quartiere di Celadina.

Camilla Marinoni propone Blooming, un laboratorio che invita a esplorare il legame tra corpo, natura e vulnerabilità attraverso l’osservazione, il disegno e il contatto con la materia. La fragilità non è necessariamente debolezza: è una condizione che ci rende permeabili, capaci di accogliere, trasformarci e trovare nuove possibilità di espressione. Come accade nel mondo naturale, anche ciò che appare fragile può custodire una forza generativa e inattesa. Non è richiesta alcuna esperienza artistica né particolare abilità tecnica o manuale.

Laboratorio #9 Come si vive in questa B di Cinzia Benigni

sabato 21 novembre, ore 15-18, Atelier Maffei, Bergamo

In collaborazione con Fondazione Collegamenti Italia ETS – Atelier Maffei

Per info e iscrizioni: servizi@contemporarylocus.it

Cinzia Benigni propone Come si vive in questa B, un laboratorio di stampa dedicato a Bergamo, alla memoria e ai modi personali in cui ciascuna persona vive, ricorda e immagina la città. A partire dalla lettera B di Bergamo, i partecipanti sono invitati a trasformare una forma grafica condivisa in uno spazio narrativo personale, da abitare con ricordi, luoghi, persone, immagini e frammenti della propria esperienza. A partire dai materiali dei partecipanti, il laboratorio costruisce nuove immagini, con tecniche di ricalco, frottage e puntasecca su plexiglass e stampa con torchio calcografico. Un’esperienza per scoprire come un semplice segno grafico, la lettera B, possa trasformarsi in uno spazio comune di narrazioni personali e intime.

Indicazioni per i partecipanti: scegliere tre immagini che raccontino il proprio rapporto con Bergamo e con i luoghi che si vivono: scorci della città, spazi familiari, dettagli quotidiani o ricordi personali. Portarle il 21 novembre, stampate o su chiavetta USB. In alternativa, inviarle a servizi@contemporarylocus.it per poterle stampare in loco.

Laboratorio #10 L’erba di Kelly: tributo spontaneo al pittore Ellsworth Kelly

domenica 22 novembre, ore 16-18, Spazio di quartiere Grumello del Piano, Bergamo

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Biplano, con il Servizio Partecipazione e Reti di Quartiere e Vivere SAP Bergamo – Partecipazione e lotta all’esclusione sociale nel Servizio Abitativo Pubblico del Comune di Bergamo.

Per info e iscrizioni: servizi@contemporarylocus.it

Materiale necessario: taccuino e matita, se disponibile una torcia frontale.

Marco Bongiorni propone L’erba di Kelly, laboratorio ispirato ai disegni naturalistici di Ellsworth Kelly che esplora il disegno come gesto, pratica di osservazione e immaginazione. Il workshop, che si apre con un approfondimento sull’opera dell’artista americano, si realizza durante una passeggiata

negli Orti Urbani di Grumello del Piano, a Bergamo, dove i partecipanti sperimentano un’azione collettiva di disegno laser. Una pratica di disegno effimera e condivisa, tra erbe spontanee, fiori e piante coltivate.

BIOGRAFIE

Incontro del 18 novembre 2026 in Aula consiliare, Palazzo Frizzoni, Bergamo

Silva Cavalli Felci (1935, Bellinzona – vive e lavora tra Bergamo e Manerba del Garda), conclusi gli studi superiori in Svizzera, trascorre a Londra il biennio 1955-56 dove segue i corsi di disegno e stage design alla St.Martin’s School of Art e vive un’intensa esperienza tra arte, teatro e musica. Tornata in Italia, vive parecchi anni a Milano e lavora nel campo dell’arredamento con l’architetto Osvaldo Borsani. Si trasferisce a Bergamo nel 1969 e si iscrive all’Accademia Carrara. La sua pratica, attenta alla sperimentazione dei materiali, comprende pittura, disegno e scultura che articola in diverse mostre personali e collettive. Artista con un’esperienza formativa terapeutica sia verbale che non verbale, quest’ultima con il metodo del sandplay di Dora Kalff, allieva di Jung, conduce laboratori di attività espressive attenti all’indagine e alla voce del disagio. Ha collaborato con la Fondazione Emilia Bosis, che si occupa della riabilitazione e socializzazione di persone con problemi psichici.

“L’interesse per la storia dello spirito nelle sue manifestazioni ha sempre influenzato e nutrito il mio percorso artistico. Ho attinto ad altri immaginari per trovare coincidenze e affinità di sentire.

La materia mi seduce, impone di essere usata. I materiali spuri e quelli compositi ritrovano nuova vita nel processo di trasmutazione. Metamorfosi del mio spirito. Lo sguardo sgomento ai millenni che ci precedono, l’inevitabile immersione nella contemporaneità e la percezione di un futuro inquietante, la pazienza del vivere. Tutto questo origina il mio lavoro”.

Marcella Cattaneo (1972) è storica dell’arte, curatrice e presidente di Fondazione Piero Cattaneo ETS. Specializzata nell’arte italiana del Novecento e in particolare nella scultura, svolge attività di ricerca, tutela e valorizzazione di archivi e patrimoni artistici. Ha collaborato per un decennio con la GAMeC di Bergamo e ha curato numerose mostre e pubblicazioni dedicate alla scultura italiana. È ideatrice e curatrice di Officina della Scultura, progetto avviato nel 2018 per la conoscenza e valorizzazione degli atelier della scultura del XX secolo. Tra i suoi più recenti progetti, le mostre dedicate a Gabriella Benedini, Mario Cresci e Amalia Del Ponte.

Clara Luiselli (1975, Bergamo, dove vive e lavora) si diploma all’Accademia Carrara di Bergamo. La sua ricerca si incentra su pratiche relazionali che indagano il valore del corpo e la nozione di marginalità, spaziando tra installazioni site-specific, video, performance, oggetti scultorei e pittorici. L’attività pluriennale di educatrice museale in collaborazione con la GAMeC e l’Accademia Carrara di Bergamo le permette di sviluppare e condurre percorsi che attivano un dialogo sottile tra l’opera d’arte e la dimensione creativa dei partecipanti.

Ha preso parte a residenze come lo CSAV di Como e la Fondazione Banna. Ha esposto in istituzioni nazionali e internazionali, tra cui: il Chelsea Art Museum di New York, il MAK di Vienna, la GAMeC di Bergamo, la GAM di Genova e la Fondazione Pomodoro.

“Il mio lavoro si origina dallo studio di piccoli eventi, accadimenti della realtà quotidiana spesso ignorati per la loro apparente insignificanza. Le riflessioni che costantemente affiorano ruotano attorno al tema dell’impermanenza, della precarietà, della mutazione, della fragilità dell’esistenza, della necessità di preservarla”.

Giuliano Zanchi (1967), è prete di Bergamo dal 1993. Ha studiato Teologia fondamentale presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale. È direttore della Rivista del Clero Italiano (Università Cattolica di Milano), direttore scientifico della Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo, direttore della Collezione Paolo VI di Concesio (BS), e collaboratore del Dicastero Vaticano per la Cultura e l’educazione su progetti di arte contemporanea. Si occupa e pubblica di temi ai confini tra estetica e teologia. Ha pubblicato, tra molti altri titoli, Il Genio e i Lumi. Estetica teologica e umanesimo europeo in François René de Chateaubriand, Vita e Pensiero, 2011; La bellezza complice. Cosmesi come forma del mondo, Vita e Pensiero, 2020; Icone dell’esilio. Immagini vive nell’epoca dell’Arte e della Ragione, Vita e Pensiero 2022; Lo spirituale dell’Arte. Estetica e società in epoca post-secolare, Editrice Bibliografica, 2023; Farsi un’immagine. Storia cristiana e cultura visuale, Queriniana, 2024; Dare luogo alla grazia. Sugli spazi della liturgia, Vita e Pensiero 202; Il bene che vince. L’Apocalisse, libro di speranza, Vita e Pensiero, 2026.

Gianriccardo Piccoli (1941, Milano – vive e lavora a Bergamo) si diploma all’Accademia di Belle Arti di Brera. La pittura e il disegno caratterizzano la sua pratica. Gli anni Ottanta registrano il riconoscimento del suo lavoro con il Premio Feltrinelli, la personale al Teatro Sociale di Bergamo, la partecipazione alla Biennale di Venezia e molte altre esposizioni. Dopo la personale nel 1991 alla Galerie Carzaniga + Ueker di Basilea, Piccoli partecipa con regolarità alle maggiori fiere d’arte europea e intensifica le esposizioni personali accanto alle committenze pubbliche. Nel 2007 la personale alla Galleria dello Scudo di Verona a Bergamo l’inaugurazione dello spazio dell’ex oratorio di San Lupo; nel 2009 a Varese la mostra Stanze per Villa Panza; nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Alessandro a Roma l’esposizione Gianriccardo Piccoli. 1610 Roma, 2010. Omaggio a Caravaggio; nel 2015 a Loreto e a Bergamo la mostra L’ultimo studio. Meditazioni su Lotto, tra il 2011 e il 2018 le opere per le chiese di Portoviejo (in Ecuador) di Cavernago e di San Miniato a Siena. Nel 2019 la mostra all’Accademia Carrara di Bergamo, nel 2021, con Alessandro Verdi, la mostra a Casa Testori, tra il 2021 e 2022 gli interventi Moroni Sequel nella chiesa di San Bartolomeo ad Albino e nel 2023 l’apertura di uno spazio temporaneo con una vasta retrospettiva personale nel quadro del programma culturale di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. Nel 2024 le personali per la Fondazione Credito Bergamasco e per la Fondazione Lercaro di Bologna, nel 2024 la Benemerenza con medaglia d’oro del Comune di Bergamo.

“Le mie idee si chiariscono solo quando inizio a intervenire sulla tela. L’opera si costruisce all’interno del lavoro, attraverso la casualità del fare, le imperfezioni, gli accanimenti, le modifiche e le critiche. Questa situazione di confusione iniziale mi dà una grande libertà d’azione, un giorno posso lavorare su un tema figurativo e quello dopo su un tema astratto senza soluzione di continuità. Non ho mai avuto il mito della coerenza, la coerenza, se c’è, è all’interno dell’opera”.

Francesca Acquati (1985) è manager culturale e curatrice multidisciplinare. Si occupa di cultura, arte e rigenerazione urbana. Dal 2022 è direttrice generale di gres art 671, centro culturale e d’arte contemporanea presso la ex fabbrica della Società Gres di Bergamo, guidando lo sviluppo delle funzioni e la programmazione. Dal 2015 al 2022 è stata project manager responsabile del programma del centro culturale BASE Milano, nato dal recupero dall’ex Ansaldo. Con esterni si è occupata di placemaking e valorizzazione degli spazi pubblici, in Italia e all’estero. Con The Circle Italia Onlus si impegna per l’eliminazione della violenza contro le donne.

BIOGRAFIE

Laboratori #8, #9, #10

Camilla Marinoni (1979, Bergamo, dove vive e lavora) è un’artista visiva. Formata in Scultura e in Arte e Antropologia del Sacro all’Accademia di Belle Arti di Brera. La sua pratica attraversa scultura, installazione e performance per incentrarsi sul corpo come luogo di estraneità, fragilità e trasformazione. Ha esposto in Italia e all’estero e partecipato a residenze, tra cui GlogauAIR a Berlino e Real Presence a Belgrado. Il suo lavoro è stato riconosciuto da premi e menzioni (Premio Paolo IV, Exibart Prize, Combat Prize, Arteam Cup). Le sue opere sono presenti in collezioni pubbliche e private (Mercedes Benz, Milano; Museo Bernareggi, Bergamo; Museo Montali, Alba; Musei Gianetti, Saronno) e chiese della provincia di Bergamo e Cuneo. La mia ricerca attraversa il corpo come luogo straniero, sospeso tra ferita e cura, finitudine e attesa, percorrendone l’abisso fino a incontrare nella vulnerabilità una possibilità di fioritura.

Cinzia Benigni (1979, Bergamo, dove vive e lavora) si diploma all’Accademia Carrara di Bergamo. La sua ricerca si incentra sulle arti grafiche, attraverso incisione, tecniche di stampa e sperimentazione di procedimenti e materiali. Per nove anni è stata assistente privata dell’artista e incisore Mario Benedetti, e assistente di Claudio Sugliani all’Accademia Carrara, dove svolge attività didattiche dal 2007 e dal 2016 è docente di Tecniche dell’incisione e Tecniche Grafiche Speciali. In parallelo conduce workshop, seminari ed edizioni d’arte. È stampatrice per numerosi artisti, tra cui: Eva Marisaldi, Andrea Mastrovito, Gary Kuhen e Tullio Pericoli. Ha esposto in Italia e collaborato con istituzioni e realtà culturali alla produzione e diffusione della grafica contemporanea. “Abito ed esploro la soglia tra visibile e invisibile, dove materia e tempo trasformano l’immagine. Attraverso gesti e processi, cerco uno scarto: il punto in cui incanto e disincanto si incontrano”.

Marco Bongiorni (1981, Garbagnate Milanese – vive e lavora a Milano) è un artista visivo. Formatosi in pittura alla NABA Conduce una ricerca sperimentale incentrata sull’analisi della pittura e del disegno contemporanei. Tra i suoi progetti si ricordano: Gli occhi bucati, Fabbrica del Vapore, Milano (2023); Fleeting Drawing, Harabel, Tirana (2018); Drawing as Fighting, Palais de Tokyo, Parigi (2016). È consulente e creative trainer per progetti di formazione aziendale ispirati al mondo dell’arte con partner internazionali. Nel 2020 ha pubblicato Drawing as fighting. Manuale per un disegno da combattimento (Milieu Editore, Milano). “Assumo Pittura e Disegno come linguaggi di ricerca, come pratiche sperimentali capaci di resistere a logiche di definizione e funzionalismi, e di preservare uno spazio di azione tra pensiero e immaginazione”.

INFORMAZIONI GENERALI

CALENDARIO DEGLI INCONTRI ore 18.30

Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni

Piazza Giacomo Matteotti 27, Bergamo

Ingresso libero

CALENDARIO DEI LABORATORI

Laboratorio #8: giovedì 19 novembre, Spazio di quartiere Celadina, Bergamo.

Laboratorio #9: sabato 21 novembre, Atelier Maffei, Bergamo.

Laboratorio #10: domenica 22 novembre, Spazio di quartiere Grumello del Piano, Bergamo.